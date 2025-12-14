Die DJK Gnadental hat wichtige Punkte im Keller eingefahren. – Foto: Udo Waffenschmidt

Gnadental feiert ganz wichtigen Sieg in Remscheid Zum Abschluss der Hinrunde haben die Landesliga-Kicker des Aufsteigers DJK Gnadental noch mal was fürs Gemüt getan. Was die drei Punkte in Remscheid bedeuten.

Der Aufsteiger DJK Gnadental sammelte in den letzten beiden Partien des Jahres sechs wichtige Punkte in der Landesliga. Nach dem 3:1-Erfolg gegen TuRU gewann die DJK beim FC Remscheid mit 1:0 (0:0). Dadurch überwintern die Neusser auf Relegationsplatz 14, punktgleich mit dem SC Velbert auf Rang 13.

Heute, 14:00 Uhr FC Remscheid FC Remscheid DJK Gnadental Gnadental 0 1 Abpfiff Durch den Sieg im direkten Duell konnte Gnadental seinen Vorsprung auf den FC Remscheid auf sieben Punkte vergrößern. Im ersten Durchgang blieben zwar die Treffer aus. Dafür sah ein Spieler der Hausherren nach einer halben Stunde eine Rote Karte, wodurch die Gnadentaler eine Stunde in Überzahl spielten. „Der frühe Platzverweis hat uns natürlich in die Karten gespielt, trotzdem haben wir es von Anfang an gut gemacht. Im ersten Durchgang waren wir für die Führung aber noch zu hektisch“, sagte DJK-Coach Sebastian Michalsky.

Knoten platzt dank Vojno Jesic Auch der zweite Durchgang blieb zunächst ohne Treffer, bis bei den Neussern den Knoten platzte. Vojno Jesic (73.) erzielte das einzige Tor der Partie, das am Ende für die DJK drei Punkte wert ist. Dadurch, dass das Ergebnis gegen den TVD Velbert aufgrund dessen Rückzugs annulliert wurde, blieb der Aufsteiger erstmals ohne Gegentor. „Uns tut es gut endlich, zu null gespielt zu haben. Dadurch, dass der Rasen bei dem Wetter sehr tief war, war es kein leichtes Spiel. Insgesamt waren wir trotzdem die bessere Mannschaft und haben uns den Sieg verdient“, so Michalsky.