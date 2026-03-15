 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Gmünder Lebenszeichen, Drama in Hollenbach, Aalener Vorsprung

Die württembergischen Oberligisten und ihre Spiele am Samstag.

von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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OL Baden-Württemberg
Villingen
1. Göpp. SV
Karlsruhe II
Denzlingen

Am 23. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg gab es für die Teams aus Württemberg gemischte Ergebnisse.

VfR Aalen baut Vorsprung aus

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Aalen
VfR AalenVfR Aalen
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göpp. SV
3
1

Im Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV drehte der Tabellenführer VfR Aalen einen frühen Rückstand zu einem 3:1-Erfolg. Durch den Patzer des VfR Mannheim gegen Kellerkind Gmünd baute Aalen den Vorsprung auf fünf Punkte aus und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Molinari-Elf geht so mit ordentlich Rückenwind in die beiden Topspiele gegen Essingen und Mannheim in den kommenden Wochen. Der 1. Göppinger SV hofft auf Punkte in den kommenden Spielen.

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Essinger Ausrufezeichen in Überzahl

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Essingen
TSV EssingenTSV Essingen
1. CfR Pforzheim
1. CfR PforzheimPforzheim
5
1
Abpfiff

Ein früher Rückstand brachte den TSV Essingen nicht aus der Bahn. Mit einem Mann mehr auf dem Platz zündete die Ostalb-Elf im zweiten Durchgang ein kleines Feuerwerk und schickte das badische Team mit einer Packung zurück. Gerade die letzten zehn Minuten mit drei Treffern der Gastegber unterstreichte dabei die Offensivqualität des Spitzenteams der Oberliga. Nächste Woche will der TSV dann den VfR Aalen zum Stolpern bringen.

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Reutlingen liefert unter Druck ab

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenReutlingen
FC Denzlingen
FC DenzlingenDenzlingen
3
0
Abpfiff
+Video

Ein ungefährdeter 3:0-Heimsieg trotz eines verschossenen Strafstoßes lässt den SSV Reutlingen im Rennen um den Ligaverbleib tief aufatmen. Während Denzlingen langsam für die Verbandsliga planen kann, hat Reutlingen als Tabellenzehnter nun etwas Abstand auf die Abstiegsränge. Nach dem späten Schock in Backnang zeigte der SSV somit eine Reaktion.

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Türkspor lässt Chance liegen

Gestern, 14:00 Uhr
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
SV Oberachern
SV OberachernOberachern
0
1
Abpfiff

Durch ein knappes 0:1 im Heimspiel gegen Oberachern verpasst Aufsteiger Türkspor Neckarsulm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Elfte der Oberliga hat zwar vier Punkte Vorsprung auf das Schlussquartett der Tabelle, hätte doch mit einem Heimsieg auf den achten Platz springen können.

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Backnang enttäuscht in Villingen

Gestern, 14:00 Uhr
FC 08 Villingen
FC 08 VillingenVillingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
1
0

Ein Tor genügte dem FC 08 Villingen um die drei Punkte bei sich zu behalten und damit erstmal nicht in den direkten Abstiegskampf zu rutschen. Den Befreiungsschlag verpasst hingegen die TSG Backnang, die punktgleich mit Göppingen und Pforzheim knapp über dem Strich steht. Vor dem Achtelfinale im Verbandspokal am 31. März stehen für die TSG zwei äußerst wichtige Duell gegen Neckarsulm und Pforzheim auf dem Programm.

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Eigentor lässt Gmünd hoffen

Gestern, 15:00 Uhr
VfR Mannheim
VfR MannheimVfR Mannheim
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia GmündNorm. Gmünd
1
1
Abpfiff

Trotz Unterzahl sendete Normannia Gmünd im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gegen den Tabellenzweiten VfR Mannheim. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Mannheims Christian Kuhn für den umjubelten Gmünder Auswärtspunkt. Die Blaskic-Elf steht damit weiterhin auf dem 15. Platz der Tabelle, aber auf Schlagdistanz zum rettenden Ufer.

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Bissinger Drama in Hollenbach

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachHollenbach
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen
3
2
Abpfiff

Ein pures Drama gab es am Ende in Hollenbach. Nach einem torlosen ersten Durchgang ging es nach einem Führungswechsel mit einem 2:1 für die Gäste in die Nachspielzeit. Hollenbach traf dann allerdings in Überzahl doppelt und zog somit im Sechs-Punkte-Spiel auf fünf Zähler davon. Für die Nullachter wird es damit im Abstiegskampf richtig schwer, bei aktuell acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Hingegen bejubelt der FSV Hollenbach den Last-Minute-Sieg.