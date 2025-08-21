Goch gegen Niederwenigern Akt II, Topspiel in Remscheid

Am 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein empfängt diesmal Viktoria Goch die Sportfreunde Niederwenigern, die erst kürzlich das direkte Duell im Niederrheinpokal gewonnen haben. In der Gruppe 1 erwartet der FC Remscheid den FC Kosova Düsseldorf zum Topspiel.
3. Spieltag
Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft
Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen
So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid
So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath
So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal
So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern
So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert
Fr., 29.08.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard
Sa., 30.08.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - PSV Wesel
So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07
So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck
So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg
So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf
So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - GSV Moers
So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch
So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen
