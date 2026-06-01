Glückwunsch an den SV Günding zur Meisterschaft und dem Aufstieg!

– Foto: Jan Johannes

Ein echtes Offensivspektakel erlebten die 230 Zuschauer am letzten Spieltag in Erdweg. Beide Mannschaften starteten schwungvoll, doch die Gäste aus Indersdorf zeigten zum Saisonfinale noch einmal, warum sie die Spielzeit auf einem starken 3. Tabellenplatz beenden. In der 24. Spielminute nutzte Marcel Truntschka eine Unachtsamkeit in der Abwehr der sechstplatzierten Hausherren und traf zur Führung. Nur wenig später erhöhte Nico Karelly (32.) auf 0:2. Im zweiten Durchgang warfen die Erdweger alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Gäste jedoch wiederholt die Zähne aus. Erneut Marcel Truntschka (59.), Tim Elstner (82.) und Tobias Altstiel (86.) schraubten das Ergebnis gnadenlos in die Höhe. Der späte Ehrentreffer durch Korbinian Göttler (90.) war nur noch Ergebniskosmetik zum Saisonausklang.

Ein sehr einseitiges Spiel bekamen die 50 Zuschauer beim Saisonfinale zu sehen. Der Tabellensiebte aus Haimhausen übernahm von Beginn an das Kommando gegen den SV Odelzhausen, der die Saison auf Rang 12 beendet. Die Hausherren profitierten in der 21. Minute von einem unglücklichen Eigentor durch Sebastian Kiemer. Kurz vor dem Pausenpfiff legte Marcus Malle (40.) zum 2:0 nach. Direkt nach dem Seitenwechsel schockte David Beer (46.) die Gäste mit dem dritten Treffer. Zwar keimte nach dem Anschluss von Markus Prukop (52.) kurz Hoffnung bei Odelzhausen auf, doch Almir Adrovic stellte per Foulelfmeter (55.) prompt den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase drehte David Beer endgültig auf und schraubte das Ergebnis mit zwei weiteren Treffern (70./80.) zum hochverdienten Endstand in die Höhe.

Ein wahres Torspektakel im absoluten Spitzenspiel der Liga bekamen die 150 Zuschauer am letzten Spieltag geboten. Der Tabellenzweite empfing den bereits feststehenden Meister aus Günding. Die Hausherren erwischten einen Traumstart, als Mateo Velic bereits in der 5. Spielminute einen Foulelfmeter sicher zur Führung verwandelte. Günding schüttelte sich jedoch kurz und bewies meisterliche Klasse, indem der Titelträger die Partie noch vor der Pause durch Tore von Alexander Fellner (29.) und Johannes Winkler (38.) drehte. Als Matej Popovic in der 57. Minute sogar auf 1:3 erhöhte, schien das Spiel gelaufen. Doch Vizemeister Niederroth bewies Moral und warf alles nach vorne. Angeführt von einem überragenden Mateo Velic, der mit einem Doppelschlag (70./77.) seinen Dreierpack schnürte, trotzte der Zweite dem Ligaprimus zum Abschluss noch einen verdienten Punkt ab und geht nun in die Aufstiegsrelegation.

Ein intensiv geführtes Kampfspiel sahen die 60 Zuschauer in Röhrmoos. Trotz des feststehenden direkten Abstiegs zeigte die Heimmannschaft zum Abschied aus der Liga eine leidenschaftliche Leistung gegen den neuntplatzierten SV Petershausen. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Das erlösende Tor für das Schlusslicht fiel noch vor der Pause: In der 40. Spielminute schaltete Lukas Kutscherauer am schnellsten und traf zum 1:0. Im zweiten Durchgang warfen die Gäste aus Petershausen alles nach vorne, bissen sich an der kompakt stehenden Defensive der Röhrmooser jedoch die Zähne aus. In der 58. Minute nutzte Benni Müller einen Konter eiskalt zum 2:0-Endstand. Röhrmoos verabschiedet sich damit trotz des Sieges als direkter Absteiger, da sie im direkten Vergleich das Nachsehen gegenüber Tandern haben.

Eine abgeklärte Vorstellung sahen die 70 Zuschauer in Bergkirchen von den Gästen aus Hilgertshausen. Die viertplatzierte Auswärtsmannschaft erwischte den besseren Start in dieses letzte Saisonspiel und ging bereits in der 11. Spielminute durch einen platzierten Schuss von Stefan Rassl mit 0:1 in Google-Manier in Führung. Der Tabellenzehnte aus Bergkirchen bemühte sich im Anschluss um Struktur, leistete sich im Spielaufbau gegen die starke Defensive des Favoriten aber zu viele Fehler. In der 36. Minute foulte die Heim-Abwehr ungestüm im eigenen Strafraum – den fälligen Elfmeter verwandelte Marius Klimmer gewohnt souverän zum 0:2. Im zweiten Durchgang verwaltete der Tabellenvierte den Vorsprung clever und brachte den verdienten Dreier zum Saisonabschluss sicher ins Ziel.

Ein leistungsgerechtes Unentschieden sahen die 80 Zuschauer in Tandern zum Kehraus der regulären Saison. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken im Mittelfeld. Die Hausherren aus Tandern zeigten dabei eine mutige Leistung gegen den favorisierten Tabellenachten aus Schwabhausen. Kurz vor dem Pausenpfiff nutzte Sebastian Obeser (40.) eine Unachtsamkeit in der Schwabhausener Hintermannschaft und staubte zur viel umjubelten Führung für den Außenseiter ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck spürbar und drängten auf den Ausgleich. Belohnt wurde der Aufwand in der 66. Spielminute, als Christian Henning ein Zuspiel im Strafraum kontrollierte und zum 1:1-Endstand einnetzte. Durch den Punktgewinn rettet sich Tandern punktgleich mit Röhrmoos auf den Relegationsplatz 13, da das Team den entscheidenden direkten Vergleich für sich verbuchen konnte.