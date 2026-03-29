Gmünd und Hollenbach atmen auf, Reutlingen und Backnang punkten spät Der Blick auf die Spiele am Samstag der württembergischen Oberligisten. von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der 25. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg hat das Bild an der Spitze nur leicht verschoben, im Tabellenkeller dagegen die Nervosität weiter vergrößert. VfR Aalen und VfR Mannheim trennten sich im direkten Schlagabtausch remis, sodass das Rennen um Rang eins vor dem Osterspieltag offener denn je bleibt. Dahinter sammelten der FC 08 Villingen, der FSV Hollenbach und die 1. FC Normannia Gmünd wertvolle Punkte, während der FC Denzlingen trotz eines Auswärtssieges weiter tief im Tabellenkeller festhängt. Auffällig war, wie oft in dieser Runde späte Treffer noch einmal Gewicht bekamen und Ergebnisse korrigierten. Schon in wenigen Tagen geht es weiter, denn der 26. Spieltag verteilt seine Reize auf den Donnerstag und den Samstag des Osterwochenendes. Die Liga geht damit in eine Phase, in der beinahe jede Partie schon den Charakter einer Vorentscheidung annimmt.



Dieses Spitzenspiel brachte keinen Sieger hervor, aber sehr wohl eine weitere Zuspitzung im Rennen um den Aufstieg. Der VfR Aalen bleibt mit 55 Punkten Tabellenführer, doch der VfR Mannheim sitzt ihm nach dem Remis mit 53 Zählern dicht im Nacken. Für die Mannheimer war es vor 1530 Zuschauern ein Ergebnis, das die eigene Stabilität bestätigt, aber den ganz großen Sprung vorerst vertagt. Aalen wiederum wird mit dem Punkt besser leben können, weil die Ausgangsposition an der Spitze gewahrt blieb. Bemerkenswert ist vor allem, dass sich beide Mannschaften im Saisonendspurt weiterhin als die konstantesten Kräfte der Liga präsentieren. Für Mannheim folgt nun am Samstag das Heimspiel gegen den TSV Essingen, also die nächste anspruchsvolle Prüfung. Aalen empfängt zeitgleich den FSV Hollenbach und weiß, dass im Osterspieltag jeder Ausrutscher sofort Gewicht bekommt. Dieses Spitzenspiel brachte keinen Sieger hervor, aber sehr wohl eine weitere Zuspitzung im Rennen um den Aufstieg. Der VfR Aalen bleibt mit 55 Punkten Tabellenführer, doch der VfR Mannheim sitzt ihm nach dem Remis mit 53 Zählern dicht im Nacken. Für die Mannheimer war es vor 1530 Zuschauern ein Ergebnis, das die eigene Stabilität bestätigt, aber den ganz großen Sprung vorerst vertagt. Aalen wiederum wird mit dem Punkt besser leben können, weil die Ausgangsposition an der Spitze gewahrt blieb. Bemerkenswert ist vor allem, dass sich beide Mannschaften im Saisonendspurt weiterhin als die konstantesten Kräfte der Liga präsentieren. Für Mannheim folgt nun am Samstag das Heimspiel gegen den TSV Essingen, also die nächste anspruchsvolle Prüfung. Aalen empfängt zeitgleich den FSV Hollenbach und weiß, dass im Osterspieltag jeder Ausrutscher sofort Gewicht bekommt.



Der FC Nöttingen hat zwei Punkte liegen lassen und wird sich über dieses Unentschieden besonders ärgern. Nach 24 Spielen stehen die Nöttinger mit 42 Punkten auf Rang drei, bleiben also im Vorderfeld, verpassten aber einen Sieg, der die eigene Position deutlich gefestigt hätte. Der SSV Reutlingen nahm dagegen einen Zähler mit, der in einer wechselhaften Saison durchaus Wert besitzt und das Team auf 30 Punkte bringt. Für Nöttingen bleibt das Gefühl, nah am Ertrag gewesen zu sein und sich doch nicht belohnt zu haben. Reutlingen wiederum darf das Ergebnis als Zeichen einer intakten Moral lesen. Schon am Donnerstag wartet auf Nöttingen mit dem FC 08 Villingen ein interessantes Duell gegen einen direkten Verfolger aus dem oberen Mittelfeld. Reutlingen reist ebenfalls schon am Donnerstag zu FSV 08 Bietigheim-Bissingen und bekommt dort die Chance, sich weiter von den unteren Rängen fernzuhalten.



