Gnadental schießt kein Tor, gewinnt aber in Wülfrath

Gnadental siegt in Wülfrath – Foto: Michael Jäger

Der DJK Gnadental gelang in Wülfrath mit dem 2:1-Sieg ein großer Sprung im Abstiegskampf der Landesliga. Der Neuling ist mittlerweile sogar näher an der Top 5 als an einem Abstiegsplatz.

DJK gelingt Lucky Punch

Vor dem Duell trennten die beiden Teams nur drei Punkte. „Das war ein Big-Point-Spiel“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky. Sein Team geriet durch einen Treffer von Maik Bleckmann in Rückstand. Kurz nach dem Wiederanpfiff glich Gnadental durch ein Eigentor von Arman Corovic aus. Michalsky: „Wir hatten zwar etwas mehr Spielkontrolle, trotzdem war es ein Duell auf Augenhöhe.“ In der Schlussphase gelang seiner Mannschaft dann doch noch der Lucky Punch: Das 2:1 fiel erneut durch ein Eigentor der Wülfrather. Lukas Trier traf unfreiwillig zum Sieg für die Gnadentaler. „Dadurch ist der Sieg sicherlich glücklich, aber nicht ganz unverdient. Es sind drei sehr wichtige Punkte im Abstiegskampf. Wir sind noch nicht gerettet“, betonte Michalsky.

Seine Mannschaft hat sich in der ersten Landesliga-Saison der Vereinsgeschichte sichtlich entwickelt: In der Hinrunde belegte die DJK mit 19 Punkten aus 16 Spielen nur den 14. Rang. In der Rückrunde steht der Aufsteiger hingegen auf Rang fünf und holte in neun Partien bereits 16 Zähler. Dennoch geht der Blick Michalskys nach unten. „Ich weiß, wie schnell man wieder unten reinrutschen kann. Wülfrath hat mit uns auf Augenhöhe gespielt und hängt trotzdem noch unten drin. Wir müssen den Sieg am Samstag gegen den VfB Hilden II bestätigen.“