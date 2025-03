Goch und FC Neukirchen überzeugen, Coup für TuS Xanten

Der Kevelaerer SV führte zur Pause im Topspiel beim FC Neukirchen-Vluyn mit 1:0, allerdings waren die Gastgeber im Rennen um Platz noch lange nicht geschlagen, denn das Gegenteil trat ein. Yassin Ait Dada, Ajdin Mehinovic, Astrit Krasniqi und Konstantinos Siainis trafen noch und sicherten sich einen 4:1-Erfolg. Damit hat TuS Asterlagen seinen zweiten Platz auch schon wieder verloren. Kevelaer hat jetzt vier Zähler Rückstand auf Platz zwei.

Eindeutiges Ergebnis im Abstiegskampf: TuS Xanten gewann angeführt von Doppelpacker David Epp mit 4:0 beim TSV Wachtendonk-Wankum, der jetzt fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Für Xanten ist wieder alles drin. Die weiteren Ergebnisse

SV Rindern – Viktoria Goch 0:5

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Wiktor Romanow, Martin Capel, Leon Müller (70. Philipp Roosen), Lennart Plum (75. Tobias Thurau), Marcel Reintjes (79. Christian Ploenes), Piet Kramer (79. Lukas Müller), Mohamad Al Ahmad (62. Nicola Mölders) - Trainer: Christian Roeskens

Viktoria Goch: Benedikt Schmitz, Lukas Ernesti, Niklas Zaß, Marvin Hitzek (80. Nils Rix), Jonathan Brilski (80. Maximilian Fuchs), Ahmed Miri (71. Alexander Möller), Michel Wesendonk, Luca Plum, Giuseppe Mirason Geukes (80. Ben Pauls), Levon Kürkciyan, Luca Palla (75. Falko Kersten) - Trainer: Florian Voss - Trainer: Daniel Beine

Schiedsrichter: Daniel Jennen (Brüggen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luca Plum (13. Foulelfmeter), 0:2 Luca Palla (61.), 0:3 Luca Palla (74.), 0:4 Marvin Hitzek (79.), 0:5 Ben Pauls (84.)



TuS Asterlagen – TSV Krefeld-Bockum 4:0

TuS Asterlagen: Tobias Prigge, Tunahan Karakaya, Julian Grevelhörster, Nico Klotz, Raffael Schütz, Burak Akarca, Ibrahim Üzüm (83. Marcel Gesemann), Andre Meier (69. Chukuw Ifeanyi), Ferdi Acar, Metin Özmen (63. Yunus Emre Kocaoglu), Diar Mustafa (76. Tim Ramroth) - Trainer: Salih Altin - Trainer: Fatih Altin

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Timo Welky, Janik Ott, Hun Brandon Danh Do (67. Till Kersten), Christian Tönnißen, Wale Afees Arogundade, Milos Jesic, Lukas Gwosdz, Sam Ghebreamlak Seghid, Hendrik Holtz (69. Christian Breuer) - Trainer: Tino Reucher

Schiedsrichter: Leon Emanuel Fischermanns - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Diar Mustafa (9.), 2:0 Nico Klotz (37.), 3:0 Chukuw Ifeanyi (80.), 4:0 Ferdi Acar (87.)



Borussia Veen – Sportfreunde Broekhuysen 1:4

Borussia Veen: Jan Kallen, Jakob Münzner, Ken Klemmer (65. Martin Willemsen), Tom Conrad (77. Simon Staymann), Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, Jan Büren, Christian Quernhorst, Linus van Treek (60. Noah Hahnke), Marc Balonier, Timo Evertz - Trainer: Lukas Höptner - Trainer: Thomas Haal

