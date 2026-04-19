Gnadenlos effektive Brander

Doppeltorschütze für Raspo Brand: Abdessamad Akherraz (l.), hier im Laufduell mit Lichs Luca Johnen. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Dieses Ergebnis hätten wohl die wenigsten Experten im Vorfeld vorausgesagt: Raspo Brand hat sich den Frust nach der 0:6-Klatsche in der Vorwoche bei Germania Teveren von der Seele geschossen und nun selbst mit 6:0 gegen Germania Lich-Steinstraß gewonnen.

Die Hausherren starteten furios in die Partie, bereits nach fünf gespielten Minuten führten sie mit 2:0. Nach einer Balleroberung von Albert Korotaev schaltete Raspo schnell um. Delany Arigbe setzte sich im Zweikampf wuchtig durch und legte den Ball in die Mitte zu Abdessamad Akherraz, der nur noch den Fuß hinhalten musste – 1:0 (2.). Keine drei Minuten später brachte Lichs Louis Kentzinger Sturmtank Arigbe im Strafraum zu Fall. Felix Haupts verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur 2:0-Führung (4.).

Dabei präsentierten sich die Gastgeber in den 90 Minuten als die effektivere Mannschaft, die fast jede Chance zu einem Treffer nutzte. Durch den Erfolg vergrößerten die Brander den Abstand zur Abstiegszone der Fußball-Landesliga auf zehn Punkte. „Wir sind glücklich, dass wir endlich nochmal einen Sieg eingefahren haben“, betonte Raspo-Coach Daniel Formberg nach dem Schlusspfiff. Seinem Gegenüber war hingegen der Frust deutlich anzumerken. „Wir hätten heute noch vier Stunden weiterspielen können und hätten kein Tor erzielt. Das war mehr als ein gebrauchter Tag, ein kompletter Systemabsturz“, sagte Lichs Trainer Michael Hermanns.

Die Gäste berappelten sich, suchten nun ebenfalls ihr Glück in der Offensive. Nathan Ndombele zog trocken aus 16 Metern ab. Brands Keeper Andrii Marchenko wehrte den Ball nach vorne ab, doch Jan Sipakis grätschte die Kugel am leeren Tor vorbei (10.). Die Germania hatte in der Folge deutlich mehr Ballbesitz, Brand lauerte hingegen auf schnelle Umschaltmomente. Lichs Zehner Tom Krügermeier fasste sich aus der Distanz ein Herz, doch Marchenko war auf seinem Posten (25.). Wenig später zappelte der Ball wieder im Licher Gehäuse. Haupts drosch einen Freistoß schnell in die Spitze zu Akherraz, der fast unbedrängt auf 3:0 stellen konnte (27.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Leo Kleiber nach Vorlage von Arigbe sogar noch auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Begegnung zunächst ein wenig vor sich hin. Gästeakteur Jan Hess probierte es nach einer guten Stunde mal aus der Ferne, doch der Ball ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Auf der anderen Seite zeigte Arigbe bei einer Ballannahme im Strafraum seine ganze Klasse. Seine Vorlage verwertete Kleiber aus kurzer Distanz zum 5:0 (72.). Der eingewechselte Catalin-Ionel Pintea erzielte in der Schlussphase den 6:0-Endstand. In der Nachspielzeit verhinderte Marchenko mit einer starken Parade den Licher Ehrentreffer durch Burak Yaman.

„Wir haben von der ersten Sekunde an gnadenlos effektiv gespielt“, resümierte Formberg, der vor allem auch den Zu-Null-Sieg herausstellte: „Das haben wir jetzt fast ein Jahr nicht mehr geschafft. Wir sind sehr glücklich.“ Hermanns kündigte hingegen eine Reaktion seiner Mannschaft am kommenden Wochenende gegen Teveren an. „Mir tut es leid für die Zuschauer aus Steinstraß, die den Weg nach Brand auf sich genommen und auch noch Eintritt bezahlt haben.“

Weitere Ergebnisse:

SV Eilendorf - Glesch-Paffendorf 7:0: 1:0 Tchacoura (9.), 2:0 Knoben (27.), 3:0 Tchacoura (61.), 4:0 Dörfler (78.), 5:0 Beckers (82.), 6:0 Knoben (84.), 7:0 Beckers (89.)

Helpenstein - Verlautenheide 2:3: 0:1 Ruegenberg (11.), 0:2 Hircin (14.), 1:2 Bate (16.), 2:2 Mankou (19.), 2:3 Baslanti (86.)

Kurdistan Düren - Arnoldsweiler 2:1: 0:1 Stradza (31.), 1:1, 2:1 Baidoo (36., 90.+1) Gelb-Rot: Zoureni (88./Arnoldsweiler)

Hürth - Uevekoven 2:1: 1:0 Al-Ali (42.), 1:1 Czichi (46.), 2:1 Neuhaus (90.+1) Bes. Vork.: Bezerra-Ehret (Hürth) verschießt Handelfmeter (55.)

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