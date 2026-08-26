Gmünd und Balingen unter Druck, TSG Backnang reist nach Villingen

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Zwei noch ungeschlagene Mannschaften treffen aufeinander. Der 1. CfR Pforzheim steht nach einem Sieg und zwei Unentschieden mit fünf Punkten auf Rang sechs. Zuletzt gelang beim Türkischen SV Singen ein 1:0, Emre Yalcin erzielte in der 74. Minute den entscheidenden Treffer. Singen beendete die Partie nach Gelb-Rot in der 90. Minute in Unterzahl. Aufsteiger Young Boys Reutlingen hat mit sieben Punkten Rang vier erreicht. Beim jüngsten 3:0 gegen den FV Ravensburg fielen alle Treffer ab der Nachspielzeit der ersten Hälfte, zwei davon per Foulelfmeter. Die Young Boys haben erst zwei Gegentore kassiert, Pforzheim drei. Das direkte Duell bringt damit zwei der bislang sechs ungeschlagenen Teams zusammen.

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Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr FC 08 Villingen FC 08 Villingen TSG Backnang TSG Backnang 15:00 live PUSH

Der FC 08 Villingen empfängt Tabellenführer TSG Backnang. Villingen steht nach zwei Siegen und einer Niederlage mit sechs Punkten und 9:3 Toren auf Rang fünf. Zuletzt gelang beim 1. FC Normannia Gmünd ein deutliches 5:0, wobei Villingen bereits zur Pause mit vier Toren führte. Backnang hat als eine von drei Mannschaften noch keinen Punkt abgegeben. Drei Siege, 11:2 Tore und neun Zähler bedeuten aufgrund des Torverhältnisses Rang eins. Am vergangenen Spieltag setzte sich die TSG mit 2:1 gegen den FC Nöttingen durch. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich fiel der Siegtreffer kurz nach der Pause. Villingen kann den Abstand von drei Punkten im direkten Duell verkürzen, Backnang seinen makellosen Start fortsetzen. ---

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr FC Teningen Teningen FC Holzhausen FC Holzhausen 15:30 PUSH

Zwei Mannschaften mit jeweils einem Sieg aus drei Spielen begegnen sich. Aufsteiger FC Teningen steht mit drei Punkten und 5:8 Toren auf Rang 13. Zuletzt führte Teningen beim SV Oberachern ab der 50. Minute, musste aber in der 70. Minute den Ausgleich und erst in der 90.+6 Minute noch das 1:2 hinnehmen. Aufsteiger FC Holzhausen hat einen Punkt mehr und liegt mit 7:8 Toren auf Rang neun. Am dritten Spieltag verlor Holzhausen gegen Aufsteiger 1. FC Mühlhausen mit 1:3. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 geriet die Mannschaft nur zwei Minuten später erneut in Rückstand. Beide Teams versuchen damit, auf Niederlagen des vergangenen Wochenendes zu reagieren. ---

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr FV Ravensburg FV Ravensburg TSV Essingen TSV Essingen 15:30 PUSH

Der FV Ravensburg wartet nach drei Spieltagen noch auf seinen ersten Sieg. Zwei Unentschieden und eine Niederlage ergeben zwei Punkte und Rang 15. Beim jüngsten 0:3 gegen Aufsteiger Young Boys Reutlingen blieb Ravensburg ohne eigenen Treffer und kassierte nach der Pause unter anderem zwei Gegentore per Foulelfmeter. Der TSV Essingen steht mit vier Punkten und 5:4 Toren auf Rang sieben. Auch Essingen kommt aus einer Niederlage: Gegen Türkspor Neckarsulm hieß es 1:2, wobei der eigene Treffer erst in der 90.+1 Minute fiel. Für Ravensburg geht es damit um den ersten Saisonsieg, Essingen versucht nach dem ersten Rückschlag wieder an seinen zuvor ungeschlagenen Start anzuknüpfen. ---