Sportfreunde Broekhuysen: Marek Schaffers, Tobias Horster, Leon Peun, Norman Kienapfel (79. Nils Hannaleck), Luca Schmermas, Nils Lachmann, Yannis Weyers (73. Stan Hesen), Hendrik Hünnekens, Noah Christian Thier (85. Tobias Maaßen), Sven van Bühren, Maurice Horster (85. Justin Theelen) - Trainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Baran Gözüm - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Maurice Horster (5.), 0:2 Maurice Horster (54.), 0:3 Leon Peun (76.), 1:3 Marc Balonier (86.), 1:4 Jiro Jude Maximilian Großhans (90.+3)



FC Neukirchen-Vluyn 09/21 – Kevelaerer SV 4:1

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Stephan Winkler, Franck Sylla, Nerman Hamzic, Astrit Krasniqi (89. Khalil Al-Bazal), Yassin Ait Dada (77. Adis Dedic), Petros Siainis, Alend Said-Ali, Tom Straub, Yassine Riad, Ajdin Mehinovic (73. Konstantinos Siainis), Arjeton Krasniqi (89. Luca Marvin Hoff) - Trainer: Abdelmalek Zenzoul - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Kevelaerer SV: Jan Ingenpaß, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich (63. Jan Flintrop) (81. Phil Willems), Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta (89. Özkan Külcür), Colin Linßen (50. Marvin Schulz), Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen (81. Christian Jürgens), Ben Janßen - Trainer: Jan Flintrop - Trainer: Patrick Znak

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 190

Tore: 0:1 Dennis Tegeler (45.), 1:1 Yassin Ait Dada (50.), 2:1 Ajdin Mehinovic (70. Foulelfmeter), 3:1 Astrit Krasniqi (75.), 4:1 Konstantinos Siainis (79.)

Rot: Cedric Hacks (67./Kevelaerer SV/Notbremse)



VfL Tönisberg – SGE Bedburg-Hau 2:2

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Mike Falcone, Jan-Niklas Esser, Tobias Kokol, Nils Koths, Fabian Kempkens, Janik Dünwald (71. Alexander Siepmann), Daniel Franken (65. Nick Falcone) (70. Marcel Goretzki), Manuel Franken (68. Denis Gaas), Brian Dollen, Cihan Mustafa Rüzgar - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Leon Claaßen, Tom Versteegen, Henrik Schümmer, Tim Helmus, Louis Hoenselaar, Len Deckers, Nicolas Rode, Kosovar Demiri (46. Bernard Alijaj), Jacob Falkhofen (82. Fabian Berntsen), Julian Diedenhofen - Trainer: Sebastian van Brakel - Trainer: Bernard Alijaj

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Daniel Franken (14.), 1:1 Julian Diedenhofen (72.), 1:2 Tim Helmus (81.), 2:2 Cihan Mustafa Rüzgar (90.)



TSV Wachtendonk-Wankum – TuS Xanten 0:4

TSV Wachtendonk-Wankum: Andre van Well, Sören Höffler, Nick Armbrüster, Leonard Meyendriesch, Fynn Woschek (61. Maximilian Wisniewski), Carlos Hurtado Martinez, Patrick Baumgart (69. Nico Büchele), Fritz Juffernbruch, Nico Schottes (76. Felix Luhr), Luis Rundholz (61. Fynn Rathmakers), Niklas Hoffmann - Trainer: Carlos Hurtado Martinez - Trainer: Sebastian Tissen

TuS Xanten: David Vengels, Marius Neinhuis, Jonas Vengels, Marvin Braun, Norwin Meyer (65. Lars Neinhuis), Hauke Riddermann, Lars van Schyndel, David Epp (76. Jesse Sticklat), Luca Franz Joachim Binias, Velibor Geroschus, Wito Donat Wojciechowski (72. David Vengels) - Trainer: Marcel Zalewski

Schiedsrichter: Malte Kalinowski - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 David Epp (9.), 0:2 David Epp (48.), 0:3 Norwin Meyer (59.), 0:4 Luca Franz Joachim Binias (68.)



