Goch gegen Niederwenigern Akt II, Topspiel in Remscheid

Am 2. Spieltag der Landesliga Niederrhein empfängt diesmal Viktoria Goch die Sportfreunde Niederwenigern, die erst kürzlich das direkte Duell im Niederrheinpokal gewonnen haben. In der Gruppe 1 erwartet der FC Remscheid den FC Kosova Düsseldorf zum Topspiel.

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr VSF Amern VSF Amern DJK Gnadental Gnadental 15:30 PUSH

Sa., 23.08.2025, 16:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal TVD Velbert TVD Velbert 16:00 PUSH

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:00 live PUSH

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr TuRU Düsseldorf TuRU 80 ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln 15:30 live PUSH

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr DV Solingen DV Solingen SSV Bergisch Born SSV Born 15:30 PUSH

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SC Velbert SC Velbert VfB 03 Hilden VfB Hilden II 15:00 PUSH

So., 24.08.2025, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath Victoria Mennrath Mennrath 15:30 live PUSH

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag

Mi., 27.08.25 19:45 Uhr VfB 03 Hilden II - SC Kapellen-Erft

Fr., 29.08.25 20:00 Uhr DJK Gnadental - SG Unterrath

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Wülfrath - DV Solingen

So., 31.08.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - FC Remscheid

So., 31.08.25 15:30 Uhr TSV Solingen - Victoria Mennrath

So., 31.08.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - TuRU Düsseldorf

So., 31.08.25 15:30 Uhr FC Kosova Düsseldorf - SC Union Nettetal

So., 31.08.25 15:30 Uhr TVD Velbert - VSF Amern

So., 31.08.25 15:30 Uhr 1. Spvg. Solingen Wald 03 - SC Velbert





So., 24.08.2025, 15:30 Uhr VfB Speldorf VfB Speldorf SV Scherpenberg Scherpenberg 15:30 PUSH

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg Sportfreunde Hamborn 07 Hamborn 07 15:00 PUSH

Das ist der nächste Spieltag

3. Spieltag

Fr., 29.08.25 19:15 Uhr FC Kray - DJK Blau-Weiß Mintard

Sa., 30.08.25 16:00 Uhr VfB Bottrop - PSV Wesel

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Sportfreunde Hamborn 07

So., 31.08.25 15:00 Uhr SV Scherpenberg - SG Essen-Schönebeck

So., 31.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Niederwenigern - SV Budberg

So., 31.08.25 15:15 Uhr DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - VfB Speldorf

So., 31.08.25 15:30 Uhr Mülheimer FC 97 - GSV Moers

So., 31.08.25 15:30 Uhr SC Werden-Heidhausen - Viktoria Goch

So., 31.08.25 15:30 Uhr Rhenania Bottrop - ESC Rellinghausen

