Gmünder Lebenszeichen, Drama in Hollenbach, Aalener Vorsprung

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VfR Aalen baut Vorsprung aus

Im Heimspiel gegen den 1. Göppinger SV drehte der Tabellenführer VfR Aalen einen frühen Rückstand zu einem 3:1-Erfolg. Durch den Patzer des VfR Mannheim gegen Kellerkind Gmünd baute Aalen den Vorsprung auf fünf Punkte aus und hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Molinari-Elf geht so mit ordentlich Rückenwind in die beiden Topspiele gegen Essingen und Mannheim in den kommenden Wochen. Der 1. Göppinger SV hofft auf Punkte in den kommenden Spielen.

--- Essinger Ausrufezeichen in Überzahl

Ein früher Rückstand brachte den TSV Essingen nicht aus der Bahn. Mit einem Mann mehr auf dem Platz zündete die Ostalb-Elf im zweiten Durchgang ein kleines Feuerwerk und schickte das badische Team mit einer Packung zurück. Gerade die letzten zehn Minuten mit drei Treffern der Gastegber unterstreichte dabei die Offensivqualität des Spitzenteams der Oberliga. Nächste Woche will der TSV dann den VfR Aalen zum Stolpern bringen. --- Reutlingen liefert unter Druck ab

Ein ungefährdeter 3:0-Heimsieg trotz eines verschossenen Strafstoßes lässt den SSV Reutlingen im Rennen um den Ligaverbleib tief aufatmen. Während Denzlingen langsam für die Verbandsliga planen kann, hat Reutlingen als Tabellenzehnter nun etwas Abstand auf die Abstiegsränge. Nach dem späten Schock in Backnang zeigte der SSV somit eine Reaktion. --- Türkspor lässt Chance liegen

Durch ein knappes 0:1 im Heimspiel gegen Oberachern verpasst Aufsteiger Türkspor Neckarsulm wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Elfte der Oberliga hat zwar vier Punkte Vorsprung auf das Schlussquartett der Tabelle, hätte doch mit einem Heimsieg auf den achten Platz springen können. --- Backnang enttäuscht in Villingen

Ein Tor genügte dem FC 08 Villingen um die drei Punkte bei sich zu behalten und damit erstmal nicht in den direkten Abstiegskampf zu rutschen. Den Befreiungsschlag verpasst hingegen die TSG Backnang, die punktgleich mit Göppingen und Pforzheim knapp über dem Strich steht. Vor dem Achtelfinale im Verbandspokal am 31. März stehen für die TSG zwei äußerst wichtige Duell gegen Neckarsulm und Pforzheim auf dem Programm. --- Eigentor lässt Gmünd hoffen

Trotz Unterzahl sendete Normannia Gmünd im Abstiegskampf ein Lebenszeichen gegen den Tabellenzweiten VfR Mannheim. In der fünften Minute der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Mannheims Christian Kuhn für den umjubelten Gmünder Auswärtspunkt. Die Blaskic-Elf steht damit weiterhin auf dem 15. Platz der Tabelle, aber auf Schlagdistanz zum rettenden Ufer. --- Bissinger Drama in Hollenbach