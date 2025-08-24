Gnadental-Coach Michalsky: „Wir sind in der Birne noch zu langsam“

Sich nach dem ziemlich in den Sand gesetzten Start beleidigt in den Schmollwinkel zu verziehen, entspricht nicht dem Naturell Sebastian Michalskys. Stattdessen geht der Trainer des Landesligisten DJK Gnadental vor dem schweren Auswärtsspiel am Sonntag in Amern (Anstoß 15.30 Uhr) mit ansteckendem Optimismus in die Offensive.

Herr Michalsky, wie war die Trainingswoche nach dem 0:5 gegen Nettetal?

SEBASTIAN MICHALSKY Wie das halt so ist nach so einer bitteren Niederlage. Am Dienstag war die Stimmung schlecht, am Donnerstag schon besser und am Freitag war’s ganz okay.

Haben Sie ordentlich den Hammer kreisen lassen?

MICHALSKY Nein, das war absolut nicht nötig. Die Jungs waren schon recht geknickt, denn sie hatten sich für das erste Spiel des Vereins in der Landesliga so viel vorgenommen. Entsprechend groß war die Enttäuschung. Da wollte ich nicht auch noch draufhauen, habe direkt nach dem Spiel ganz bewusst auf die übliche Ansprache verzichtet.

Was haben Sie stattdessen im Training gemacht?

MICHALSKY Wir haben uns das Spiel auf Video zusammen angeguckt ...

... und sind dabei zu welchen Ergebnissen gekommen?

MICHALSKY Unmittelbar nach dem Schlusspfiff war mir das gar nicht so bewusst gewesen, aber vom Ballbesitz her war das eigentlich ganz ordentlich. Und wir haben uns ja durchaus Chancen herausgespielt. Aber eklatant waren unsere Defizite im Defensivverhalten, das hat uns das Spiel gekostet.

Vor allem im Mittelfeld, in dem ausgerechnet Ihr Spielmacher Vojno Jesic nicht seinen besten Tag erwischt hatte, gab es riesige Probleme, wurden schon im Spielaufbau zu viele Bälle leichtfertig verloren.

MICHALSKY Das stimmt zwar, aber wenn Sie Vojno Jesic explizit ansprechen. Er war krank, wollte aber unbedingt spielen. Er hat die ganze letzte Woche nicht trainiert. Ich hoffe, er kann am Sonntag spielen, aber sein Einsatz steht auf der Kippe.

Irgendwie stand sein mauer Auftritt indes exemplarisch für die ganze Mannschaft, die mit dem von Nettetal angeschlagenen Tempo gar nicht zurecht kam.

MICHALSKY Noch mal zu Vojno: Wir sind nicht Argentinien, wo alle Feldspieler die Rückversicherung für Messi leisten müssen, aber richtig ist natürlich, dass er nie einen 50-Meter-Sprint zurück machen wird. Er tut auf andere Art und Weise alles für den Erfolg. Er ist ein Fixpunkt für die Mannschaft.

Und damit wieder zurück zum fehlenden Tempo ...

MICHALSKY ... wir waren nicht mit den Beinen, sondern mit dem Kopf zu langsam. Da haben wir es nicht auf die Kette bekommen. So entsteht das 0:1 ganz banal aus einem Einwurf. Da sind wir in der Birne noch zu langsam. Da müssen wir einfach schneller werden.

Und das am besten schon in Amern!

MICHALSKY Das ist richtig. Wir müssen schon eine schnelle Lernkurve hinlegen, denn auch Amern hat auf den Außenpositionen fixe Jungs. Das ist eine grundsolide Mannschaft und für uns ein richtiger Landesliga-Maßstab. Da können wir uns schon was von abgucken.

Von Vorteil ist darum, dass Ihr Team am Sonntag personell besser aufgestellt sein dürfte als gegen Nettetal, oder?

MICHALSKY Dazu muss ich anmerken, dass ich auch gegen Nettetal genug Wechseloptionen hatte. Die Niederlage nur an den fehlenden Leuten festzumachen, wäre ungerecht gegenüber den Spielern, die auf dem Platz standen. Daran lag es nicht. Wir müssen hinten kompakter stehen, das ist der Schlüssel für Sonntag.

Aber Sie dürften trotzdem froh sein, dass einige Kräfte vom Stammpersonal zurückkehren. Wer ist das im Einzelnen?

MICHALSKY Milos Jesic hatte nach seiner Einwechslung zur Pause gute Szenen in der zweiten Hälfte und macht uns in der Offensive gemeinsam mit dem genesenen Nico Kaufmann variabler. Das gilt natürlich auch für Marco Lüttgen, dessen Rotsperre abgelaufen ist. Malte Hauenstein ist unser Captain und ist mit seiner Ruhe Gold wert für die Mannschaft. Leon Borkowski gibt dem Team in der Verteidigung Sicherheit und ist auch extrem torgefährlich. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent steht Nico Bayer wieder im Tor. Alles Jungs, die im letzten Jahr zur Stammelf bei uns oder in ihren Verenen gehörten.

Und was ist mit Ex-Profi Ibrahima Traore?

MICHALSKY Er wird wohl auch am Sonntag noch nicht spielen. Nach seiner Muskelverletzung wollen wir ihn nicht verbrennen, wenn da noch mal was reinknallt, fällt er womöglich für sechs Wochen aus. Das Tempo gibt er vor, er entscheidet ganz allein, wann er so weit ist.