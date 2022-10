Gnadenlos effektiv Der SSV Ulm 1846 gewinnt das Spitzenspiel der Regionalliga Südwest beim FC 08 Homburg klar mit 4:1

Von den eigenen Qualitäten überzeugt, hatte Homburgs Trainer Timo Wenzel vor dem Spiel angekündigt, man werde sich im eigenen Stadion gegen den Spitzenreiter nicht verstecken. Doch die Saarländer hatten kaum die Möglichkeit, sich überhaupt entsprechend in Szene zu setzen. Das gefürchtete Umschaltspiel unterbanden die Ulmer bereits im Keim. Nur einmal war der FC 08 Homburg in der Anfangsphase gefährlich, als Joel Gerezgiher einige Ulmer Abwehrspieler umkurvt hatte, dann aber aus gut 16 Metern rechts am Tor vorbeischoss. Die Gastgeber kamen mit dem aggressiven Pressing der Spatzen nicht zurecht. Der SSV hatte deutlich mehr Ballbesitz, ließ die Kugel gefällig durch die eigenen Reihen laufen, spielte schnörkellos. In der 24. Minute setzte sich Nicolas Jann auf der rechten Seite durch, flankte in die Mitte und dort schloss Marcel Schmidts zur 1:0-Führung ab. Homburg reagierte zunächst ganz und gar nicht geschockt, spielte stattdessen entschlossen nach vorne. Nach einer halben Stunde musste Christian Ortag gleich zwei Mal in großer Not klären. In den letzten fünf Minuten vor dem Seitenwechsel bogen die Ulmer dann aber bereits auf die Siegerstraße ein. Erst setzte sich Jann gegen zwei Homburger durch und schloss diese feine Einzelleistung mit dem Tor zum 0:2 ab (42.). Dann schoss Krystian Wozniak im Tor der Hausherren gleich zwei kapitale Böcke, Nutznießer auf Ulmer Seite war in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Lucas Röser mit dem 0:3. Was nach einem klaren Sieg aussah, weckte bei dem einen oder anderen Anhänger Erinnerungen an die letzten beiden Duelle im Homburger Waldstadion. Die endeten nämlich 3:3 und 4:4. Auch dieses Mal gelang den Saarländern der schnelle Anschlusstreffer. Nach einer Ecke verkürzte Gerezgiher auf 1:3 (51.). Doch die Spatzen rückten schon kurz darauf die Kräfteverhältnisse wieder gerade. Erneut Lucas Röser verwertete eine Jann-Flanke mit einem platzierten Kopfball zum 1:4 (57.). Dass Homburg ab der 64. Minute nach der Gelb-Roten Karte gegen José-Junior Ndonga nur noch zu zehnt auf dem Platz stand, spielte den Gästen freilich in die Karten. In den letzten 20 Minuten schaltete Ulm in den Verwaltungsmodus und geriet nicht mehr in Gefahr. Lokalsport NU

Schiedsrichter: Fabian Reuter - Zuschauer: 3058

Tore: 0:1 Marcel Schmidts (24.), 0:2 Nicolas Jann (44.), 0:3 Lucas Röser (45.), 1:3 Joel Gerezgiher (51.), 1:4 Lucas Röser (56.)

Gelb-Rot: José-Junior Matuwila (67./FC 08 Homburg)