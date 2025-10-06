Gnadental holt drei wichtige Punkte. – Foto: Michael Jäger

Gnadental schlägt Süchteln und zieht an Kapellen vorbei Der Start in die Heimpartie war nicht so gut für die Landesliga-Fußballer der DJK Gnadental. Doch in der Pause drehte Trainer Sebastian Michalsky an den richtigen Stellschrauben, so dass es noch zur Wende reichte.

Nach der Niederlage beim FC Kosova Düsseldorf ist die DJK Gnadental als Aufsteiger in die Landesliga zurück in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den ASV Süchteln konnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Michalsky einen 0:1-Halbzeitrückstand nach der Pause in einen enorm wichtigen 2:1-Erfolg verwandeln. Mit dem vierten Saisonsieg und zwölf Punkten sind die Gnadentaler nun in der Tabelle sogar am SC Kapellen vorbeigezogen, der am Freitag bei TuRU Düsseldorf nicht über 1:1 hinausgekommen war und nach acht Spielen bei elf Punkte steht.

Traoré mit der Vorarbeit „Wir wissen, wo wir nach unserem Saisonstart mit zwei Niederlagen und 0:10 Toren herkommen. Wir haben uns stabilisiert und sind in der Liga angekommen“, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky nach der Partie und fügte hinzu: „Dennoch müssen wir in dieser engen Liga konstant weiter punkten, um über dem Strich zu bleiben.“ Gegen die Süchtelner sah es allerdings bis zur Halbzeit zunächst so aus, als sollten keine weiteren Zähler hinzukommen. Denn die DJK agierte nach Ansicht ihres Trainers gegen den Ball nicht mutig genug und gestattete den Gästen eine Dominanz, die die nach einer knappen halben Stunde zur Führung nutzten.