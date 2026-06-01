Gnadental verspielt gegen TuRU eine klare Führung

Die DJK Gnadental hatte bereits in der vergangenen Woche den Klassenerhalt in der Landesliga in trockene Tücher gebracht. Obwohl das Saisonziel damit erreicht ist, musste sich Trainer Sebastian Michalsky in der Partie gegen TuRU Düsseldorf über seine Mannschaft ärgern.
Die DJK gab bei den bereits abgestiegenen Düsseldorfern nämlich eine 3:0-Führung aus der Hand und holte mit dem 3:3 nur einen Punkt. Die Partie ging gut los für die DJK: Carl Mergenthal (12.) besorgte die frühe Führung, die Marco Lüttgen (21.) und Felix Dannenberg (27.) schnell auf 3:0 ausbauten. „Ich war mit der ersten halben Stunde sehr zufrieden. Danach haben wir es einfach schleifen lassen. TuRU hat am Ende gezeigt, dass sie sich vernünftig verabschieden wollen, den Ehrgeiz konnte ich bei uns nach der ersten halben Stunde nicht mehr sehen“, kritisierte Michalsky.
Mohamed Darwish (38.) traf noch vor der Pause zum 1:3-Anschluss. Kurz nach dem Wiederanpfiff gelang Darwish (49.) sein zweiter Treffer. Bis kurz vor Schluss sah es so aus, als könnte die DJK den Sieg noch irgendwie über die Zeit bringen, bis Macaulay Nwulu (85.) den Ausgleich erzielte. Auch vor der Pfingstpause hatte die DJK ein 3:0 aus der Hand gegeben. Gegen den DV Solingen gewann die DJK aber noch mit 4:3. „Das darf uns einfach nicht passieren. Wir hatten überhaupt keinen Druck und dann ist es einfach unclever, wie wir mit der Führung umgegangen sind. Das Spiel ist schwer zu verdauen, das macht als Trainer keinen Spaß.“