Der SSV Reutlingen gehört mit drei Siegen aus drei Spielen zur makellosen Spitzengruppe. Neun Punkte und 7:3 Tore bedeuten Rang drei. Zuletzt gewann Reutlingen bei Absteiger TSG Balingen mit 2:1 – und das auf dramatische Weise: Erst in der 89. Minute fiel per Handelfmeter der Ausgleich, in der 90.+5 Minute brachte ein Eigentor noch den Sieg. Der 1. FC Normannia Gmünd steht dagegen nach drei Niederlagen mit null Punkten und 2:10 Toren auf Rang 18. Zuletzt setzte es gegen den FC 08 Villingen ein 0:5, bereits zur Pause lag Gmünd 0:4 zurück. Damit treffen zwei Mannschaften mit vollständig gegensätzlicher Punktbilanz aufeinander. Wie wird das Spiel zwischen dem SSV Reutlingen und dem 1. FC Normannia Gmünd enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr FC Nöttingen FC Nöttingen SV Oberachern SV Oberachern 15:30 PUSH

Der FC Nöttingen bekommt es mit einem der drei noch verlustpunktfreien Teams zu tun. Nöttingen steht nach einem Sieg und zwei Niederlagen mit drei Punkten sowie 4:5 Toren auf Rang elf. Am vergangenen Spieltag verlor die Mannschaft bei TSG Backnang mit 1:2. Ein Foulelfmeter hatte zwischenzeitlich zum 1:1 geführt, ehe Backnang kurz nach der Pause erneut traf. Der SV Oberachern steht mit neun Punkten und 10:4 Toren auf Rang zwei. Auch der dritte Sieg war allerdings hart erarbeitet: Gegen Aufsteiger FC Teningen lag Oberachern zurück, glich in der 70. Minute aus und erzielte erst in der 90.+6 Minute das 2:1. Damit verteidigt Oberachern in Nöttingen seinen perfekten Saisonstart. ---

So., 30.08.2026, 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm Türkspor Neckarsulm TSG Balingen TSG Balingen 14:00 PUSH

Türkspor Neckarsulm hat am vergangenen Spieltag seinen ersten Saisonsieg gefeiert und steht nun mit drei Punkten und 3:5 Toren auf Rang zwölf. Beim TSV Essingen gewann Neckarsulm mit 2:1. Nach zwei Treffern in der zweiten Hälfte musste die Mannschaft erst in der 90.+1 Minute den Anschluss hinnehmen. Absteiger TSG Balingen wartet nach drei Spielen dagegen noch auf den ersten Punkt. Drei Niederlagen und 3:8 Tore bedeuten Rang 17. Besonders bitter verlief das jüngste 1:2 gegen den SSV Reutlingen: Balingen führte seit der 15. Minute, kassierte in der 89. Minute per Handelfmeter den Ausgleich und verlor durch ein Eigentor in der 90.+5 Minute noch die Partie. ---

Aufsteiger 1. FC Mühlhausen geht nach seinem ersten Saisonsieg in den vierten Spieltag. Beim ebenfalls aufgestiegenen FC Holzhausen gewann Mühlhausen mit 3:1 und steht nun mit drei Punkten und 6:11 Toren auf Rang 14. Nach einem frühen Ausgleich der Gastgeber stellte Mühlhausen die Führung nur zwei Minuten später wieder her. Absteiger Bahlinger SC ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen, wartet aber ebenfalls weiter auf den ersten Sieg. Drei Unentschieden, 3:3 Tore und drei Punkte bedeuten Rang zehn. Zuletzt spielte Bahlingen gegen den Karlsruher SC II 1:1 und gab eine Führung aus der ersten Hälfte noch aus der Hand. Damit trifft ein jüngster Sieger auf eine Mannschaft, die bislang jede Partie remis beendet hat. ---

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr Karlsruher SC Karlsruher SC II Türkischer SV Singen Türkischer SV Singen 15:00 PUSH