Der FC 08 Villingen hat sich mit diesem Heimsieg in eine ausgesprochen interessante Position gebracht. Mit nun 39 Punkten nach 25 Spielen ist der frühere Absteiger wieder bis auf Schlagdistanz an die obere Tabellenhälfte herangerückt und hat den FV Ravensburg in der Tabelle eingeholt beziehungsweise unter Druck gesetzt. Für Villingen zählt an diesem Nachmittag vor allem die Nüchternheit des Erfolgs: kein Spektakel, aber ein Sieg von großer Bedeutung. Ravensburg bleibt bei 39 Punkten und muss aufpassen, dass eine bislang ordentliche Saison nicht in ein kraftloses Mittelfeldgleiten übergeht. Villingen darf nun darauf hoffen, dass der Erfolg Selbstvertrauen für die intensive Osterwoche freisetzt. Schon am Donnerstag reist die Mannschaft zum FC Nöttingen, wo sich zeigen wird, wie belastbar dieser Aufwärtstrend tatsächlich ist. Ravensburg empfängt am Samstag Türkspor Neckarsulm und bekommt damit die Gelegenheit zur unmittelbaren Antwort. Der FC 08 Villingen hat sich mit diesem Heimsieg in eine ausgesprochen interessante Position gebracht. Mit nun 39 Punkten nach 25 Spielen ist der frühere Absteiger wieder bis auf Schlagdistanz an die obere Tabellenhälfte herangerückt und hat den FV Ravensburg in der Tabelle eingeholt beziehungsweise unter Druck gesetzt. Für Villingen zählt an diesem Nachmittag vor allem die Nüchternheit des Erfolgs: kein Spektakel, aber ein Sieg von großer Bedeutung. Ravensburg bleibt bei 39 Punkten und muss aufpassen, dass eine bislang ordentliche Saison nicht in ein kraftloses Mittelfeldgleiten übergeht. Villingen darf nun darauf hoffen, dass der Erfolg Selbstvertrauen für die intensive Osterwoche freisetzt. Schon am Donnerstag reist die Mannschaft zum FC Nöttingen, wo sich zeigen wird, wie belastbar dieser Aufwärtstrend tatsächlich ist. Ravensburg empfängt am Samstag Türkspor Neckarsulm und bekommt damit die Gelegenheit zur unmittelbaren Antwort.



Für Türkspor Neckarsulm ist diese Niederlage besonders schmerzhaft, weil sie im Tabellenkeller unmittelbar durchschlägt. Die Gastgeber bleiben bei 27 Punkten und stecken damit weiter tief im Kampf um den Klassenerhalt, während der FC Denzlingen trotz seines Auswärtssieges mit 16 Punkten zwar Letzter bleibt, aber ein deutliches Lebenszeichen sendet. Neckarsulm wird sich vorhalten lassen müssen, zu wenig Ruhe in das eigene Spiel gebracht zu haben, obwohl die Partie mehrfach offen war. Denzlingen dagegen darf diesen Erfolg als seltenen, aber umso wertvolleren Beleg dafür lesen, dass die Mannschaft im Abstiegskampf noch nicht aufgegeben hat. Solche Siege verändern nicht sofort die Tabelle, wohl aber die Stimmung in einer Kabine. Für Neckarsulm geht es nun am Samstag in Ravensburg weiter, wo dringend Stabilität gefragt ist. Denzlingen empfängt im Osterspieltag den 1. CfR Pforzheim und damit einen direkten Konkurrenten aus dem unteren Mittelfeld.



