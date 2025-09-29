Gnadental verliert beim Startelfdebüt von Ibo Traoré

Nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Ibrahima Traoré in den vergangenen Minuten das erste Mal für die DJK Gnadental auf dem Platz gestanden hatte, feierte der 37-Jährige gegen den FC Kosova sein Startelfdebüt.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaft in der Saison 2023/24 aufeinander, als es für beide Teams um den Aufstieg in der Bezirksliga ging. Im ersten Landesliga-Duell konnte der FCK durch Leon Azemi (7.) in Führung gehen. Die Gäste brauchten jedoch nur fünf Minuten, bis Oliver Wargalla (12.) nach einer Flanke von Maurice Girke zum Ausgleich köpfte. Kurz vor dem Pausenpfiff stellte Adonis Aliu (45.) die Führung der Gastgeber wieder her.

In der 68. Minute endete der erste Startelfeinsatz des Gnadentaler Königstransfers Ibrahima Traoré. „Da er von einer Muskelverletzung zurückkommt, führen wir in langsam an die 90 Minuten ran. Auch heute hat man wieder bei jedem Ballkontakt gesehen, dass da ein ehemaliger Profi auf dem Platz steht. Sein Auftritt war vorbildlich, daher ist es besonders schade, dass wir uns heute nicht belohnen konnten", so Michalsky. Ab der 75. Minute war die DJK plötzlich nur noch zu zehnt. Nicht etwa wegen eines Platzverweises, sondern aufgrund einer Verletzung, nachdem das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. Kurz danach gelang Kosova das 3:1.

Bereits in der ersten Hälfte musste Vojno Jesic verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Im zweiten Durchgang verletzten sich auch Fatih Sakar und Necirwan Mohammed. Michalsky: „Die Hoffnungist groß, dass alle drei schnell zurückkommen können.“