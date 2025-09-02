– Foto: Volker Menge

Goebel überragt, doch Abwehrprobleme bleiben sichtbar TSV Wetschen verliert Heimspiel gegen Hildesheim mit 2:3. Raskopp und Köhler treffen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. VfV Hildesh. Wetschen

Der TSV Wetschen hat auch im zweiten Heimspiel der Oberliga Niedersachsen Lehrgeld gezahlt. Trotz eines engagierten Auftritts und einer starken Leistung von Torwart Lars Goebel unterlag die Mannschaft von Trainer Artur Zimmermann dem VfV Borussia 06 Hildesheim mit 2:3 (1:2).

Vor gut gefüllten Rängen in der TSV-Arena begann die Partie vielversprechend: Nach zehn Minuten brachte Moritz Raskopp die Gastgeber in Führung. Eine präzise Flanke von Lennart Bors köpfte der Stürmer aus kurzer Distanz unhaltbar ins untere Eck. Doch die Freude währte nicht lange: Zehn Minuten später lenkte Joshua Heyer einen Klärungsversuch unglücklich ins eigene Tor. Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr TSV Wetschen Wetschen VfV Borussia 06 Hildesheim VfV Hildesh. 2 3 Abpfiff + Video

Der VfV Hildesheim übernahm zunehmend die Spielkontrolle und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Karsan Doski. Sowohl in der 31. als auch in der 48. Minute zeigte sich der Gäste-Angreifer im Nachsetzen entschlossen. Goebel verhindert höhere Niederlage

Zwar verkürzte Tamino Köhler nach einer weiteren scharfen Hereingabe von Bors in der 65. Minute auf 2:3, doch mehr war für den TSV nicht zu holen. Trotz hohem Einsatz in der Schlussphase blieb der Ausgleich aus.