Goch II muss Rhede knacken, SGE Bedburg-Hau braucht Sieg gegen Lowick

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Viktoria Goch II und SGE Bedburg-Hau haben am Freitag den Heimvorteil - und brauchen im Abstiegskampf auch Heimsiege. Während die SGE gegen die Sportfreunde Lowick nicht chancenlos ist, trifft Goch II auf Tabellenführer VfL Rhede.
32. Spieltag
Mi., 13.05.26 20:00 Uhr SV Rindern - Kevelaerer SV
Mi., 13.05.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Westfalia Anholt
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TSV Weeze
So., 17.05.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Viktoria Goch II
So., 17.05.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SGE Bedburg-Hau
So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Veen - TuS Stenern
So., 17.05.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - VfL Rhede
So., 17.05.26 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Xanten
So., 17.05.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV 08/29 Friedrichsfeld
33. Spieltag
Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II
So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen
So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen
So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern
So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden
So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
34. Spieltag
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze
Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt
Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede
So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten
So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern