Gnadental kassiert ganz bittere Heimniederlage

Gnadental muss sich spät geschlagen geben – Foto: Andreas Bornewasser

Die DJK Gnadental hat am heimischen Nixhütter Weg in der Landesliga gegen den SC Velbert mit 1:2 (0:1) verloren. Damit ist die Heimserie der Neusser gerissen, die zum ersten Mal seit November zu Hause leer ausgingen.

Die erste Hälfte gab laut DJK-Coach Sebastian Michalsky kaum gefährliche Torchancen her. Dennoch geriet seine Mannschaft in der 33. Minute in Rückstand. Julian Kray verwandelte einen Strafstoß für Velbert, den Michalsky nicht gegeben hätte: „In meinen Augen war die Aktion viel zu wenig für einen Elfmeter. Wenn das strafbares Foulspiel ist, müsste es viel mehr Elfmeter geben.“ Kurz vor der Pause gab’s die nächste schlechte Nachricht für die DJK: Ex-Profi Ibrahima Traoré musste mit einer Muskelverletzung ausgewechselt werden.

Im zweiten Durchgang bekam dann auch die DJK einen Elfmeter, den Oluremi Williams (86.) kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit verwandelte. Dennoch reichte es nicht zu einem Punkt, denn in der Nachspielzeit trafen die Gäste nach einer Ecke. „Das müssen wir mit aller Kraft wegverteidigen. Am Ende ist es eine unglückliche und bittere Niederlage“, erklärte Michalsky.