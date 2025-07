Goalgetter kommt, Unterschiedsspieler wechselt, treue Seele geht

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

STEVEN PUHLMANN WECHSELT ZUM SV WAẞMANNSDORF - NEUZUGANG NR. 1

Mit Steven wechselt ein Goalgetter und Führungsspieler zu unserer Ersten. Mit der Erfahrung aus 324 Spielen und 284 Toren, kann und wird er der Ersten absolut weiterhelfen können!

„Nach meiner schweren Verletzung, hoffe ich einfach wieder fit zu werden. Die super Gespräche mit Kevin Rößler, Vorstand und Trainer Jenne Fischer haben mich dazu bewegt nochmal die Schuhe zu schnüren. Ich hoffe der Mannschaft auf und neben dem Platz mit meiner Erfahrung helfen zu können und das Ziel Aufstieg zu schaffen!“

+++

+++

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Transfer mit Ausrufezeichen! Willkommen, Justin Winkel!

Mit Justin Winkel begrüßen wir nicht nur einen neuen Spieler, sondern einen echten Unterschiedsspieler! Der 27-Jährige bringt eine Vita mit, die sich sehen lassen kann – und genau das spiegelt sich auch auf dem Platz wider.

Ausgebildet beim 1. FC Frankfurt und beim FSV Zwickau in der Regionalliga. Im Männerbereich mit Stationen in der Sachsenliga (Reichenbach), Brandenburgliga und Oberliga (1. FC Frankfurt) – Justin hat schon so ziemlich alles gesehen, was’s im Osten an Fußball zu bieten gibt. Und jetzt? Jetzt trägt er Blau-Weiß!

Schnell, technisch stark und mit feinem Spielverständnis – als gelernter Verteidiger bringt er alles mit, um auch eine Reihe weiter vorne für Alarm zu sorgen. Ganz ehrlich: Egal, wo wir ihn hinstellen – er macht uns besser. Punkt.