Alemannia Pfalzdorf – VfL Repelen 3:2

Alemannia Pfalzdorf: Niklas Weeren, Tom Strodt, Tom Voß, Cem Artas, Dominik van Baal, Nils Mildenberger, Nick Helmus (92. Pascal Müller), Luca Rene Stratemann, Andre Laarmanns (86. Lennart Helm), Martin Koenen (88. Tom-Luca Janßen), Jamie Caspers (73. Danijel Lorenz) - Trainer: Thomas Erkens

VfL Repelen: Robin Meischner, Linus Neukirchen, Idris Rahimi, Berkant Gebes, Mehmet Ügüdür, Tobias Tatzel, Milan Macar, Amar Pilavdzic, Giuliano Cosma Salierno, Andrija Kurandic (80. Izzettin Kuci), Yubery Santo Stielke (57. Izzettin Kuci) - Trainer: Kevin Schäfer - Trainer: Daniel Schäfer

Schiedsrichter: Martin Overath (Hamminkeln) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Martin Koenen (20.), 1:1 Andrija Kurandic (27.), 2:1 Dominik van Baal (75.), 2:2 Giuliano Cosma Salierno (76.), 3:2 Cem Artas (87. Foulelfmeter)



VfB Uerdingen – SV Hönnepel-Niedermörmter 3:1

VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Michele-Vincenzo Pernice, Aboubacar Bountou Bangoura, Irfan Yildiz (67. Tolunay Eyuepoglu), Mohamed Magassouba, Timm Bernd Goos (77. Lars Lindmüller), Elias Belaarbi, Jonas Kremer (87. Aykut Tufan), Ibrahim Bozkurt (58. Mamadou Billo Kante), Denis Shabani (75. Aykut Kaynar) - Trainer: Stefan G. Rex

SV Hönnepel-Niedermörmter: Joshua Exslager, Abdullah Seyrek, Ian van Bebber, Aly Oumar Cherif, Ricardo Ribeiro, Christof Winter, Justin van de Sandt (57. Lucien Fabrice Boyata), Zeon Kern, Erion Bilali, Lennard Haps, Prince Monzer - Trainer: Nikolay Glouhtchev

Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Ricardo Ribeiro (6.), 1:1 Irfan Yildiz (22.), 2:1 Michele-Vincenzo Pernice (64.), 3:1 Lars Lindmüller (84.)

Das sind die nächsten Spieltage

Auch der TuS Asterlagen erledigte mit dem 4:0 gegen den TSV Krefeld-Bockum seine Hausaufgaben souverän. Mit dem Schlusspunkt von Ferdi Acar in der Schlussphase stand dann auch endgültig fest, dass Asterlagen zumindest bis Sonntag auf Rang zwei stehen wird. Im weiteren Kracherduell kann der FC Neukirchen-Vluyn vorbeiziehen und der Kevelaerer SV zumindest ebenfalls auf 40 Punkte kommen.

23. Spieltag

Fr., 14.03.25 20:00 Uhr Kevelaerer SV - DJK Twisteden

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Hönnepel-Niedermörmter - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 16.03.25 15:00 Uhr VfL Repelen - VfB Uerdingen

So., 16.03.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Alemannia Pfalzdorf

So., 16.03.25 15:00 Uhr Viktoria Goch - Borussia Veen

So., 16.03.25 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Asterlagen

So., 16.03.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - TSV Wachtendonk-Wankum

So., 16.03.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SV Rindern



24. Spieltag

Fr., 21.03.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

Sa., 22.03.25 18:00 Uhr TuS Asterlagen - SGE Bedburg-Hau

So., 23.03.25 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - Viktoria Goch

So., 23.03.25 15:30 Uhr VfL Tönisberg - Kevelaerer SV

So., 23.03.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen

So., 23.03.25 15:30 Uhr VfB Uerdingen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 23.03.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen

So., 23.03.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Hönnepel-Niedermörmter