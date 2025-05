Goddelau und Biebesheim bleiben sicher in KOL

SG Arheilgen – VfR Groß-Gerau II 5:1 (4:0). Das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf, da die Groß-Gerauer über 90 Minuten gut im Spiel waren. „Beide Mannschaften hatten viele Torchancen und haben ohne Abwehr gespielt“, erkannte SGA-Pressesprecher Stefan Braun. In den ersten Minuten verhinderte der Arheilger Schlussmann Yannik Schwab den Rückstand. Der Aufstiegsfavorit setzte sich aufgrund einer besseren Chancenverwertung verdient durch. Groß-Gerau steckte nie auf und blieb bis Spielende gefährlich. „Es hätte auch 15:5 ausgehen können“, so Braun.

SV Hellas Darmstadt – SKG Walldorf 3:0 (1:0). Mit dem sicheren Erfolg haben die Darmstädter den Aufstieg in die Gruppenliga weiter in der eigenen Hand. Die Gastgeber waren spielbestimmend und vor allem spielerisch besser als die weiterhin ersatzgeschwächten Walldorfer. Nachdem Darmstadt vor dem Seitenwechsel noch einige Probleme in der Chancenverwertung hatten, war die Partie nach dem Seitenwechsel früh entschieden. Walldorf zeigte sich bemüht, konnte aber den verdienten Sieg des SV Hellas nicht mehr in Gefahr bringen.

TSV Goddelau – SV Erzhausen 3:0 (2:0). Mit einer guten Leistung verdiente sich Goddelau den Erfolg auch in der Deutlichkeit. Bereits in den ersten 45 Minuten waren die Riedstädter spielbestimmend, obwohl Erzhausen in der Offensive gefährlich war. Pech hatte Goddelau vor der Pause, dass die beiden Torschützen Maximilian Mzyk und Enrico Stolz erst nur Aluminium trafen. Nach dem Seitenwechsel wurde Erzhausen aktiver, ehe Goddelau durch Stolz die Partie aber frühzeitig entschied (64.).

Tore: 1:0, 3:0 Stolz (24., 64.), 2:0 Mzyk (31.).