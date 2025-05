Gnadental kann Meisterschaft eintüten, Alles oder Nichts für Willich

Die SpVg Odenkirchen hatte am vergangenen Spieltag kein eigenes Duell. Kurz davor holten die Odenkirchener einen wichtigen Dreier, um weiterhin die Möglichkeit des direkten Klassenerhalts zu haben. Damit diese Perspektive weiter lebt, muss die SpVg auf eine Niederlage des FC Mönchengladbach hoffen und gleichzeitig ihre Partie gegen SC St. Tönis 1911/20 II mit einem Erfolg beenden. Die Töniser verabschiedeten sich mit zehn Punkten aus den letzten fünf Duellen aus dem Abstiegskampf.

Die Bemühungen die Klasse zu halten sind bei Red Stars Mönchengladbach schon lange vorbei, da der Abfall in die Kreisliga A seit geraumer Zeit feststeht. Trotzdem schlagen sich die Gladbacher in den vergangenen Partien tapfer und machten es ihren Gegnern schwer. Gegen SSV Grefrath 1910/24 will das Tabellenschlusslicht, ein vorerst letztes Heimspiel in der Bezirksliga ordentlich bestreiten. Die Grefrather sind inzwischen gerettet und können befreit aufspielen.

Dormagen will dritten Platz halten, Grevenbroich mit letztem Spiel

