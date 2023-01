Christian Gmünder darf den Pro-Lizenz-Lehrgang in Frankfurt absolvieren. – Foto: Sven Leifer

Gmünder, Haas & Co.: Das sind die Teilnehmer des Pro-Lizenz-Lehrgangs 16 Teilnehmer haben am Montag in Frankfurt am Main die elitäre Ausbildung in Angriff genommen

Am gestrigen Montag, den 16. Januar startete der 69. Pro-Lizenz-Lehrgang -gemeinhin auch als Fußall-Lehrer-Lehrgang bekannt - des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) am Campus in Frankfurt am Main. Es ist die Ausbildung zur höchsten Trainerqualifikation in Deutschland. Mit dabei auch Christian Gmünder, Cheftrainer beim bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt 05. Die Schnüdel hatten am Wochenende mit der Ankündigung, in Zukunft wieder auf Amateurstrukturen zu setzen, für Schlagzeilen gesorgt.

"Ich freue mich unheimlich auf den Lehrgang und bin dem 1. FC Schweinfurt sehr dankbar, dass ich hier die Chance bekommen habe, als Cheftrainer zu arbeiten", betont Gmünder und fährt fort: "Und dass ich dadurch jetzt die Möglichkeit habe, die Fußball-Lehrer-Lizenz zu absolvieren." Insgesamt 16 Trainer absolvieren die elitäre, einjährige Ausbildung. Es ist der erste Jahrgang, der die Infrastruktur des DFB-Campus von Kursbeginn an für die Arbeit in kleinen Gruppen nutzen kann. Bewährt hat sich über die vergangenen Jahre das sogenannte "Blended-Learning-Format", in dem auch der kommende Kurs durchgeführt wird: Das Zusammenspiel aus Online-Inhalten, Präsenzevents und vor allem der Anwendung des Gelernten im eigenen Verein ermöglicht eine praxisnahe Ausbildung. "Wir freuen uns sehr, dass sich mit Christian Gmünder erneut ein Trainer des 1. FC Schweinfurt für den Fußball-Lehrer-Lehrgang des DFB qualifiziert hat", sagte FC-05-Sportdirektor Robert Hettich. "Dabei wünschen wir ihm viel Spaß und natürlich vor allem viel Erfolg. Unsere Co-Trainer Marc Reitmaier und Nils Brendel werden ihn während seiner Präsenztage in der Sportschule sicher sehr gut vertreten."