Der 1. CfR Pforzheim und die TSG Backnang haben sich mit einem Remis getrennt, das beiden nur begrenzt hilft. Pforzheim steht nun bei 31 Punkten und behauptet damit einen kleinen Vorsprung auf die gefährdeten Regionen, ohne sich entscheidend absetzen zu können. Backnang folgt mit 30 Punkten direkt dahinter und bewegt sich weiterhin in jenem unruhigen Bereich, in dem jeder Punkt zählt, aber kaum Sicherheit schafft. Für beide Mannschaften ist dieses Ergebnis deshalb eher ein Zeichen der Vorsicht als des Fortschritts. Pforzheim bleibt eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist, aber zu oft den letzten Schritt zum Sieg nicht geht. Backnang wiederum hält Anschluss und darf das als brauchbare Grundlage für die kommenden Tage verstehen. Am Samstag muss Pforzheim in Denzlingen antreten, während Backnang zu Hause den SV Oberachern empfängt. Der 1. CfR Pforzheim und die TSG Backnang haben sich mit einem Remis getrennt, das beiden nur begrenzt hilft. Pforzheim steht nun bei 31 Punkten und behauptet damit einen kleinen Vorsprung auf die gefährdeten Regionen, ohne sich entscheidend absetzen zu können. Backnang folgt mit 30 Punkten direkt dahinter und bewegt sich weiterhin in jenem unruhigen Bereich, in dem jeder Punkt zählt, aber kaum Sicherheit schafft. Für beide Mannschaften ist dieses Ergebnis deshalb eher ein Zeichen der Vorsicht als des Fortschritts. Pforzheim bleibt eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist, aber zu oft den letzten Schritt zum Sieg nicht geht. Backnang wiederum hält Anschluss und darf das als brauchbare Grundlage für die kommenden Tage verstehen. Am Samstag muss Pforzheim in Denzlingen antreten, während Backnang zu Hause den SV Oberachern empfängt.



Der FSV Hollenbach hat sich in einem für den Tabellenkeller äußerst wichtigen Spiel eindrucksvoll Luft verschafft. Mit jetzt 27 Punkten zog die Mannschaft mit einigen Konkurrenten gleich beziehungsweise hielt den Anschluss an das untere Mittelfeld, während der 1. Göppinger SV bei 26 Punkten bleibt und weiter in prekärer Lage steckt. Hollenbach durfte diesen Nachmittag als Beweis dafür verstehen, dass die Mannschaft in den entscheidenden Wochen noch Substanz besitzt. Für Göppingen war es hingegen ein Rückschlag, weil direkte Konkurrenten in solchen Spielen nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen rauben. Die Deutlichkeit des Ergebnisses verleiht Hollenbach Rückenwind, den man im Abstiegskampf kaum hoch genug einschätzen kann. Allerdings wird die kommende Aufgabe enorm: Am Samstag geht es zum Tabellenführer VfR Aalen. Göppingen empfängt zeitgleich den Karlsruher SC II und steht bereits wieder unter erheblichem Druck. Der FSV Hollenbach hat sich in einem für den Tabellenkeller äußerst wichtigen Spiel eindrucksvoll Luft verschafft. Mit jetzt 27 Punkten zog die Mannschaft mit einigen Konkurrenten gleich beziehungsweise hielt den Anschluss an das untere Mittelfeld, während der 1. Göppinger SV bei 26 Punkten bleibt und weiter in prekärer Lage steckt. Hollenbach durfte diesen Nachmittag als Beweis dafür verstehen, dass die Mannschaft in den entscheidenden Wochen noch Substanz besitzt. Für Göppingen war es hingegen ein Rückschlag, weil direkte Konkurrenten in solchen Spielen nicht nur Punkte, sondern auch Selbstvertrauen rauben. Die Deutlichkeit des Ergebnisses verleiht Hollenbach Rückenwind, den man im Abstiegskampf kaum hoch genug einschätzen kann. Allerdings wird die kommende Aufgabe enorm: Am Samstag geht es zum Tabellenführer VfR Aalen. Göppingen empfängt zeitgleich den Karlsruher SC II und steht bereits wieder unter erheblichem Druck.