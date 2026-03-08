Gnadenloser MSV Duisburg zeigt Saarbrücken die Grenzen auf In einem hochklassigen Drittliga-Spiel hat der MSV Duisburg den 1. FC Saarbrücken mit 4:2 bezwungen und den Relegationsplatz zurückerobert. von Marcel Eichholz · Heute, 18:24 Uhr · 0 Leser

Conor Noß schnürte für den MSV Duisburg den Doppelpack. – Foto: IMAGO / Beautiful Sports

Emotional wurde es im Wedaustadion schon vor Anpfiff der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Stadionsprecher Stefan Leiwen gedachte dem unter der Woche an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorbenen Ex-MSV-Keeper Georg Koch mit bewegenden Worten. Von beiden Fanlagern gab es den gebührenden Applaus. Besonders mit den Tränen zu kämpfen hatte Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch, der Koch als einen seiner besten Freunde bezeichnete.

Entsprechend war es auch gar nicht so einfach, den Schalter umzulegen und auf Fußball umzuschwenken. Zunächst tasteten sich die Teams ab und das Geschehen spielte sich weitestgehend im Mittelfeld ab. Saarbrücken begann dann, früh zu pressen und das Aufbauspiel der Zebras zu erschweren. Die erste Großchance konnten dann aber doch die Hausherren für sich verbuchen. Mit einem perfekten Steckpass schickte Steffen Meuer seinen Torjäger Lex-Tyger Lobinger auf die Reise. Der drang in den Strafraum ein und visierte das lange Eck an. Sein Schuss verfehlte das Ziel nur um wenige Zentimeter (12.). Auf der Gegenseite versuchte es Florian Pick, der von einem Stellungsfehler von Rechtsverteidiger Joshua Bitter profitierte (13.). Aufgrund der großzügigen Linie des Unparteiischen entwickelte sich ein intensiv geführtes Drittliga-Spiel. Als wenig auf einen Treffer hindeutete, chippte Meuer sehenswert in den Strafraum der Gäste. Lobinger stand genau richtig und nahm die Kugel noch aus der Luft. FCS-Keeper Phillip Menzel konnte dem Einschlag nur hinterherschauen (23.). Einen Aufreger gab es wenig später. Nach Foul unterband er den Duisburger Konter, obwohl Lobinger schon unterwegs war. Dominik Kother verpasste es kurz darauf, auf 2:0 zu erhöhen, als er einen Querpass der Saarbrücker abfing (37.). Dann rückte MSV-Verteidiger Tobias Fleckstein in den Fokus. Zunächst unterlief ihm ein schlimmer Fehlpass, der dem FCS eine gute Chance eröffnete. Mit viel Einsatz konnte Fleckstein seinen Patzer selbst wieder ausbügeln (41.). Keine 60 Sekunden später versuchte er eine Pick-Hereingabe zu klären, doch sein Versuch landete im eigenen Kasten. Zu diesem Zeitpunkt war der Ausgleich durchaus gerechtfertigt. Mit einer Großchance von Pick fand der erste Durchgang schließlich sein Ende. Am zweiten Pfosten kam er freistehend zum Abschluss, doch er wollte es zu genau machen und schickte das Spielgerät letztlich in den Vorabendhimmel.