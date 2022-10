Gnadental gegen Nievenheim: Topspiel ohne Sieger Im Derby der Bezirksliga zwischen Gnadental und Nievenheim ging es hoch her. In Gruppe 3 konnte Teutonia Kleinenbroich Tabellenführer Dilkrath ärgern.

Bezirksliga, Gruppe 1: DJK Gnadental – VdS Nievenheim 3:3 (3:2). Das Derby der beiden Vereine aus dem Rhein-Kreis war gleichzeitig das Topspiel zwischen Platz vier und drei. Gnadentals Topstürmer Derman Disbudak schoss seine Farben nach 19. Minuten in Front. Kurz vor der Pause wurde es turbulent. Kai Pelzer (32.) und Kevin Scholz drehten die Partie. Dennoch wendete die DJK noch vor dem Pausenpfiff das Blatt erneut. Samir Derris (42.) und Tarik Mavili (44.) sorgten für den 3:2-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang erzielte Kai Pelzer (77.) den Ausgleich. „Wir dürfen uns nach dem Spielverlauf nicht über das Unentschieden beschweren, trotzdem wären die drei Punkte möglich gewesen“, sagte VdS-Trainer Daniel Köthe. „Ich bin nie zufrieden, wenn wir eine Führung herschenken, dennoch hat das Team eine gute Mentalität auf den Rasen gebracht“, meinte DJK-Coach Sebastian Michalsky.

TuS Gerresheim – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:1 (2:1). Die Mannschaft von Nando Riccio bleibt im vierten Spiel in Folge sieglos. Der TuS brachte seine Favoritenrolle schnell auf den Platz und ging durch Ibrahim Dogan (4.) und Robert Körber (16.) mit 2:0 in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Luca Knuth (42.) den Anschlusstreffer. Die SG konnte das Spiel jedoch nicht mehr drehen, Bastian Wüster (73.) brachte die Entscheidung für die Gastgeber.

SC Unterbach – VfL Jüchen/Garzweiler 0:3 (0:0). Der VfL verteidigte gegen den Tabellenletzten den ersten Rang. Dennoch war die Mannschaft laut Trainer Marcel Winkens im ersten Durchgang mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache. „Im zweiten Durchgang musste ich dann den angeschlagenen Tim Heubach einwechseln, der eigentlich noch geschont werden sollte“, meinte er. Der Wechsel machte sich schnell bezahlt, der Innenverteidiger leitete das 1:0 von Fatlum Ahmeti (78.) ein. Dennoch begann die zweite Hälfte mit einem Rückschlag, beim Stand von 0:0 sah Daniel Una Dominguez (55.) die Rote Karte. „Danach sind wir aufgewacht“, sagte Winkens, der nach Streitigkeiten mit dem Schiedsrichter bereits in Hälfte eins mit Gelb-Rot die Coaching-Zone hatte verlassen müssen. „Wir haben uns ausgesprochen, jetzt ist alles wieder gut“, erklärte er. Pascal Moseler (88.) und erneut Fatlum Ahmeti (89.) besiegelten den nächsten Sieg der Jüchener.

BV Wevelinghoven – TSV Bayer Dormagen 5:2 (2:1). Simon Becker brauchte nur drei Minuten, um seinen BVW in Führung zuschießen. Manuel Sousa (20.) erhöhte auf 2:0, ehe Alexander Hauptmann (25.) den Anschlusstreffer erzielte. Im zweiten Durchgang sorgten die Hausherren schnell für klare Verhältnisse. Manuel Sousa (54., 75.) und Tayfun Kula (66.) erhöhten auf 5:1. Zudem spielte der TSV seit Minute 61 nach einer Gelb-Roten-Karte in Unterzahl. Der Treffer von Niklas Schubert (85.) war nur Ergebnis-Kosmetik. „Heute haben alle Rädchen ineinandergegriffen, es war ein super Spiel“, sagte BVW-Trainer Jesco Neumann.

Bezirksliga Gruppe 3: DJK Dilkrath – SC Teutonia Kleinenbroich 3:3 (1:0). Die Teutonia sicherte sich beim Tabellenführer einen wichtigen Punkt. Jedoch starteten die Favoriten besser in die Partie. Rene Jansen (44.) sorgte für den 1:0-Halbzeitstand. „Dilkrath hätte zur Pause auch gut 4:0 führen können, da hatten wir echt Glück“, meinte Teutonen-Coach Peter Vieten. Moritz Münten erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Die Reaktion der Gäste hätte kaum besser ausfallen können. Innerhalb von acht Minuten drehte Kleinenbroich die Partie durch die Tore von Dominik Klouth (62.), Philipp Richter (67.) und Marius Brunsbach (70.). In der 90. Minute zeigte der Schiedsrichter jedoch noch einmal auf den Elfmeterpunkt, so dass der Tabellenführer die erste Saisonniederlage nach auf den letzten Drücker verhindern konnte.