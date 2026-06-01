Gnadental verspielt gegen TuRU eine klare Führung

Mohamed Darwish (38.) traf noch vor der Pause zum 1:3-Anschluss. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Darwish (49.) sein zweiter Treffer. Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als könnte die DJK den Sieg noch irgendwie über die Zeit bringen, bis Macaulay Nwulu (85.) den Ausgleich erzielte. Auch vor der Pfingstpause hatte die DJK ein 3:0 aus der Hand gegeben. Gegen den DV Solingen gewann die DJK aber noch mit 4:3. „Das darf uns einfach nicht passieren. Wir hatten überhaupt keinen Druck und dann ist es einfach unclever, wie wir mit der Führung umgegangen sind. Das Spiel ist schwer zu verdauen, das macht als Trainer keinen Spaß.“