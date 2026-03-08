Gnadenloser MSV Duisburg zeigt Saarbrücken die Grenzen auf

Emotional wurde es im Wedaustadion schon vor Anpfiff der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Stadionsprecher Stefan Leiwen gedachte dem unter der Woche an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorbenen Ex-MSV-Keeper Georg Koch mit bewegenden Worten. Von beiden Fanlagern gab es den gebührenden Applaus. Besonders mit den Tränen zu kämpfen hatte Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch, der Koch als einen seiner besten Freunde bezeichnete.
Entsprechend war es auch gar nicht so einfach, den Schalter umzulegen und auf Fußball umzuschwenken. Zunächst tasteten sich die Teams ab und das Geschehen spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab. Saarbrücken begann dann, früh zu pressen und das Aufbauspiel der Zebras zu erschweren. Die erste Großchance konnten dann aber doch die Hausherren für sich verbuchen. Mit einem perfekten Steckpass schickte Steffen Meuer seinen Torjäger Lex-Tyger Lobinger auf die Reise. Der drang in den Strafraum ein und visierte das lange Eck an. Sein Schuss verfehlte das Ziel nur um wenige Zentimeter (12.). Auf der Gegenseite versuchte es Florian Pick, der von einem Stellungsfehler von Rechtsverteidiger Joshua Bitter profitierte (13.).
Aufgrund der großzügigen Linie des Unparteiischen entwickelte sich ein intensiv geführtes Drittliga-Spiel. Als wenig auf einen Treffer hindeutete, chippte Meuer sehenswert in den Strafraum der Gäste. Lobinger stand genau richtig und nahm die Kugel noch aus der Luft. FCS-Keeper Phillip Menzel konnte dem Einschlag nur hinterherschauen (23.). Einen Aufreger gab es wenig später. Nach Foul unterband er den Duisburger Konter, obwohl Lobinger schon unterwegs war. Dominik Kother verpasste es kurz darauf, auf 2:0 zu erhöhen, als er einen Querpass der Saarbrücker abfing (37.). Dann rückte MSV-Verteidiger Tobias Fleckstein in den Fokus. Zunächst unterlief ihm ein schlimmer Fehlpass, der dem FCS eine gute Chance eröffnete. Mit viel Einsatz konnte Fleckstein seinen Patzer selbst wieder ausbügeln (41.). Keine 60 Sekunden später versuchte er eine Pick-Hereingabe zu klären, doch sein Versuch landete im eigenen Kasten. Zu diesem Zeitpunkt war der Ausgleich durchaus gerechtfertigt. Mit einer Großchance von Pick fand der erste Durchgang schließlich sein Ende. Am zweiten Pfosten kam er freistehend zum Abschluss, doch er wollte es zu genau machen und schickte das Spielgerät letztlich in den Vorabendhimmel.
Ohne personelle Wechsel kamen beide Mannschaften aus der Kabine. Druckvoll nahmen die Saarländer das Spiel wieder auf. Dominic Baumann kam an der Strafraumkante an den Ball und legte auf Maurice Multhaupt ab. Der Angreifer fackelte nicht lange und versenkte mit einem satten Schuss (49.). MSV-Keeper Max Braune konnte nur machtlos dem Ball hinterherschauen. Kurz darauf zog Baumann aus vollem Lauf ab, Duisburgs Kapitän Alexander Hahn lief als Statist nur nebenher (51.). Hirsch reagierte und brachte Simon Symalla, Patrick Sussek und Aljaz Casar für Christian Viet, Kother und Leon Müller. Hahn leitete den folgenden Angriff der Meidericher ein. Er spielte Can Coskun auf der linken Außenbahn frei, der halbhoch in den Strafraum weiter. Conor Noß wurde dort nicht wirklich angegangen und konnte aus fünf Metern den Ball zum Ausgleich über die Linie drücken (58.).
Es ging gleich schwungvoll weiter. Ein guter Kopfball von Bitter konnte geklärt werden (61.), beim anschließenden Vorstoß von Symalla hatte Saarbrücken das Nachsehen. Duisburgs Youngster fand im Zentrum Noß, der den Ball technisch auf Spitzenniveau verarbeitete und aus kurzer Distanz den Doppelpack schnürte (64.). Multhaup scheiterte auf der Gegenseite, als er frei vor Braune auftauchend völlig verzog (64.). Die Vorentscheidung verpasste Lobinger, als er einen Abpraller von Menzel nicht im Kasten unterbringen konnte (77.). Beide Teams waren mit ihrem Programm noch nicht fertig. Während Saarbrücken den Ausgleich wollte, suchte der MSV die Entscheidung. Eine Sussek-Ecke leitete diese schließlich ein. Aus 16 Metern zog Symalla ab, Menzel war beim noch abgefälschten Schuss machtlos (84.).
Mit einem starken Auftritt hat der MSV vor 18.593 Zuschauern ein Paradebeispiel in Sachen Effektivität gezeigt. Die Duisburger holten den wichtigen Dreier im Kampf um die Aufstiegsplätze und eroberten den Relegationsplatz zurück. Am kommenden Samstag kommt es zum Spitzenspiel beim FC Hansa Rostock, dann gastiert der TSV 1860 München an der Wedau, gefolgt vom Derby gegen Rot-Weiss Essen und dem Kräftemessen mit Spitzenreiter VfL Osnabrück. Wochen der Entscheidung stehen in Duisburg an.
