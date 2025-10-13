Gnadental setzt sich gegen Born durch. – Foto: Andreas Bornewasser

Gnadental verliert Spiel und Torhüter Nico Bayer Statt etwas Luft zwischen sich und die Abstiegsplätze zu packen, unterliegt der Neuling beim SSV Bergisch Born und gibt damit wertvolles Terrain Preis.

Aufsteiger DJK Gnadental hatte gegen den SSV Bergisch Born die große Chance, sich von den Landesliga-Abstiegsrängen abzusetzen. Stattdessen rückte die Mannschaft aus dem Bergischen mit ihrem 2:1-Sieg bis auf einen Punkt an die Neusser heran.

Sa., 11.10.2025, 18:00 Uhr SSV Bergisch Born SSV Born DJK Gnadental Gnadental 2 1 Somit schrumpft der Abstand auf die direkten Abstiegsplätze auf zwei Zähler. Für den Tabellenzwölften war es bereits die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Die DJK konnte in der Fremde bislang nur eine ihrer fünf Partien gewinnen. Am heimischen Nixhütter Weg hat der Debütant dagegen drei von vier Duellen für sich entschieden. In der vergangenen Woche gelang sogar ein Heimsieg gegen die Spitzenmannschaft ASV Süchteln. Für das Team aus Viersen war es die erste Auswärtsniederlage der Saison. Bereits in der Bezirksliga war die DJK Gnadental für ihre Heimstärke bekannt.

Doppelpack Bonanno In Born lief die Partie jedoch schnell gegen den Bezirksligameister. Nach nur drei Minuten brachte Germano Bonanno die Gastgeber in Führung. Abwehrroutinier Stephan Wanneck (30.), der Regional- und Oberligaerfahrung mitbringt, erzielte den Ausgleich, der bis zum Pausenpfiff Bestand hatte. Nach dem Wiederanpfiff war es erneut Bonnano, der die Hausherren mit seinem siebten Saisontreffer entscheidend in Führung brachte.