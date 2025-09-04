Godshorn, Mühlenfeld und Ochtersum im Keller gefordert

– Foto: Sascha Drenth

Der SC Hemmingen-Westerfeld reist als Tabellenführer nach Tündern und will seine beeindruckende Serie fortsetzen. Auch Verfolger STK Eilvese und der ungeschlagene TSV Barsinghausen sind gefordert. Im Tabellenkeller kommt es zu wichtigen Duellen, in denen erste Vorentscheidungen drohen.

HSC BW Schwalbe Tündern (15. Platz/3 Punkte) – SC Hemmingen-Westerfeld (1. Platz/13 Punkte)

Tündern erst ein Spiel gewonnen und ist defensiv weiterhin anfällig. Hemmingen unterstrich zuletzt beim 6:2 gegen Godshorn seine Offensivstärke und reist als klarer Favorit an. Die Gäste wollen ihre Tabellenführung behaupten und dürften den Takt bestimmen.

TSV Godshorn (17. Platz/0 Punkte) – STK Eilvese (2. Platz/12 Punkte)

TSV Godshorn (17. Platz/0 Punkte) – STK Eilvese (2. Platz/12 Punkte)

Für den Aufsteiger aus Godshorn läuft es auch nach fünf Spieltagen nicht – die 21 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Eilvese kassierte zuletzt gegen Bavenstedt die erste Niederlage, bleibt aber im Spitzenfeld. Gegen den punktlosen Tabellenletzten zählt für die Gäste nur ein Sieg.

SV Arminia Hannover (12. Platz/4 Punkte) – OSV Hannover (4. Platz/9 Punkte)

Arminia überraschte mit dem 1:0-Erfolg in Wunstorf und schöpft neuen Mut. Der OSV reist mit breiter Brust an, nach dem 6:2 über Ochtersum zählt man wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Ein Duell zweier formstarker Teams, das an Spannung kaum zu überbieten ist.

SV 1946 Bavenstedt (6. Platz/9 Punkte) – 1. FC Wunstorf (10. Platz/6 Punkte)

Bavenstedt fügte Eilvese zuletzt die erste Saisonniederlage zu und kann sich mit einem weiteren Erfolg in der Spitzengruppe festsetzen. Wunstorf dagegen zeigte gegen Arminia eine enttäuschende Vorstellung. Die Gastgeber gehen mit viel Rückenwind in diese Partie.

TSV Mühlenfeld (14. Platz/3 Punkte) – VfR Germania Ochtersum 1924 (16. Platz/3 Punkte)

Beide Teams stehen mit nur einem Sieg am Tabellenende und dürften das Spiel als erste kleine Vorentscheidung werten. Mühlenfeld hielt bei der 3:4-Niederlage in Iraklis lange mit, offenbarte aber erneut große Schwächen in der Rückwärtsbewegung. Ochtersum kassierte gegen OSV sechs Gegentore – es steht ein Duell zweier angeschlagener Mannschaften bevor.

SV Bruchhausen-Vilsen (13. Platz/3 Punkte) – TSV Krähenwinkel/Kaltenweide (5. Platz/9 Punkte)

Der Aufsteiger aus Bruchhausen bleibt trotz guter Ansätze punktuell zu harmlos – in Hildesheim verspielte man auch einen Elfmeter. Krähenwinkel kommt ausgeruht ins Spiel und will die Lücke zur Tabellenspitze nicht größer werden lassen. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

SV Iraklis Hellas Hannover (9. Platz/7 Punkte) – SV Ramlingen-Ehlershausen (7. Platz/9 Punkte)

Beide Teams haben bislang eine solide Bilanz vorzuweisen. Iraklis gewann zuletzt spektakulär mit 4:3 gegen Mühlenfeld, Ramlingen überzeugte mit einem kontrollierten 3:1 gegen Halvestorf. Die Tagesform dürfte über den Ausgang entscheiden – ein Duell auf Augenhöhe.

SSG Halvestorf-Herkendorf (8. Platz/7 Punkte) – TSV Barsinghausen (3. Platz/12 Punkte)