Goch II und Nieukerk eröffnen, setzt Straelen das nächste Highlight?

1. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Bezirksliga-Absteiger Viktoria Goch II und der TSV Nieukerk eröffnen am Freitag die Saison. Der Aufsteiger SV Straelen trifft erneut auf Viktoria Winnekendonk, gegen die der ehemalige Regionalliga-Klub schon im Pokal deutlich gewonnen hat.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel
3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: