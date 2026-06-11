Goalgetter Ashour Abraham zieht es zum ASV Cham Der Vizemeister der Bayernliga Nord hat sich die Dienste der 27-jährigen Tormaschine gesichert von Florian Würthele · Heute, 08:20 Uhr · 0 Leser

Geht künftig für den ASV Cham auf Torejagd: Ashour Abraham. – Foto: Charly Becherer

107 Tore in 117 Punktspielen: Ashour Abraham hat sich in den letzten Jahren vor allem im niederbayerischen Raum einen Namen als äußerst treffsicherer Mittelstürmer gemacht. Die Zahlen sprechen für sich. Bei seinen bisherigen Stationen in der Bezirks- und Landesliga hat der 27-Jährige quasi alles „kurz und klein“ geschossen. In der abgelaufenen Saison schoss Abraham den SV Türk Gücü Straubing mit 32 Toren zur Meisterschaft in der Bezirksliga West. Trotz des Aufstiegs in die Landesliga trennten sich die Wege am Saisonende. Er habe die Chance, sich künftig höherklassiger zu beweisen, hieß es bei seinem Abschied. Jetzt steht fest, wohin es den gebürtige Syrer zieht. Und zwar in die Oberpfalz. Bayernligist ASV Cham hat sich die Dienste des Torjägers gesichert und gibt diesen Top-Transfer am Donnerstagmorgen bekannt.

Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz lässt durchblicken, dass eine erste Kontaktaufnahme mit Abraham nicht erst diesen Sommer stattfand: „Wir hatten schon seit längerer Zeit Kontakt mit Ashi. Er hat vor eineinhalb Jahren auch schon mal bei uns mittrainiert, wo wir uns gegenseitig kennenlernen durften. Aus beruflichen Gründen hat es damals leider nicht geklappt. Nun passt es sowohl sportlich, beruflich und privat, dass Ashi das Thema höherer Amateurfußball nochmals mit uns gemeinsam angreift“, berichtet der Funktionär. Der Stürmer selbst hatte zuletzt verlauten lassen: „Ich habe jetzt meine Physiotherapeuten-Ausbildung abgeschlossen und kann meinen Fokus deshalb wieder stärker auf den Fußball richten. Diese sportlich reizvolle Gelegenheit möchte ich nutzen, zumal ich dafür nun im genau richtigen Alter bin.“



Über mehrere Stationen in Österreich zog es Ashour Abraham zur Spielzeit 2022/23 nach Bayern. Gleich in der ersten Saison stellte er im Trikot der Bezirksligisten ASCK Simbach und TuS Walburgskirchen seine Treffsicherheit eindrucksvoll unter Beweis. Nach einem Mini-Intermezzo beim Bayernligisten SV Erlbach folgte der Schritt in die Landesliga Mitte, wo er jeweils ein Jahr für die SpVgg Osterhofen und die SpVgg GW Deggendorf auf Torejagd ging. 47 Landesliga-Tore erzielte Abraham in diesen zwei Jahren. Die abgelaufene Runde verbrachte er beim Bezirksliga-Meister Türk Gücü Straubing, schloss diese mit 32 Toren und 8 Assists in 28 Spielen ab. Nun folgt der Schritt zum amtierenden Vizemeister der Bayernliga Nord.





Im Lager des ASV Cham, bei dem der Rechtsfuß einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, ist man von den Qualitäten des Centers überzeugt: „An seiner Torquote in der Landes- und Bezirksliga kann man erkennen, dass er weiß, wo das Tor steht. Und das nicht nur bei Mannschaften, die ohnehin viele Tore schießen – wie dieses Jahr bei TG Straubing – sondern auch bei Mannschaften, die erstmal im Grundsatz defensiv ausgerichtet sind. Wir sind davon überzeugt, dass Ashi sich in den nächsten Wochen schnell an das Tempo in der Bayernliga gewöhnen wird, um seine fußballerischen Qualitäten auf den Platz zu bringen. Wir freuen uns mit ihm auf die nächste Saison und hoffen, dass er viele wichtige Tore für uns macht und unseren Weg beim ASV mitbegleitet“, so Michael Plänitz.