Goebel überragt, doch Abwehrprobleme bleiben sichtbar

Der TSV Wetschen hat auch im zweiten Heimspiel der Oberliga Niedersachsen Lehrgeld gezahlt. Trotz eines engagierten Auftritts und einer starken Leistung von Torwart Lars Goebel unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann dem VfV Borussia 06 Hildesheim mit 2:3 (1:2).
Vor gut gefüllten Rängen in der TSV-Arena begann die Partie vielversprechend: Nach zehn Minuten brachte Moritz Raskopp die Gastgeber in Führung. Eine präzise Flanke von Lennart Bors köpfte der Stürmer aus kurzer Distanz unhaltbar ins untere Eck. Doch die Freude währte nicht lange: Zehn Minuten später lenkte Joshua Heyer einen Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor.
Der VfV Hildesheim übernahm zunehmend die Spielkontrolle und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Karsan Doski. Sowohl in der 31. als auch in der 48. Minute zeigte sich der Gäste-Angreifer im Nachsetzen entschlossen.
Goebel verhindert höhere Niederlage
Zwar verkürzte Tamino Köhler nach einer weiteren scharfen Hereingabe von Bors in der 65. Minute auf 2:3, doch mehr war für den TSV nicht zu holen. Trotz hohem Einsatz in der Schlussphase blieb der Ausgleich aus.
Auffälligster Akteur war einmal mehr Torwart Lars Goebel, der mit zahlreichen starken Paraden glänzte und seine Mannschaft im Spiel hielt. „Ich habe in den letzten vier Spielen mehr Paraden gezeigt als in der gesamten Vorsaison“, sagte der Keeper nach dem Spiel.
Trainer Artur Zimmermann bemängelte vor allem das Zweikampfverhalten in der Defensive: „Wir sind nicht richtig in die Partie gekommen. Ein Punkt wäre nicht verdient gewesen – Hildesheim hatte viele Chancen.“
Wetschen bleibt damit bei drei Punkten aus den ersten vier Spielen. Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am kommenden Spieltag – dann erneut gegen einen ambitionierten Gegner.
TSV Wetschen – VfV Borussia 06 Hildesheim 2:3
TSV Wetschen: Lars Goebel, Joshua Heyer (71. Alireza Shamkhani), Finn Raskopp (35. Til Jarne Lohaus), Timo Hibbeler, Kyrylo Kozin (71. Maris Thiry), Julian Fehse, Lennart Greifenberg, Lennart Bors, Moritz Raskopp, Alen Suljevic (46. Tamino Köhler), Marven Rupp - Trainer: Artur Zimmermann
VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi (90. Leon Arizanov), Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Karsan Doski (83. Yusuf-Islam Akdas), Jo-Willem Tewes, Mick Gudra, Cenay Üzümcü (89. Thomas Kellogg Case), Mahdi Kahled Biso, Louis Malina (65. Carlos Christel) - Trainer: Ridha Kitar
Schiedsrichter: Silas Dickmann - Zuschauer: 226
Tore: 1:0 Moritz Raskopp (10.), 1:1 Joshua Heyer (20. Eigentor), 1:2 Karsan Doski (31.), 1:3 Karsan Doski (48.), 2:3 Tamino Köhler (65.)