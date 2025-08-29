Godshorn und Arminia Hannover droht Ungemach

– Foto: Patrice König

Der fünfte Spieltag der Landesliga Hannover könnte erste Trends im Tabellenbild verfestigen. Spitzenreiter STK Eilvese will gegen Bavenstedt die weiße Weste wahren, während Arminia Hannover beim 1. FC Wunstorf dringend punkten muss. Im Tabellenmittelfeld kommt es zu brisanten Duellen, bei denen der Abstand zu den Abstiegsplätzen nicht größer werden darf.

1. FC Wunstorf (4. Platz/9 Punkte) – SV Arminia Hannover (16. Platz/1 Punkt) Wunstorf präsentierte sich beim 5:0 in Ochtersum in Torlaune und zeigte sich in allen Mannschaftsteilen überlegen. Arminia hielt zuletzt gegen Eilvese lange mit, blieb aber auch im vierten Spiel sieglos. Der Druck auf das Schlusslicht steigt, zumal mit dem 1. FC ein heimstarker Gegner wartet.

STK Eilvese (1. Platz/12 Punkte) – SV 1946 Bavenstedt (9. Platz/4 Punkte) Der Tabellenführer hat nach dem Arbeitssieg bei Arminia Hannover weiterhin eine makellose Bilanz vorzuweisen. Bavenstedt kassierte zuletzt fünf Gegentreffer gegen Hemmingen und offenbarte dabei große Defizite in der Defensive. Auch in Eilvese dürfte die junge Mannschaft schwer gefordert sein.

------------------------------------------------ SV Ramlingen-Ehlershausen (6. Platz/7 Punkte) – SSG Halvestorf-Herkendorf (7. Platz/7 Punkte) Das Duell der punktgleichen Teams verspricht Spannung, beide sind bisher ungeschlagen. Ramlingen hatte am letzten Wochenende spielfrei, Halvestorf teilte sich die Punkte mit Iraklis. Die Tagesform könnte entscheiden, wer sich in der oberen Tabellenhälfte festsetzen kann.

------------------------------------------------ SC Hemmingen-Westerfeld (3. Platz/10 Punkte) – TSV Godshorn (17. Platz/0 Punkte) Hemmingen überzeugte in Bavenstedt mit einer eindrucksvollen Offensivleistung und stellt aktuell eine der besten Angriffsreihen der Liga. Aufsteiger Godshorn wartet weiter auf den ersten Punktgewinn und blieb zuletzt gegen Krähenwinkel chancenlos. Ein klarer Favorit ist somit auszumachen.

------------------------------------------------ TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (5. Platz/9 Punkte) – HSC BW Schwalbe Tündern (15. Platz/3 Punkte) Der TSV setzte sich in Godshorn souverän durch und gehört zu den konstantesten Teams der Liga. Tündern feierte zwar einen 3:2-Sieg gegen Newroz, offenbarte aber erneut große Probleme in der Defensive. Gegen die spielstarken Krähen wird eine weitere Steigerung nötig sein.

------------------------------------------------ SV Newroz Hildesheim (10. Platz/3 Punkte) – SV Bruchhausen-Vilsen (11. Platz/3 Punkte) Newroz zeigte Moral beim Comeback gegen Tündern, verlor jedoch in der Schlussphase nicht nur das Spiel, sondern auch zwei Spieler durch Platzverweise. Aufsteiger Bruchhausen-Vilsen verlangte Barsinghausen beim 2:4 alles ab und hätte mit mehr Effizienz punkten können. Ein Duell auf Augenhöhe im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld.

------------------------------------------------ SV Iraklis Hellas Hannover (8. Platz/4 Punkte) – TSV Mühlenfeld (13. Platz/3 Punkte) Iraklis holte bei Aufsteiger Halvestorf ein spätes Remis, offenbarte aber erneut Schwächen im Spielaufbau. Mühlenfeld hingegen drehte das Spiel gegen OSV nach Rückstand und feierte den ersten Saisonsieg. Der Sieger dieser Begegnung kann sich etwas Luft verschaffen.

