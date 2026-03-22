Gnadenlose Effizienz: TSG Hofherrnweiler triumphiert in Ehingen Doppelpack, Platzverweis, Kantersieg: Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach zeigt beim 4:0 in der Verbandsliga beim SSV Ehingen-Süd eine starke Leistung. von pm · Heute, 16:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Werner Kurz

In einer einseitigen Verbandsliga-Partie hat die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einem fulminanten 4:0-Auswärtssieg beim SSV Ehingen-Süd untermauerten die Gäste ihre aktuelle Form und ließen sich selbst durch eine bittere gelb-rote Karte für Tim Ruth nicht aus dem Konzept bringen.

Von der ersten Minute an war Feuer in der Partie. Die Gäste von der Ostalb übernahmen sofort das Kommando und suchten den direkten Weg zum Tor. Es dauerte nicht lange, bis der Ball das erste Mal im Netz zappelte: In der 17. Spielminute legte sich Philipp Tabatabai das Leder zum Freistoß zurecht. Mit feiner Schusstechnik zirkelte er den Ball direkt ins lange Eck – ein Tor Marke „Marke Extraklasse“. 0:1. Die Hausherren wirkten geschockt, und die TSG setzte sofort nach. Nur fünf Zeigerumdrehungen später war es erneut Tabatabai, der eiskalt zuschlug und auf 0:2 erhöhte (22.). Ehingen-Süd versuchte zwar, mit wütenden Angriffen zu antworten, doch das Glück war ihnen nicht hold: Ein krachender Lattentreffer in der 19. Minute blieb die gefährlichste Ausbeute der Gastgeber im ersten Durchgang. Somit wurden beim Stand von 0:2 die Seiten gewechselt. Die wohl beste erste Hälfte der TSG im Fußball-Jahr 2026.