 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Goch II und Nieukerk eröffnen, setzt Straelen das nächste Highlight?

Kreisliga A Kleve-Geldern: Bezirksliga-Absteiger Viktoria Goch II und der TSV Nieukerk eröffnen am Freitag die Saison. Der Aufsteiger SV Straelen trifft erneut auf Viktoria Winnekendonk.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Viktoria Goch II im Fokus.
Viktoria Goch II im Fokus. – Foto: Arno Wirths

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Kreisliga A Kleve/GE
Vikt. Goch II
1. FC Kleve II
Materborn
Sevelen

1. Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern: Bezirksliga-Absteiger Viktoria Goch II und der TSV Nieukerk eröffnen am Freitag die Saison. Der Aufsteiger SV Straelen trifft erneut auf Viktoria Winnekendonk, gegen die der ehemalige Regionalliga-Klub schon im Pokal deutlich gewonnen hat.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Morgen, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
20:00
Spieltext Vikt. Goch II - TSV Nieukerk

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
15:00
Spieltext Wissel - SV Walbeck

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
15:30
Spieltext Materborn - TSV WaWa

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG Kessel / Ho-Ha
SG Kessel / Ho-HaSG Kessel / Ho-Ha
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
15:00
Spieltext SG Kessel / Ho-... - Vernum

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
15:00
Spieltext SV WiDo - SV Straelen

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
15:00
Spieltext 1. FC Kleve II - Uedemer SV

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen II
SV Veert
SV VeertSV Veert
15:00
Spieltext Broekhuysen II - SV Veert

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
15:30
Spieltext Pfalzdorf II - Sevelen

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Straelen - SG Kessel / Ho-Ha
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Walbeck - Viktoria Goch II
So., 23.08.26 15:15 Uhr Uedemer SV - Viktoria Winnekendonk
So., 23.08.26 15:30 Uhr TSV Nieukerk - Sportfreunde Broekhuysen II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Veert - 1. FC Kleve II
So., 23.08.26 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - Siegfried Materborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - BV Sturm Wissel

3. Spieltag
Sa., 29.08.26 18:00 Uhr SG Kessel / Ho-Ha - Uedemer SV
So., 30.08.26 15:00 Uhr BV Sturm Wissel - Viktoria Goch II
So., 30.08.26 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Veert
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve II - TSV Nieukerk
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen II - SV Walbeck
So., 30.08.26 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Straelen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Sevelen - TSV Wachtendonk-Wankum
So., 30.08.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - Grün-Weiß Vernum

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kleve-Geldern

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