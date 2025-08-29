Gnadental will es Kapellen nachmachen

Auch wenn es an den beiden ersten Spieltagen der Landesliga mit zwei Niederlagen und 0:10 Toren richtig Haue gab für die DJK Gnadental, der Aufsteiger freut sich auf das Heimspiel am Freitagabend gegen Tabellenführer SG Unterrath. „Unabhängig vom Gegner kann es doch keine bessere Konstellation geben: Ein Flutlichtspiel vor Schützenfest, da freuen sich die Jungs richtig drauf. Und keiner wird in den Tagen danach drei Niederlage erklären wollen“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky. Ihre Pflicht erfüllt vor dem Schützenfest haben die Kapellener schon am Mittwoch, als sie 2:1 (0:1) beim VfB Hilden gewannen.
Nach dem Auftaktsieg in Bergisch Born und der Heimniederlage gegen Wülfrath steht der SCK nun mit sechs Punkten da. „Da ist eine gute Ausbeute. Bisher war alles dabei. Das erste Spiel war überragend, das zweite haben wir unnötig verloren und das dritte nach einem Rückstand gedreht“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. In Hilden musste Trainer Lennart Ingmann zwangsläufig etwas umstellen, weil Stürmer Nils Mäker urlaubsbedingt und Simon Sasse rotgesperrt fehlten. Wegen des im Vergleich zur Vorsaison deutlich breiteren Kaders hatte Ingmann zwar genug Auswahl, dennoch kam seine Mannschaft nicht gut ins Spiel. Gegen die junge Mannschaft der Gastgeber geriet der SCK früh in Rückstand, weil er sich nach einer Hildener Ecke überrumpeln ließ. Als dann auch noch Sommerzugang Jannis Waffenschmidt in Vertretung von Mäker kurz vor der Halbzeit durch einen vergebenen Elfmeter die dicke Chance auf den Ausgleich liegenließ, sah es nicht gut aus für die Gäste.
„Wir hatten nicht unseren besten Tag erwischt. Aber es wurde belohnt, dass wir nie aufgesteckt haben“, meinte Ferber. Das erste Mal in der 58. Minute, als der nach vorne geeilte Abwehrspieler Luca Tim Jerz nach einem Freistoß von Waffenschmidt aus dem Halbfeld im Strafraum richtig stand und den Ball zum Ausgleich ins Netz drücken konnte. Das zweite Mal kurz darauf in der 63. Minute, als Waffenschmidt den Torwart störte, zu einem Fehler zwang und den Ball auf Kazuki Hayashi passte, der dann zum 2:1 traf. „Der Ausgleich war wie eine Befreiung. Da hat man gemerkt, dass die Jungs unbedingt wollten“, erklärte Ferber. Auf dem Weg zum 3:1 konnten die Kapellener nur regelwidrig gestoppt werden. Konsequenz war für den Hildener Fabio Bachmann eine Rote Karte für eine Notbremse. In Überzahl brachten die Gäste den Sieg dann nach Hause.
Klar, dass es die Gnadentaler den Kapellenern gerne nachmachen würden. Einerseits wäre es gut für die Laune während des großen Neusser Schützenfestes, andererseits bräuchte der Aufsteiger endlich die ersten Punkte, um keine Zweifel an der Landesligatauglichkeit aufkommen zu lassen. Mit null Punkten und 0:10 Toren erwischte die Truppe von Trainer Sebastian Michalsky einen hundsmiserablen Start. „Wir sollten dran glauben, dass wir in dieser Liga richtig sind. Schließlich haben wir uns den Aufstieg hart erarbeitet“, erklärt Michalsky, der insbesondere die Leistung beim 0:5 vorigen Sonntag in Amern gar nicht so schlecht fand. „Das Spiel ist total unglücklich für uns gelaufen. Aber Fakt ist, dass wir uns nach einem Rückstand besser präsentieren müssen“, so Michalsky. Was sich durch die beiden bisherigen Partien gezogen hat: Die Gnadentaler sind gedanklich nicht schnell und flexibel genug, bekommen zu viele Gegentore nach Ecken und gegnerischen Einwürfen.
Ein Erklärungsansatz des Trainers ist, dass die Aufstiegssaison nachwirkt, weil seine Mannschaft dort sehr dominant aufgetreten ist und nicht viel verteidigen musste. „Da mussten wir oft nur die Restverteidigung stellen. Deswegen muss unsere Lernkurve nun schnell nach oben gehen. Wobei auch klar ist: Das ist nicht nur ein Thema der Defensive, sondern der ganzen Mannschaft“, erklärt Michalsky. Große Hoffnung macht ihm, dass gegen die mit zwei Siegen gestarteten Gäste aus Düsseldorf wichtige Spieler wieder voll einsatzbereit sind. Oliver Wargalla und Vojno Jesic sind nach einer zusätzlichen Trainingswoche wieder ein Stück näher an ihrer Bestform und Maurice Girke ist aus dem Urlaub zurück.