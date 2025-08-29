 2025-08-28T05:22:00.927Z

Godshorn und Arminia Hannover droht Ungemach

Fünfter Spieltag in der Landesliga Hannover

Der fünfte Spieltag der Landesliga Hannover könnte erste Trends im Tabellenbild verfestigen. Spitzenreiter STK Eilvese will gegen Bavenstedt die weiße Weste wahren, während Arminia Hannover beim 1. FC Wunstorf dringend punkten muss. Im Tabellenmittelfeld kommt es zu brisanten Duellen, bei denen der Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht größer werden darf.

1. FC Wunstorf (4. Platz/9 Punkte) – SV Arminia Hannover (16. Platz/1 Punkt)

Wunstorf präsentierte sich beim 5:0 in Ochtersum in Torlaune und zeigte sich in allen Mannschaftsteilen überlegen. Arminia hielt zuletzt gegen Eilvese lange mit, blieb aber auch im vierten Spiel sieglos. Der Druck auf das Schlusslicht steigt, zumal mit dem 1. FC ein heimstarker Gegner wartet.

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Wunstorf
1. FC WunstorfFC Wunstorf
SV Arminia Hannover
SV Arminia HannoverSV Arminia H
19:00live

------------------------------------------------

STK Eilvese (1. Platz/12 Punkte) – SV 1946 Bavenstedt (9. Platz/4 Punkte)

Der Tabellenführer hat nach dem Arbeitssieg bei Arminia Hannover weiterhin eine makellose Bilanz vorzuweisen. Bavenstedt kassierte zuletzt fünf Gegentreffer gegen Hemmingen und offenbarte dabei große Defizite in der Defensive. Auch in Eilvese dürfte die junge Mannschaft schwer gefordert sein.

Morgen, 15:00 Uhr
STK Eilvese
STK EilveseSTK Eilvese
SV 1946 Bavenstedt
SV 1946 BavenstedtBavenstedt
15:00

------------------------------------------------

SV Ramlingen-Ehlershausen (6. Platz/7 Punkte) – SSG Halvestorf-Herkendorf (7. Platz/7 Punkte)

Das Duell der punktgleichen Teams verspricht Spannung, beide sind bisher ungeschlagen. Ramlingen hatte am letzten Wochenende spielfrei, Halvestorf teilte sich die Punkte mit Iraklis. Die Tagesform könnte entscheiden, wer sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen kann.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Ramlingen-Ehlershausen
SV Ramlingen-EhlershausenSV Ramlingen-Ehlershausen
SSG Halvestorf-Herkendorf
SSG Halvestorf-HerkendorfHalvestorf-H
15:00

------------------------------------------------

SC Hemmingen-Westerfeld (3. Platz/10 Punkte) – TSV Godshorn (17. Platz/0 Punkte)

Hemmingen überzeugte in Bavenstedt mit einer eindrucksvollen Offensivleistung und stellt aktuell eine der besten Angriffsreihen der Liga. Aufsteiger Godshorn wartet weiter auf den ersten Punktgewinn und blieb zuletzt gegen Krähenwinkel chancenlos. Ein klarer Favorit ist somit auszumachen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC Hemmingen-Westerfeld
SC Hemmingen-WesterfeldHemm-Westerf
TSV Godshorn
TSV GodshornTSV Godshorn
15:00

------------------------------------------------

TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (5. Platz/9 Punkte) – HSC BW Schwalbe Tündern (15. Platz/3 Punkte)

Der TSV setzte sich in Godshorn souverän durch und gehört zu den konstantesten Teams der Liga. Tündern feierte zwar einen 3:2-Sieg gegen Newroz, offenbarte aber erneut große Probleme in der Defensive. Gegen die spielstarken Krähen wird eine weitere Steigerung nötig sein.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Krähenwinkel/Kaltenweide
TSV Krähenwinkel/KaltenweideTSV Krä/Kalt
HSC BW Schwalbe Tündern
HSC BW Schwalbe TündernBW Tündern
Abgesagt

------------------------------------------------

SV Newroz Hildesheim (10. Platz/3 Punkte) – SV Bruchhausen-Vilsen (11. Platz/3 Punkte)

Newroz zeigte Moral beim Comeback gegen Tündern, verlor jedoch in der Schlussphase nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Spieler durch Platzverweise. Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen verlangte Barsinghausen beim 2:4 alles ab und hätte mit mehr Effizienz punkten können. Ein Duell auf Augenhöhe im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Newroz Hildesheim
SV Newroz HildesheimSV Newroz H
SV Bruchhausen-Vilsen
SV Bruchhausen-VilsenSV B-Vilsen
15:00live

------------------------------------------------

SV Iraklis Hellas Hannover (8. Platz/4 Punkte) – TSV Mühlenfeld (13. Platz/3 Punkte)

Iraklis holte bei Aufsteiger Halvestorf ein spätes Remis, offenbarte aber erneut Schwächen im Spielaufbau. Mühlenfeld hingegen drehte das Spiel gegen OSV nach Rückstand und feierte den ersten Saisonsieg. Der Sieger dieser Begegnung kann sich etwas Luft verschaffen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Iraklis Hellas Hannover
SV Iraklis Hellas HannoverIraklis Hell
TSV Mühlenfeld
TSV MühlenfeldMühlenfeld
15:00

------------------------------------------------

OSV Hannover (12. Platz/3 Punkte) – VfR Germania Ochtersum 1924 (14. Platz/3 Punkte)

Beide Teams kassierten am letzten Spieltag jeweils drei Gegentore in der zweiten Halbzeit und mussten verdiente Niederlagen einstecken. OSV verspielte in Mühlenfeld eine Führung, während Aufsteiger Ochtersum gegen Wunstorf defensiv überfordert war. Für beide geht es um Wiedergutmachung und wichtige Zähler im unteren Tabellenbereich.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
OSV Hannover
OSV HannoverOSV Hannover
VfR Germania Ochtersum 1924
VfR Germania Ochtersum 1924G. Ochtersum
15:00

