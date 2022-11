– Foto: Frank Burghart

Gochsheim muss zum FC Oberderdingen Derby in Büchig +++ Herbstmeister Östringen II klarer Favorit gegen SV Oberderdingen

Den letzten Hinrundenspieltag der B-Liga Kraichgau eröffnen morgen der FC Oberderdingen und der SV Gochsheim. Tags darauf steht unter anderem das Derby zwischen Büchig II und Neibsheim II auf dem Programm. Herbstmeister Östringen II ist gegen den Vorletzten SV Oberderdingen haushoher Favorit.

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr FC Östringen FC Östringen II SV Oberderdingen Oberderdinge 12:30 PUSH

Mal wieder spielte der FC Östringen II an einem Wochenende nicht, doch dieses Mal gab es auch keine Punkte am grünen Tisch. Das Gastspiel in Bauerbach wurde kurzfristig um eine Woche verlegt. „Leider war der Sonntag nicht so schön, weil wir die lange Strecke nach Bauerbach gefahren sind, um dann angeblich wegen zu schlechter Platzverhältnisse nicht spielen zu können. Wenn man bedenkt, dass die Bauerbacher einen Tag zuvor Kerwe hatten und unter anderem auch deswegen das Spiel verlegen wollten, hat das schon wieder mehr als einen faden Beigeschmack, insbesondere weil unsere Begegnung die einzige im Umkreis war, die aufgrund der Platzverhältnisse nicht angepfiffen wurde“, war Thore Jung mit der Verlegung alles andere als einverstanden.

So steht gegen den SV Oberderdingen nun nur das Heimhinrundenfinale an. Das will Co-Trainer Jung positiv bestreiten: „Gegen Oberderdingen wollen wir unseren letzten Heimsieg der Hinrunde einfahren. Wir hoffen auf einen runden Abschluss vor unseren Anhängern.“ Letztlich chancenlos war der SV Oberderdingen in Gondelsheim. Das räumte Tobias Riede nach dem 0:7 ein: „Gondelsheim war uns vor allem in der zweiten Halbzeit überlegen. In der ersten haben wir noch gut dagegengehalten. Mit zwölf Mann und einigen angeschlagenen Spielern war hier aber auch nicht viel zu holen.“

Die letzte Aufgabe vor der Winterpause dürfte indes noch schwerer werden. Dementsprechend backt Tobias Riede vor dem Gang nach Östringen die kleinstmöglichen Brötchen: „Leider sieht es auch gegen Östringen II personell nicht besser aus. Das wird ein sehr schweres Brett für uns und wohl eher eine Laufeinheit. Ich hoffe, wir bekommen trotzdem mehr als zwölf Leute zusammen.“ PROGNOSE:

Erster gegen Vorletzter - alles andere als ein klarer Heimsieg wäre eine Sensation.

Den zweiten Sieg in Folge holte sich der SV Büchig II in Untergrombach. „Das Spiel gegen Untergrombach II war lange Zeit eine ausgeglichene Partie mit einem schnellen Tor und dem besseren Ende für uns“, berichtete Axel Braust vom knappen Auswärtssieg.

Im Derby gegen Tabellenschlusslicht Neibsheim II will Braust nun den dritten Sieg hintereinander folgen lassen: „Für das kommende Spiel gegen Neibsheim II haben wir uns viel vorgenommen, ohne den Gegner zu unterschätzen. Ziel ist ein Dreier, um uns in der Tabelle zu festigen.“ Lange wehrte sich der FC Neibsheim II gut gegen Gölshausen, hatte in der Schlussphase aber doch das Nachsehen. „Ich war mit der Leistung meines Teams sehr zufrieden. Wir haben gekämpft und hatten unsere Chancen, haben aber leider kein Tor geschossen. Leider haben unsere Kräfte nachgelassen und Gölshausen konnte somit dann durch zwei späte Tore die Punkte mit nach Hause nehmen“, war Konstantin Stamtsis mit dem Auftritt des Tabellenletzten nicht unzufrieden.

So schöpft der Trainer der sieglosen Neibsheimer vor dem nächsten Derby auch neue Zuversicht: „Gegen Büchig II wollen wir genauso agieren und dann diese Halbserie abschließen – warum nicht mit einem oder drei Punkten?“ PROGNOSE:

Kurz vor der Winterpause scheint der SV Büchig II in Fahrt zu kommen. Deshalb sollte die Landesligareserve auch das Derby gegen Aufsteiger Neibsheim II für sich entscheiden.

