»Glückwunsch, Sallach!« - und Ergolding freut dreckiger Sieg besonders

In Pfarrkirchen weiß man es nun auch endgültig: Aufsteiger Sallach ist nicht nur damit zufrieden, einfach in der Bezirksliga dabei sein zu dürfen. Das olympische Motto ist für die Truppe von Spielertrainer Markus Biersack jedoch Grundlage für das, was der SV derzeit abliefert. Lermer, Stuber & Co. lassen ihr Herz auf dem Platz und haben so einen Traumstart hingelegt. Das 2:1 gegen Pfarrkirchen am Samstagnachmittag war der dritte Sieg im vierten Spiel.