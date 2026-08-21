Glückt Karpfham der siebte Streich? Eckl-Einstand bei Deggendorf

Osterhofens Torhüter Philipp Röckl möchte seinen Kasten gegen den TSV Karpfham sauber halten – Foto: Alexander Ferazin

Der TSV Karpfham hat sich schon etwas vom Rest der Klasse abgesetzt und führt souverän das Ranking der Bezirksliga Ost an. Nur die SpVgg Ruhmannsfelden kann mit dem bärenstarken Neuling noch einigermaßen Schritt halten. Der immer noch verlustpunktfreie Primus gibt seine Visitenkarte am 7. Spieltag bei der personell arg gebeutelten SpVgg Osterhofen ab, die das Heimspiel auf ihrem Kunstrasenplatz austrägt. Die zweitplatzierten Lerchenfeldkicker haben gegen Schlusslicht TSV-DJK Oberdiendorf Heimrecht. Bei der SpVgg GW Deggendorf feiert der neue Spielertrainer Tobias Eckl im Heimspiel gegen den TSV Mauth seine Premiere als Chefanweiser.

Heute, 18:00 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf TSV Mauth Mauth 18:00 PUSH





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Mauth hat durch die beiden Rückkehrer Leimpek und Hilz wieder deutlich an Qualität gewonnen. Eine sehr ordentliche Bezirksliga-Mannschaft, die mit ein paar hervorragenden Einzelspielern besetzt ist. Um die Punkte in Deggendorf zu behalten, werden wir eine gute und vor allem disziplinierte Leistung brauchen."





Personalien: Neben den Dauerpatienten muss Urlauber Arian Spahiu ersetzt werden.



Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Wir treffen auf eine starke Deggendorfer Mannschaft, die sich sicherlich auch in dieser Saison in der Spitzengruppe der Tabelle festsetzen wird. Alles rund um den Trainerwechsel bei unserem Gegner interessiert uns nicht. Wir wissen, welche Qualität der Deggendorfer Kader unabhängig davon hat. Entscheidend ist, dass wir uns auf unser eigenes Spiel konzentrieren. Nach dem ersten Saisonsieg gegen Schalding, bei dem eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt wurde, können wir mit Selbstvertrauen in das Spiel gehen."





Personalien: Im Vergleich zur Vorwoche fehlt Felix Fenzl, dafür ist David Pfaffinger wieder im Kader.





Heute, 18:30 Uhr TSV Grafenau Grafenau FC Salzweg Salzweg 18:30 PUSH





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Wir freuen uns auf unser Freitagabend-Heimspiel gegen Salzweg. Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen werden. Wenn wir den Anschluss an die Mittelfeldplätze nicht verlieren wollen, müssen wir gewinnen."



Personalien: Sebastian Kölbl und Simon Müller sind verletzt.





Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Die aktuelle Phase mit drei Niederlagen ohne eigenen Treffer ist ohne Frage eine echte Bewährungsprobe. Verschärft wird die Situation durch eine extrem angespannte personelle Lage. Neben den fixen Ausfällen wird sich der Einsatz von mehreren Schlüsselspielern erst kurzfristig entscheiden."



Personalien: Victor Obika, Paul Stögbauer, Johannes Kuffner, Drin Rexhaj, Drin Miftari, Christian Hugger, Orian Sadiki, Severin Muthmann, Dennis Atteneder und Niklas Mautner fehlen aus den verschiedensten Gründen.







Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach dem überzeugenden Sieg in Bischofsmais wartet eine sehr unangenehme Aufgabe auf uns. Zwar befinden sich die Deandorfer momentan auf Platz 16, aber die Tabelle ist noch in keinster Weise aussagekräftig. Ich habe meine Jungs eindringlich vor den Qualitäten der Mannen um Schwarz, Stemplinger und Kameraden gewarnt und kann nur hoffen, dass diese angekommen sind. Die Trainingswoche war gut und wir wollen daheim wieder siegreich sein." Personalien: Marcel Steinbauer, Alexander Kitzke, Jonas Achatz und Markus Stadler können nicht auflaufen.





Thomas Anetzberger (Sportlicher Leiter TSV-DJK Oberdiendorf): "Die letzten beiden Spiele waren nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse vermuten lassen. Gefühlt wurden wir aber für jeden Fehler sofort bestraft. Natürlich stehen wir mittlerweile etwas unter Zugzwang, bleiben aber positiv. Die Mannschaft hat diese Woche gut trainiert und wir werden alles daran setzen, einen Punkt aus Ruhmannsfelden mitzunehmen."



Personalien: Lukas Binder, Maximilian Gabriel und Paul Kinateder werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein. Sebastian Gruber ist wieder eine Alternative.













Vom FC Obernzell-Erlau wurden leider keine Infos für die Spieltagsvorschau übermittelt.





