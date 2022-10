Gnadenlos effektive Hüffelsheimer Spielfreudige SGH fertigt Verbandsliga-Absteiger Rieschweiler mit 8:1 ab

Rieschweiler. Sie wollten nachlegen, ihre gute Form auch auswärts unter Beweis stellen und sie haben geliefert. Beim deutlichen 8:1 (3:1)-Erfolg der Landesliga-Fußballer aus Hüffelsheim bei der SG Rieschweiler klappte so einiges, das in der Vergangenheit auf fremdem Platz noch in die Hose gegangen war. „Wir haben alle Punkte, die wir uns vorgenommen haben in die Tat umgesetzt“, erklärt Co-Trainer Simon Engelbert, der alleine vier Treffer von Jannik Kern bewundern durfte (2./37./50./78). „Das war heute eine eindeutige Sache, weil wir uns nicht von unserem Spiel haben abbringen lassen“, sagt Engelbert.