Gmünder Hallenkrone: 1. FC Normannia jagt den nächsten Titel

Bühne für den Hallenfußball in Schwäbisch Gmünd

Austragungsort der Gmünder Hallen-Stadtmeisterschaft ist die Große Sporthalle in Schwäbisch Gmünd. Gespielt wird in der Altersklasse Herren, jede Partie dauert zwölf Minuten. Der Modus ist klar strukturiert: Zunächst die Gruppenphase, anschließend die K.-o.-Spiele, die den Titel ohne Umwege vergeben. Der Turniertag ist damit ein durchgehender Prüfstein für Tempo, Disziplin und Nervenstärke.

Gruppe A mit sechs Teams und vielen direkten Duellen

In der Gruppe A treffen TV Herlikofen, SV Hussenhofen, TSB Schwäbisch Gmünd, TV Lindach, TSGV Rechberg und der Ausrichter SG Bettringen aufeinander. Sechs Mannschaften, sechs unterschiedliche Handschriften – und durch die kurze Spielzeit ein Rahmen, der jedes Detail vergrößert: ein verlorener Zweikampf, ein schneller Konter, ein Moment Unordnung. Wer in dieser Gruppe weiterkommen will, muss früh da sein und über mehrere Spiele stabil bleiben.

Gruppe B mit Titelverteidiger und Oberliga-Glanz

Die Gruppe B bringt den prominentesten Namen des Turniers aufs Parkett: 1. FC Normannia Gmünd, Oberligist und Titelverteidiger. An seiner Seite kämpfen 1. FC Germania Bargau, TSV Großdeinbach, TV Straßdorf und TV Weiler in den Bergen um die Plätze für die K.-o.-Runde. Die Konstellation setzt den Maßstab: Gegen den Favoriten zählt jeder Ballgewinn doppelt, gegen ihn kann ein einziges Tor den ganzen Nachmittag verändern.

Früher Start, dichter Ablauf, wenig Atempausen

Der Turniertag beginnt mit dem ersten Anstoß um 11 Uhr, wenn in der Gruppe A SG Bettringen auf TV Herlikofen trifft. Von da an läuft das Programm nahezu ohne Lücken weiter – Begegnung folgt auf Begegnung, die Gruppenphase ist eng getaktet und verlangt von den Teams schnelle Erholung zwischen den Spielen. Auch der Titelverteidiger steigt früh ein: 1. FC Normannia Gmünd bestreitet um 11:39 Uhr sein erstes Gruppenspiel gegen 1. FC Germania Bargau und ist danach mehrfach gefordert, unter anderem gegen TV Weiler in den Bergen sowie gegen TSV Großdeinbach.

Viertelfinale als erster K.-o.-Schnitt

Nach der Gruppenphase beginnt die entscheidende Phase im Viertelfinale. Der K.-o.-Teil setzt um 16:45 Uhr ein, wenn der Erste der Gruppe A auf den Vierten der Gruppe B trifft. Wenig später folgt um 16:58 Uhr das Duell Zweiter Gruppe B gegen Dritter Gruppe A. Ab diesem Moment zählt nicht mehr die Tabellenrechnung, sondern der nächste Treffer, die nächste Parade, die nächste Szene im richtigen Augenblick.

Halbfinale und Finale: Entscheidung am frühen Abend

Die Halbfinals werden um 17:45 Uhr und 17:58 Uhr gespielt – zwei Spiele, in denen ein guter Lauf aus der Gruppenphase plötzlich nichts mehr wert ist, wenn die Konzentration kurz fällt. Das Spiel um Platz drei beginnt um 18:20 Uhr, bevor um 18:33 Uhr das Finale angesetzt ist. Spätestens dann geht es um die Hallenkrone der Stadt: ein Titel, der in wenigen Minuten gewonnen – oder in wenigen Sekunden verloren – werden kann.

Normannia als Maßstab – und als Zielscheibe

Dass der 1. FC Normannia Gmünd als Oberligist und Titelverteidiger antritt, hebt das Turnier sportlich an. Für die Gegner ist das zugleich Antrieb und Herausforderung: Wer Normannia schlagen will, braucht Mut in engen Situationen und Klarheit im Abschluss. Für Normannia selbst ist die Rolle eine andere: Erwartung, Favoritenstatus, der Blick der Halle – und das Wissen, dass in zwölf Minuten kein Sicherheitsnetz existiert.

Ü35-Stadtmeisterschaft als Auftakt am Vorabend

Bereits am morgigen Freitag, 9. Januar 2026, ab 18 Uhr wird in Schwäbisch Gmünd die Ü35 Offene Gmünder Stadtmeisterschaft ausgetragen. Gespielt wird in zwei Gruppen, die Spielzeit beträgt zehn Minuten. In der Gruppe A stehen SG Bettringen, TSV Böbingen, TSV Großdeinbach, SV Hussenhofen und FC Bargau.

In der Gruppe B treten TSGV Waldstetten, TSB Gmünd, SG Bettringen II, TV Heuchlingen und TSV Heubach an. Der Turnierabend endet ebenfalls mit Halbfinals, Spiel um Platz drei und Finale – ein Programm, das die Halle bereits am Tag zuvor auf Temperatur bringt und den Hallenfußball in Gmünd über zwei Tage hinweg zum Ereignis macht.