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Gegen Obernzell-Erlau erwarte ich ein intensives Spiel. Sie haben einen guten Saisonstart hingelegt, und wir wissen um die Schwere dieser Auswärtspartie. Dennoch gehen wir nach unserem 2:0-Sieg in Salzweg mit Selbstvertrauen in diese Partie und wollen weiter punkten."



Personalien: Christoph Kinateder und Tobias Hirsch können nicht mitwirken. Jonas Frank und Johannes Knon stehen auf der Kippe.





Der TSV Waldkirchen möchte auch gegen den FC Künzing Grund zur Freude haben – Foto: Robert Geisler







Morgen, 15:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen FC Künzing Künzing 15:00 live PUSH





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Künzing ist ein unangenehmer Gegner mit sehr viel Offensivgefahr, der mit einem Sieg im Nacken anreist. Vor allem Torjäger Chris Seidl müssen wir in den Griff bekommen. Im Spielaufbau dürfen wir uns keine Fehler erlauben, um den Römern wenig Umschaltaktionen zu geben. Im Spiel gegen den Ball müssen wir noch ein paar Prozent draufpacken, denn es muss alles stimmen, um die Punkte in Waldkirchen zu lassen, Wir sind allerdings nicht schlecht drauf und wollen nicht mit leeren Händen aus dem Spiel gehen."



Personalien: Moritz Vielreicher, Adrian Vrbnjak und Luca Bauer stehen auf der Ausfallliste. Tim Feilmeier ist noch fraglich.





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Wir sind sehr glücklich über den Derbysieg gegen Osterhofen - nun steht aber mit Waldkirchen ein sehr anspruchsvolles Auswärtsspiel vor der Tür. Der Gegner hat eine junge, richtig gute Mannschaft, die gerade im Spiel nach vorne mit viel Tempo besticht. Wir sind personell und körperlich durch die Englische Woche schon etwas angeschlagen. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs wieder eine gute Mentalität zeigen. Wir wollen definitiv etwas Zählbares mitnehmen.



Personalien: Definitiv nicht dabei sind Tim Sporrer, Jonas Rathgeber, Lucas Forster, Simon Göde, Leon Weigl. Zudem drohen Maximilian Tiefenbrunner und David Kroiß auszufallen.





Morgen, 16:00 Uhr SpVgg Osterhofen Osterhofen TSV Karpfham Karpfham 16:00 live PUSH





Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Leider wurde das Team für einen beherzten Auftritt im Derby nicht mit dem angestrebten Punkt belohnt. Die rote Karte für Moritz Schöfer wiegt natürlich sehr schwer in der aktuellen Lage. Gegen den Spitzenreiter werden wir alles versuchen, um zu punkten. Die Situation im personellen Bereich bleibt extrem angespannt."



Personalien: Neu auf der langen Ausfallliste sind Mittelstürmer Edrisa Lubega und der gesperrte Moritz Schöfer. Zumindest Arben Ismaljaj ist aus dem Urlaub zurück.





Tobias Dandl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Wir wurden bereits Anfang der Woche darüber informiert, dass das Spiel auf Kunstrasen ausgetragen wird. Das ist für uns natürlich nicht optimal, dennoch müssen wir das annehmen und uns auf eine zweikampfgeprägte Begegnung einstellen. Wir wollen alles in die Waagschale werfen, um nicht mit leeren Händen heimreisen zu müssen."



Personalien: Neben den Langzeitverletzten wird vermutlich auch Johannes Dorfner pausieren müssen.





Morgen, 14:00 Uhr SV Garham Garham SV Bischofsmais Bischofsmais 14:00 live PUSH





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach dem sehr guten Heimauftritt gegen Obernzell wollen wir im nächsten Heimspiel gegen Bischofsmais natürlich versuchen, nachzulegen. Dafür gilt es natürlich die Offensive um den Ausnahmespieler Prucha aus dem Spiel zu nehmen und kein Gegentor zu kassieren. Dass wir selber immer Tore schießen können, haben wir schon bewiesen, müssen aber noch kaltschnäuziger werden."



Personalien: Justin Freundorfer, Mario Gotzler und Simon Endl sind nicht dabei.





Marco Eder (Trainer SV Bischofsmais): "Im vergangenen Derby gegen Ruhmannsfelden konnten wir leider nicht an die guten Leistungen der letzten Spiele anknüpfen und haben auch in der Höhe verdient verloren. In Garham stehen wir deshalb schon wieder unter Druck. Unser Gegner zeigte sich letzte Woche in einer starken Verfassung. Wir müssen wieder kompakter stehen und robuster in den Zweikämpfen sein, um die starke Offensive um Torjäger Zankl zu bremsen."



Personalien: Zumindest Co-Spielertrainer Marco Kolmer und Marco Mader stehen wieder parat.



