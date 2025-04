Gnadenlose U23 des FC Bayern schießt sich gegen Eintracht Bamberg Frust von der Seele

Nach sechs Spielen ohne Sieg hat der FC Bayern II wieder gewonnen. Eintracht Bamberg kommt in München unter die Räder. Der Ticker zum Nachlesen.

Vorbericht 29. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München II gegen FC Eintracht Bamberg

München – Am 29. Spieltag der Regionalliga Bayern erwartet die U23 des FC Bayern am heutigen Freitagabend den FC Eintracht Bamberg im Stadion an der Grünwalder Straße. Die Gastgeber sind trotz der bisher schwachen Ergebnisse gegen den Tabellenletzten klarer Favorit und hoffen auf den 14. Saisonsieg.