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr SV Menzingen Menzingen II VfB Bretten Bretten II 12:30 PUSH

Bis zur 60. Minute durfte der SV Menzingen II von einem Punktgewinn träumen, doch in der letzten halben Stunde gab es für die Elf von Ozan Cömert noch vier weitere Gegentreffer. Damit musste Cömert auf eine 1:5-Niederlage zurückschauen: „Das Spiel in Flehingen war wie erwartet. Flehingen II war die bestimmende Mannschaft im Spiel und wir haben uns auf unsere Defensive konzentriert. Dies hat auch wirklich super funktioniert und wir konnten uns auch ein paar kleine Chancen erarbeiten. Drei Verletzungen in der Defensive haben dann dafür gesorgt, dass wir ab der 50. Minute nicht mehr so konsequent in den Zweikämpfen waren. Das hat Flehingen II eiskalt ausgenutzt.“

Auch im letzten Spiel vor der Winterpause wartet auf die Kraichtaler eine hohe Hürde. Die Punkte gegen Bretten II abzuschenken, das kommt Cömert jedoch keineswegs in den Sinn: „Mit Bretten II kommt zum Schluss einer der besten Mannschaft der Liga. Natürlich schätzen wir unsere Chancen nicht hoch ein. Nichtsdestotrotz wollen wir uns nochmal gut präsentieren und den Gästen das Spiel nicht kampflos übergeben.“ Dank zweier Treffer in der Schlussviertelstunde setzte sich der VfB Bretten II gegen Aufsteiger Oberderdingen mit 2:0 durch. Gewohnt ausführlich war danach den Spielbericht, den Dominic Prüfer zu Protokoll gab: „Gegen den FC Fathispor haben wir ein super Spiel gemacht und eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt. Wir kontrollierten über weite Strecken das Spiel und hatten sehr viel Ballbesitz. In der ersten Halbzeit hatten wir aber nicht viele Torchancen, weil der Gegner sehr gut verteidigt hat und wir meistens zu ungenau bei unseren Abschlüssen waren. Nach einem super Spielzug erzielten wir den Führungstreffer, der dann aber wegen Abseits zurückgepfiffen wurde. Sehr ärgerlich, weil der Ball fast von der Grundline quer gespielt wurde und eine Abseitsposition eigentlich nicht möglich war. In der Defensive standen wir sehr stabil, dennoch war der Gegner nicht chancenlos. Durch Standards oder schnelle Gegenangriffe wurde es das ein oder andere Mal gefährlich vor unserem Tor. Mit Geschick und manchmal auch Glück konnten wir alle Offensivaktionen des FC sehr gut wegverteidigen. Das Unentschieden zur Pause war zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Im zweiten Durchgang spielten wir weiter sehr guten Fußball und näherten uns immer mehr dem Führungstreffer. Zahlreiche Chancen wurden aber vergeben und uns wiederum ein Tor wegen einer fragwürdigen Abseitsstellung aberkannt. Dem Schiedsrichter kann man aber keinen Vorwurf machen, weil solche Situationen ohne einen Linienrichter einfach sehr schwer zu bewerten sind. Er hat das Spiel souverän geleitet und einen guten Job gemacht. Meine Jungs haben sich von den Entscheidungen nicht unterkriegen lassen. Sie haben nie aufgegeben und wollten mit aller Macht die drei Punkte. Im letzten Drittel der zweiten Halbzeit ist der Knoten dann endlich geplatzt und wir belohnten unseren guten Auftritt mit zwei Toren zum verdienten Sieg.“

„Damit hat der VfB II einen Verfolger abgeschüttelt und kann mit einem weiteren Sieg als Zweiter in die Pause gehen. Das ist Prüfers Ziel, wobei er vor dem Gegner Menzingen auch warnt: „Jetzt wollen wir im letzten Spiel der Vorrunde nochmal ein positives Ergebnis erzielen und mit einem Sieg in die Winterpause gehen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Der SV Menzingen II ist zwar ein Gegner aus dem unteren Tabellendrittel, aber keinesfalls zu unterschätzen. Die Kraichtaler spielten letzte Saison schon gegen den Abstieg und haben das mit vereinten Kräften verhindert. Es ist nie leicht, gegen solche Gegner zu spielen. Wir müssen uns jetzt nochmal voll konzentrieren und nochmal eine gute Leistung zeigen.“ PROGNOSE:

Im Grunde spricht alles für die Gäste aus Bretten II, die unter normalen Umständen einen weiteren Sieg einfahren dürften.

