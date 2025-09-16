"Gnadenlose Brutalität überschattet den Saisonstart"

Der Fußballbezirk Enz/Murr teilt das Folgende zu einem Vorfall in der Kreisliga B mit:

Gerade erst rollt der Ball in der neuen Saison, da erschüttert ein beispiellos abscheulicher Vorfall die Kreisliga B. Was war geschehen?

Doch was dann folgte, sprengt jegliche Vorstellungskraft von Fairness und Menschlichkeit: Der foulende Spieler rastete vollkommen aus, packte seinen Gegenspieler in einen brutalen Schwitzkasten und prügelte ihm mit skrupelloser Gewalt drei Mal mit der Faust ins Gesicht. Nach dieser widerwärtigen Attacke brach das Opfer mit blutüberströmtem Gesicht auf dem Spielfeld zusammen und blieb bewegungslos liegen.

Kurz vor der Halbzeit kam es im Mittelfeld zu einem Foulspiel – eigentlich keine Seltenheit im Fußball.

Der Schiedsrichter reagierte so gut er konnte, zeigte dem Täter sofort die Rote Karte und versuchte, die aufgebrachten Gemüter zu beruhigen. Doch die Grausamkeit des Angriffs machte eine Fortsetzung des Spiels undenkbar. Rettungswagen und Polizei wurden umgehend gerufen, die Teams sammelten sich schockiert auf ihren Seiten – das Spiel musste abgebrochen werden. Der verletzte Spieler wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch von hier aus: die besten Genesungswünsche.

Was bleibt, ist die absolute Verurteilung dieses abscheulichen Verhaltens.

Diese Tat ist nicht nur eine schändliche Ausnahme im Fußball, sondern gehört auch auf das Schärfste durch Sportgericht und sicherlich auch durch das Zivilrecht bestraft. Solche brutalen Gewalttäter haben auf keinem Sportplatz und in keinem Verein etwas zu suchen.

Jetzt ist auch der Verein des Schlägers gefragt, klare Konsequenzen zu ziehen."

+++

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________