Die DJK Gnadental ist in der harten Landesliga-Realität angekommen. – Foto: Michael Jäger

Gnadental kommt schon wieder böse unter die Räder Mit null Punkten und 0:10 Toren ist die DJK Gnadental nach zwei Spieltagen Schlusslicht der Landesliga. Doch in Amern hätte alles auch ganz anders kommen können. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 VSF Amern Gnadental

Ein 0:5 vor einer Woche zum Start gegen Nettetal, ein 0:5 am Sonntag bei den VSF Amern – viel bitterer hätte sich das Abenteuer Landesliga für die Fußballer der DJK Gnadental nicht anlassen können. Doch im Rösler-Stadion hätte es für den Aufsteiger auch ganz anders kommen können.

Gestern, 15:30 Uhr VSF Amern VSF Amern DJK Gnadental Gnadental 5 0 Abpfiff Zwar geriet er durch einen Standard schon in der achten Minute ins Hintertreffen, doch nach einem von Nico Bayer gehaltenen Foulelfmeter (20.) schien sich das Blatt zu wenden. Dass Leon Borkowski nach einer Ecke mit einem Kopfball aus kurzer Entfernung ebenso nicht der Ausgleich gelang wie dem alleine vor VSF-Keeper Micael Nack aufgetauchten Marco Lüttgen, war für Trainer Sebastian Michalsky der erste Knackpunkt der Partie. „Wenn du da das 1:1 machst, kriegt das Spiel eine ganz andere Dynamik.“

Gefühl zur Pause trog den Coach Trotzdem hatte er vor dem Beginn der zweiten Hälfte ein gutes Gefühl. „Das Momentum schien so ein bisschen auf unserer Seite.“ Doch mit den Treffern von Luca Dorsch unmittelbar nach Wiederbeginn und von Hajime Yokota nur vier Minuten später schwand alle Hoffnung. „Da hast du gemerkt, wie die Köpfe runtergingen“, sagte der Coach, den dieser Doppelschlag kolossal ärgerte. „Denn wir waren eigentlich dran.“ Und wiederum nur vier Minuten darauf markierte Selman Sevinc sogar das 4:0. Endgültig happig wurde es kurz vor Schluss mit dem Tor zum 5:0-Endstand von Adam El Edghiri.