Gnadental holt gegen Mennrath 0:2-Rückstand auf

Ibrahima Traore wurde vom Platz geschickt – Foto: Michael Jäger

„Die erste Halbzeit war ein Spiel ohne Chancen“

Der erste Durchgang gegen den SC Victoria Mennrath war laut DJK-Coach Sebastian Michalsky kein Leckerbissen. „Die erste Halbzeit war ein Spiel ohne Chancen und das auf beiden Seiten. Obwohl wir mehr Ballbesitz hatten, kamen wir kaum ins letzte Drittel“, berichtete er. Trotz der chancenarmen ersten Hälfte ging Mennrath nach einer Standardsituation durch Erjon Durbiqi in Führung. Im zweiten Durchgang nahm die Partie mehr Fahrt auf. Auch der zweite Treffer der Mennrather durch Oliver Krüppel (69.) kam für Michalsky aus dem Nichts. Erst in der Schlussphase gelang es den Hausherren durch Kapitän Malte Hauenstein (85.), den Anschlusstreffer zu erzielen. Kurz vor Schluss belohnte sich der Aufsteiger mit dem Ausgleich durch Marinus Dassen (90.). „Ein Punkt im Abstiegskampf bringt uns nicht voran. Dennoch haben wir uns diesen Punkt am Ende verdient. Trotzdem muss wieder mal ein Sieg her“, sagte Michalsky, der mit seinem Team nach zuletzt vier Unentschieden seit sechs Spielen ungeschlagen ist.

Nach Spielende gab es noch einen Aufreger. „Der Abpfiff erfolgte, als wir nicht weit vom gegnerischen Strafraum noch im Angriff waren“, bemerkte Michalsky. Auf die Proteste der Gnadentaler reagierte der Schiedsrichter mit einer Roten Karte gegen Bank, zudem sah Ibrahima Traore die Ampelkarte.