Das Bauerbacher Heimspiel gegen Östringen II wurde kurzfristig um eine Woche verlegt, was insbesondere bei den Gästen für Ärger sorgte. Doch damit hielt sich Jannik Specht nicht lange auf. Vielmehr blickte der spielende Teil des Bauerbacher Trainergespanns schon auf die anstehende Partie gegen Untergrombach II voraus: „Wir haben keine Zeit, uns mit Nebensächlichkeiten aufzuhalten, da wir ein sehr wichtiges Spiel gegen einen direkten Tabellennachbarn vor der Brust haben. Gegen Untergrombach II müssen wir auch wieder abwarten, was beim Personalpuzzle rauskommt. Wir hatten aber eine gute Trainingswoche und sind absolut bereit für dieses Match.“ Ohne Punkte endete für den FC Untergrombach II das Heimspiel gegen Büchig II. Durch die 2:3-Heimniederlage verpasste es die Elf von Andre Schlimm, bis auf einen Punkt an die Büchiger heranzurücken. Stattdessen bleibt die A-Ligareserve bei acht Punkten auf Rang elf.

Einen Platz könnte der FCU II aber noch gutmachen, denn im direkten Duell kann man Bauerbach (vorbehaltlich des FVB-Nachholspiels) überflügeln. Dafür braucht die Schlimm-Truppe aber einen Sieg. Hilfreich wäre hierbei sicherlich, die Gegentorflut der letzten Wochen (41 in den letzten zehn Spielen) einzudämmen. PROGNOSE:

Nur zwei Punkte liegt der FC Untergrombach II hinter Bauerbach. Dementsprechend wird das Duell für keine der beiden Mannschaften ein Spaziergang. Am Ende könnte aber doch ein (knapper) Heimsieg der Viktoria stehen.

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr SV Gölshausen Gölshausen FC Flehingen FC Flehingen II 14:30 PUSH

Erst zwei späte Tore erlösten den SV Gölshausen in Neibsheim. Von einem Arbeitssieg sprach danach Dominik Rebmann: „Wir haben in Neibsheim eine wirklich schlechte Leistung gezeigt. Kaum ein Spieler hatte an diesem Tag Normalform. Dazu kamen ein schwer bespielbarer Platz sowie kämpfende Neibsheimer, die jeden gewonnenen Zweikampf wie einen Sieg feierten. Natürlich war der Sieg am Ende verdient, dennoch fingen wir an nervös zu werden, die Führung erzielten wir erst in der 78. Spielminute. Nach dem Spiel sagten wir der Mannschaft, dass letztendlich nur die drei Punkte zählen und es nächste Woche niemanden mehr interessiert, wie wir gespielt haben.“

Mario Bertino ist aber klar, dass die Leistung vom Neibsheim-Spiel gegen den nächsten Gegner nicht reichen dürfte. Deshalb fordert er im letzten Spiel eine Verbesserung ein: „Gegen Flehingen II werden wir uns deutlich steigern müssen, wenn wir punkten wollen. Flehingen II ist eine eingespielte Mannschaft, die seit Jahren oben mitspielt. Auch dieses Jahr punkten die Flehinger wieder regelmäßig und belegen aktuell den dritten Tabellenplatz. Unseren Jungs trauen wir trotzdem einen Sieg zu, dazu muss aber wirklich alles passen und auch das nötige Spielglück müssen wir uns erarbeiten. Wir freuen uns auf das Spiel und auf die anstehende Winterpause.“ Erst nach dem Seitenwechsel sorgte der FC Flehingen II gegen Menzingen II für klare Verhältnisse. „Eigentlich müssten wir zur Halbzeit klar führen. Leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt und mussten somit mit einem 1:1 in die Kabine. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck hochgehalten und dann auch folgerichtig unsere Tore gemacht“, berichtete Konstantin Marapidis von einem letztlich doch klaren Sieg.

