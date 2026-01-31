Goch und Hamborn trennen sich ohne Sieger, Moerser Derby am Abend

Der Befreiungsschlag sollte den Sportfreunden Hamborn 07 trotz zwischenzeitlicher Führung am Freitagabend nicht gelingen. Am Ende stand ein 2:2 gegen Aufsteiger Viktoria Goch zu Buche. Am Samstag schlägt der SV Budberg das erste Kapitel der zweiten Saisonhälfte gegen den 1. FC Lintfort auf.
Grundsätzlich waren die Witterungsbedingungen nicht ideal für den Wiederbeginn in der Landesliga, Gruppe 2. Doch immerhin können nach aktuellem Stand (31. Januar, 13.15 Uhr) alle Partien des 18. Spieltags über die Bühne gehen. Wenngleich die Vorbereitung auf den Wiederauftakt für einige Teams nicht reibungslos vonstatten gehen konnte, so auch für Marco Hoffmann, seines Zeichens Cheftrainer des VfB Bottrop: "Wie für alle anderen Mannschaften war unsere Wintervorbereitung kurz, dazu war die Bedingungen auf den Plätzen teilweise erschwerend, sodass man nicht immer optimal trainieren konnte", schildert er. "Wir hoffen natürlich, dass wir da gut rausgekommen sind und haben auch ein gutes Gefühl, dass wir unseren Lauf fortsetzen können." Als einziges Team oberhalb der Kreisligen geht der VfB noch ungeschlagen durch die Saison und wird einiges dransetzen, dass sich das zum Rückrundenauftakt gegen Schlusslicht und Lokalrivale Rhenania Bottrop nicht ändert.
Um sich allmählich aus der roten Zone heraus zu pirschen, brauchten die Hamborner Löwen eigentlich mal wieder einen Dreier, doch zunächst kam es anders. Nach einem öffnenden Ball von Luca Plum in die Spitze war Levon Kürkciyan auf und davon und vollendete cool zur Führung (23.).
07 kam schließlich nach dem Seitenwechsel wieder auf - und wie. Zunächst brachte Giuliano Salierno eine Flanke von Pascal Spors im Tor unter (49.), wenige Momente später legte er nach Steckpass von Teoman Moustafa auch den zweiten Treffer nach (50.). Auf dem Doppelschlag konnten sich die Gäste aber nicht besonders lange ausruhen, als Plüm per Strafstoß wieder auf pari stellte (55.). Dabei sollte es schlussendlich bleiben. Ein Punktgewinn, der Hamborn im Aufstiegskampf nicht wesentlich weiterhelfen dürfte.
Viktoria Goch – Sportfreunde Hamborn 07 2:2
Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Malte Baumeister, Luca Palla, Ben Pauls, Luca Plum, Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen, Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss
Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik (61. Noah Gabriel Herrmann), Max Werner (46. Teoman Moustafa), Julian Keibel (46. Rashad Ouro-Akpo), Alexandros Chassanidis (46. Giuliano Cosma Salierno), Marvin von Zabiensky (70. Yusa Sentürk), Pascal Spors, Luka Blazevic, Burkay Bostanci - Trainer: Soumiya Bouhadi
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Levon Kürkciyan (23.), 1:1 Giuliano Cosma Salierno (49.), 1:2 Giuliano Cosma Salierno (50.), 2:2 Luca Plum (55. Foulelfmeter)
