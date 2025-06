Goalgetter mit geballter Erfahrung: Kranzberger Marc Gundel ist Torschützenkönig

Äußerst treffsicher war in dieser Kreisliga-Saison SVK-Stürmer Marc Gundel. Jetzt steht er vor einer wichtigen Entscheidung.

Kranzberg – Bei guten Fußballern im fortgeschrittenen Alter spricht man gerne vom zweiten Frühling. Und den hat Marc Gundel (37) im Herbst seiner langen Spielerkarriere allemal. Fast zwei Jahrzehnte im Herrenfußball hat Gundel mittlerweile auf dem Buckel – und in der vergangenen Saison hat er noch einmal so richtig einen rausgelassen: 21 Tore – und nebenbei sechs Assists – gelangen dem Stürmer des SV Kranzberg in 25 Partien in der Kreisliga 2. Damit sicherte sich der 37-Jährige die Torjägerkrone.

Für den Titel des besten Goalgetters der beiden Donau/Isar-Kreisligen reichte es allerdings nicht ganz: Matthias Weinzierl vom SV Hundszell legte in der Kreisliga 1 einen sagenhaften Endspurt mit sieben Treffern am letzten Spieltag hin und zog daher mit insgesamt 23 Buden noch vorbei. Die Enttäuschung bei Gundel hielt sich jedoch in Grenzen: „Der Titel in meiner Liga war schon eine super Sache.“ Natürlich hätte er gerne die 15 Kästen Bier, die der Erdinger Weißbräu ausgelobt hat, mitgenommen. „Dafür hätte ich im letzten Spiel aber mehr Tore erzielen müssen.“ Beim SC Kirchdorf musste sich Kranzberg jedoch mit 1:3 geschlagen geben. Gundel blieb in dieser Partie ohne Torerfolg.

„Fußball ist immer eine Mannschaftsleistung“

Allerdings: Allzu viel Wert auf Einzelleistungen will der 37-Jährige ohnehin nicht legen. Am Ende sei es doch egal, wer die Tore schieße, betont er. „Fußball ist immer eine Mannschaftsleistung.“ Und ohne die Teamkollegen, die ihm die Bälle aufgelegt hätten, wären diese 21 Treffer gar nicht möglich gewesen. „Mitspieler sind ganz wichtig, und in Kranzberg haben wir heuer sehr gut harmoniert.“ Trotzdem war Gundel an etwa der Hälfte der 52 Kranzberger Saisontore beteiligt.

Warum es in der abgelaufenen Saison, nach dem Wechsel von Allershausen nach Kranzberg, so gut lief? Da sieht Gundel durchaus einige Gründe. Zum einen sei er in den Vorjahren oft verletzt gewesen. Torgefährlich war er jedoch immer: Zum Beispiel in der Saison 2021/22, als er beim VfB Hallbergmoos II kickte und der Konkurrenz in der A-Klasse 5 mit 30 Treffern das Fürchten lehrte. Zum anderen habe er natürlich sehr viel Erfahrung. „Da hast du dann auch die Ruhe vor dem Tor und triffst die richtigen Entscheidungen.“ Außerdem, gibt Gundel zu, würden die richtigen Mitspieler eine Menge ausmachen. Und die fand der 37-Jährige beim SVK.

Macht er weiter oder hört er auf?

Und gibt es bei 21 Toren in einer Saison so etwas wie einen Lieblingstreffer? Da muss Gundel überlegen. Einen einzelnen Treffer könne er nicht herauspicken – sondern eher ein ganzes Match: Vier Kisten gelangen ihm Anfang September beim 5:0 im Gastspiel beim SV Vötting. Gundel spielte sich damals in einen Rausch, „da war ein Tor schöner als das andere“, erinnert sich der 37-Jährige.

Hat er nun Blut geleckt und möchte in der kommenden Saison der beste Torjäger der beiden Donau/Isar-Kreisligen werden? Da wird Gundel nachdenklich. Gerne würde er noch eine Saison dranhängen, noch einmal versuchen, über 20 Treffer zu erzielen. Gundels ältester Sohn spielt mittlerweile jedoch selbst Fußball. „Teilweise bin ich sieben Tage in der Woche am Fußballplatz“, gibt der 37-Jährige zu bedenken. „Und wenn wir beide ein Spiel haben, muss ich mich entscheiden.“ Deswegen könnte es sein, dass Gundel sich mit der Torjägerkanone zumindest aus dem ambitionierten Amateurbereich und damit auch vom SV Kranzberg verabschiedet. Nach dem derzeitigen Pfingsturlaub will er sich entscheiden. „Wie ich mich kenne, werde ich aber nicht ganz aufhören“, sagt er. Solche Entscheidungen gehören im Herbst einer Fußballerkarriere eben dazu.