Als Ligadritter geht der FCF II nun in das Vorrundenfinale. „Gegen Gölshausen wird es nochmal hartes Stück Arbeit. Gölshausen hat gerade einen Lauf, ähnlich wie wir. Somit entscheidet die Tagesform Mit einem Sieg in die Winterpause – das wäre der perfekte Abschluss für uns“, so Marapidis. PROGNOSE:

Eine interessante Partie steht in Gölshausen an. Ruft der SVG seine Leistungsfähigkeit ab, kann er die Flehinger schlagen - auch wenn die Favoritenrolle (leicht) bei den Gästen liegt.

Morgen, 14:30 Uhr FC Fatihspor Oberderdingen FC Fatihspor SV Gochsheim Gochsheim 14:30 PUSH

Zwei späte Gegentore besiegelten die Oberderdinger 0:2-Niederlage in Bretten. „Gegen Bretten II sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte kein sehr aufregendes Spiel. Beide Teams standen defensiv sehr gut und Torchancen waren Mangelware. In der zweiten Hälfte war Bretten II die aktivere Mannschaft und hatte die Tormöglichkeiten auf seiner Seite. Zum Schluss waren es zwei Fehler, welche Bretten II zum aus meiner Sicht verdienten Sieg geführt haben“, gab Andreas Krall eine verdiente Niederlage zu.

Nach zwei 0:2-Niederlagen geht es nun gegen Gochsheim. Doch vor dem Duell mit dem Tabellennachbarn plagen Krall auch erheblich Personalsorgen: „Am Dienstag hatten wir fünf Spieler im Training! Der Rest ist zum größten Teil krank oder stark angeschlagen. Ich hoffe, dass wir gegen Gochsheim noch mindestens sechs bis neun Spieler hinzubekommen, damit wir spielen können. Wir haben bei Gochsheim angefragt, ob wir das Spiel eventuell verlegen können. Die Antwort war leider, dass es nicht möglich sei. So müssen wir nun hoffen, dass einige Spieler zurück kehren - wobei fit können die am Samstag sicher noch nicht sein. Gochsheim ist laut meinen Infos der unangenehmste aller Gegner und macht es jedem Team schwer, sauber Fußball zu spielen. Wir werden aber natürlich unsere bestmögliche Elf aufstellen und auf Sieg spielen, um wieder mal ein Erfolgserlebnis mitzunehmen.“ Zwar ging der SV Gochsiem nach gut 20 Minuten gegen Dürrenbüchig in Führung, lag aber schon zur Pause hinten und kassierte am Ende eine etwas überraschende Niederlage. Diese erklärte Mustafa Kilic folgendermaßen: „Gegen Dürrenbüchig war es zu Beginn des Spiels schleppend. Wir rannten an, der Gegner verteidigte mit Mann und Maus. Leider waren wir an diesem Tag im Abschluss nicht konsequent genug bzw. sind zu leichtfertig mit unseren Chancen umgegangen. Besser machten es unsere Gäste, die durch zwei Standards und einem Konter dreimal aufs Tor schossen und dreimal erfolgreich waren. Es war ein typisches spiel von einer Mannschaft, die vor dem Spiel schon denkt, dass man das Spiel gewonnen hat. Wir arbeiten zwar dran, aber wir haben noch zu viele individuelle Fehler im Spiel, was uns immer wieder hinterherrennen lässt.“

Diese Niederlage hat Kilic aber schnell aus den Kleidern geschüttelt. Angesichts der überwiegend guten Leistungen seiner Elf bisher freut er sich auf den Vorrundenabschluss: „Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Es geht immer weiter und das nächste Spiel steht schon wieder vor der Tür. Gegen den direkten Tabellennachbarn können wir eine hervorragende Vorrunde krönen und das ist unser oberstes Ziel.“ PROGNOSE:

Durch die jüngsten Oberderdinger Niederlagen sind der FCO und der SVG zu Tabellennachbarn geworden. Daher ist es nicht unwahrscheinlich, wenn am Ende des direkten Vergleichs ein Remis steht. Angesichts der Oberderdinger Personalprobleme könnten auch die Gäste die Nase vorne haben.

So., 13.11.2022, 14:30 Uhr TSV Dürrenbüchig Dürrenbüchig FV Gondelsheim Gondelsheim 14:30 PUSH