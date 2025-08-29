Die DJK Gnadental sehnt die ersten Punkte herbei. – Foto: Michael Jäger

Gnadental will es Kapellen nachmachen Mannschaften mit Bezug nach Neuss verlegen ihre Spiele vom Schützenfestwochenende traditionell vor. Der SC Kapellen gewann in der Landesliga schon am Mittwoch in Hilden, Aufsteiger DJK Gnadental empfängt am Freitag die SG Unterrath.

Auch wenn es an den beiden ersten Spieltagen der Landesliga mit zwei Niederlagen und 0:10 Toren richtig Haue gab für die DJK Gnadental, der Aufsteiger freut sich auf das Heimspiel am Freitagabend gegen Tabellenführer SG Unterrath. „Unabhängig vom Gegner kann es doch keine bessere Konstellation geben: Ein Flutlichtspiel vor Schützenfest, da freuen sich die Jungs richtig drauf. Und keiner wird in den Tagen danach drei Niederlage erklären wollen“, sagt DJK-Coach Sebastian Michalsky. Ihre Pflicht erfüllt vor dem Schützenfest haben die Kapellener schon am Mittwoch, als sie 2:1 (0:1) beim VfB Hilden gewannen.

Mi., 27.08.2025, 19:45 Uhr VfB 03 Hilden VfB Hilden II SC Kapellen-Erft SC Kapellen 1 2 Nach dem Auftaktsieg in Bergisch Born und der Heimniederlage gegen Wülfrath steht der SCK nun mit sechs Punkten da. „Da ist eine gute Ausbeute. Bisher war alles dabei. Das erste Spiel war überragend, das zweite haben wir unnötig verloren und das dritte nach einem Rückstand gedreht“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. In Hilden musste Trainer Lennart Ingmann zwangsläufig etwas umstellen, weil Stürmer Nils Mäker urlaubsbedingt und Simon Sasse rotgesperrt fehlten. Wegen des im Vergleich zur Vorsaison deutlich breiteren Kaders hatte Ingmann zwar genug Auswahl, dennoch kam seine Mannschaft nicht gut ins Spiel. Gegen die junge Mannschaft der Gastgeber geriet der SCK früh in Rückstand, weil er sich nach einer Hildener Ecke überrumpeln ließ. Als dann auch noch Sommerzugang Jannis Waffenschmidt in Vertretung von Mäker kurz vor der Halbzeit durch einen vergebenen Elfmeter die dicke Chance auf den Ausgleich liegenließ, sah es nicht gut aus für die Gäste.

„Wir hatten nicht unseren besten Tag erwischt. Aber es wurde belohnt, dass wir nie aufgesteckt haben“, meinte Ferber. Das erste Mal in der 58. Minute, als der nach vorne geeilte Abwehrspieler Luca Tim Jerz nach einem Freistoß von Waffenschmidt aus dem Halbfeld im Strafraum richtig stand und den Ball zum Ausgleich ins Netz drücken konnte. Das zweite Mal kurz darauf in der 63. Minute, als Waffenschmidt den Torwart störte, zu einem Fehler zwang und den Ball auf Kazuki Hayashi passte, der dann zum 2:1 traf. „Der Ausgleich war wie eine Befreiung. Da hat man gemerkt, dass die Jungs unbedingt wollten“, erklärte Ferber. Auf dem Weg zum 3:1 konnten die Kapellener nur regelwidrig gestoppt werden. Konsequenz war für den Hildener Fabio Bachmann eine Rote Karte für eine Notbremse. In Überzahl brachten die Gäste den Sieg dann nach Hause. DJK nach verpatztem Start gefordert

