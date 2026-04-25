Gmünder Drama in Neckarsulm, Göppingen und Backnang zittern weiter Oberliga Baden-Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 29. Spieltags von Timo Babic · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am 29. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg haben die Samstagmittagsspiele die Tabelle in Bewegung gesetzt. TSV Essingen festigte mit einem wilden Heimsieg Rang drei, FV Ravensburg setzte in Backnang ein starkes Zeichen, 1. FC Normannia Gmünd gewann spät und nervenstark in Neckarsulm, während sich FC 08 Villingen und 1. Göppinger SV in einem zähen Duell ohne Tore trennten. Im engen Mittelfeld und im Abstiegskampf hat dieser Mittag Wirkung entfaltet.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In einer Begegnung voller Leidenschaft setzte sich der FC Nöttingen beim SV Oberachern durch und festigte damit seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Die Torfolge eröffnete Tasos Leonidis, der in der 23. Minute zum 0:1 für die Gäste traf. Oberachern zeigte sich unbeeindruckt und glich in der 30. Minute durch Nico Huber zum 1:1 aus. Kurz vor dem Pausenpfiff drehte Henri Scherer in der 44. Minute die Partie zugunsten der Gastgeber zum 2:1. In einer hitzigen Phase sah Egemen Sarikaya vom FC Nöttingen in der 45. Minute die Rote Karte. Trotz der Unterzahl gelang den Gästen noch vor dem Seitenwechsel ein psychologisch wichtiger Treffer: Khery Hamka markierte in der achten Minute der Nachspielzeit (45.+8) das 2:2. Im zweiten Durchgang kämpfte Nöttingen aufopferungsvoll und belohnte sich in der 79. Minute durch Matej Mijic, der den 2:3-Endstand besiegelte. ---

Ein wahres Torfestival erlebten die 415 Zuschauer im Brötzinger Tal, wobei der FSV 08 Bietigheim-Bissingen einen sicher geglaubten Sieg beim 1. CfR Pforzheim in letzter Sekunde verspielte. Die Gäste starteten furios, als Bleart Dautaj bereits in der 5. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Pforzheimer ließ nicht lange auf sich warten: Denis Gudzevic erzielte in der 10. Minute den Ausgleich zum 1:1. In einer abwechslungsreichen ersten Hälfte brachte Alexander Götz die Gäste in der 31. Minute erneut mit 1:2 in Führung, doch Dominik Salz stellte nur vier Minuten später in der 35. Minute auf 2:2. Nach dem Seitenwechsel schien der Tabellenvorletzte aus Bissingen durch den Treffer von Auron Selimi in der 55. Minute zum 2:3 endgültig auf der Siegerstraße. Doch die Moral der Hausherren blieb ungebrochen: In der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) rettete Cemal Durmus dem 1. CfR Pforzheim mit dem Tor zum 3:3 einen Zähler. ---

Für TSG Backnang begann der Nachmittag mit Hoffnung. Fabijan Domic brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung und ließ das Stadion an einen wichtigen Schritt im engen Tabellenmittelfeld glauben. Doch FV Ravensburg blieb ruhig, stabil und drehte die Partie mit kalter Konsequenz. Noch vor der Pause traf Daniele Gabriele in der 43. Minute zum 1:1. In der zweiten Hälfte legte derselbe Spieler per Foulelfmeter in der 70. Minute nach, ehe Nesreddin Kenniche in der 78. Minute alles klar machte. Ravensburg springt damit auf 47 Punkte und Rang fünf, während Backnang bei 33 Zählern bleibt und im unteren Mittelfeld weiter unter Druck steht. ---

Manche Spiele brennen nicht durch Tore, sondern durch Spannung. Das 0:0 zwischen FC 08 Villingen und 1. Göppinger SV war genau so ein Duell. Beide Mannschaften suchten Punkte für die Stabilisierung ihrer Lage, beide wussten um die Bedeutung dieses direkten Vergleichs – und beide fanden am Ende keinen entscheidenden Schlag. Für Villingen bedeutet das Remis den Sprung auf 42 Punkte, womit der Abstand zur gefährlicheren Zone ordentlich bleibt. Göppingen nimmt immerhin einen Zähler mit und steht nun bei 32 Punkten. Es war kein rauschender Nachmittag, aber einer, der in dieser Phase der Saison dennoch Gewicht besitzt. ---

Was für ein Nervenstück in Neckarsulm. 1. FC Normannia Gmünd ging durch Marvin Gnaase in der 35. Minute in Führung, doch Burak Alabas glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 1:1 aus. Nach der Pause brachte Alexander Aschauer die Gäste in der 53. Minute erneut nach vorn. Aber Türkspor Neckarsulm stemmte sich gegen die Niederlage und kam durch Burak Alabas in der 82. Minute zum 2:2. Als vieles schon nach einem Remis roch, traf Tim Grupp in der 90. Minute zum 3:2 für Normannia Gmünd. Ein später, schwerer Schlag für Neckarsulm, ein emotionaler Auswärtssieg für Gmünd, das nun bei 35 Punkten steht. ---

Dieses Spiel war früh offen, wild und voller Bewegung. FC Denzlingen erwischte den besseren Start und ging durch Levin Zimmermann in der 5. Minute in Führung. Doch TSV Essingen reagierte mit beeindruckender Wucht: Erman Kilic glich in der 10. Minute aus, Jannik Pfänder drehte das Spiel schon in der 18. Minute. Doch auch Denzlingen wehrte sich und kam durch Martin Butov in der 37. Minute zum 2:2. Die Entscheidung fiel dann kurz nach dem Seitenwechsel, als Gökalp Kilic in der 51. Minute das 3:2 für Essingen erzielte. Für Essingen ist das ein wichtiger Sieg im Rennen um die Spitzenplätze. Denzlingen dagegen bleibt mit 19 Punkten tief im Keller stecken. ---

Der Türkische SV Singen reist mit schweren Sorgen in dieses Heimspiel. Das 0:3 in Aalen war der nächste Rückschlag, mit 30 Punkten steckt der Aufsteiger tief im Kampf gegen den Absturz. VfR Mannheim gewann zuletzt 2:0 gegen Karlsruher SC II und verteidigte mit 59 Punkten souverän Rang zwei. Schon das Hinspiel war mit 4:0 eine klare Angelegenheit für Mannheim. Die Gäste gehen also als deutlicher Favorit in die Partie. Doch für Singen ist die Situation inzwischen so ernst, dass jede Heimaufgabe den Charakter eines Kraftakts bekommt. Mannheim darf sich im Verfolgerkampf gleichzeitig keinen Ausrutscher erlauben. ---

Morgen, 15:30 Uhr SSV Reutlingen Reutlingen VfR Aalen VfR Aalen 15:30 live PUSH

Der SSV Reutlingen sammelte beim 1:1 in Göppingen einen Punkt, bleibt mit 35 Zählern aber im unruhigen Mittelfeld hängen. Nun wartet der schwerstmögliche Gegner: VfR Aalen marschiert mit 70 Punkten an der Spitze, gewann zuletzt 3:0 gegen Singen und legte unter der Woche mit dem 2:0 in Denzlingen nach. Auch das Hinspiel war eine klare Sache, Aalen gewann 4:0. Die Rollen sind damit eindeutig verteilt. Reutlingen braucht einen außergewöhnlich starken Abend, um den Favoriten ins Wanken zu bringen. Aalen dagegen spürt die große Chance, den Vorsprung im Titelrennen weiter zu zementieren. Genau das macht dieses Duell so aufgeladen. ---

Morgen, 16:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruhe II FSV Hollenbach Hollenbach 16:00 PUSH