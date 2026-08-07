Glückt Karpfham der fünfte Streich? Derby in Obernzell

Die erfahrene Truppe des TSV Karpfham möchte beim SV Hutthurm nicht ins Stolpern geraten – Foto: Michael Birkner

Der TSV Karpfham hat in der Bezirksliga Ost immer noch eine makellose Bilanz, die am fünften Spieltag am Freitagabend beim Landkreiskontrahenten SV Hutthurm auf dem Prüfstand steht. Ebenfalls noch ungeschlagen ist die SpVgg Ruhmannsfelden, die am heimischen Lerchenfeld den SV Garham erwartet. Des Weiteren noch nicht verloren haben der FC Künzing, der erst am Sonntag beim Schlusslicht SV Schalding-Heining II ran muss sowie die SpVgg Osterhofen, die zum TSV Mauth reist. Ein brisantes Nachbarduell geht zwischen dem FC Obernzell-Erlau und dem FC Salzweg über die Bühne.

Heute, 19:00 Uhr SV Hutthurm Hutthurm TSV Karpfham Karpfham 19:00 PUSH





Julian Liebenow (Spielertrainer SV Hutthurm): "Mit dem TSV Karpfham erwartet uns aktuell das formstärkste Team der Liga. Entsprechend gehen wir als klarer Außenseiter in diese Partie und können ohne großen Druck aufspielen. Um die Punkte zuhause zu behalten, brauchen wir einen absoluten Sahnetag und müssen in allen Mannschaftsteilen an unser Leistungsmaximum kommen."











Personalien: Jonas Frank steht erstmals im stark dezimierten Kader, dem Eduard Olariu nicht mehr angehört . Neben dem weiter verletzten Liebenow fehlen außerdem Johannes Hofbauer, Dustin Lippert, Christoph Kinateder und Johannes Krückl.





Personalien: Gegenüber der Vorwoche gibt es keinerlei Veränderungen. Tobias Dandl (Spielertrainer TSV Karpfham): "Wir wollen natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause fahren. Allerdings hat Hutthurm daheim noch nicht verloren und erst einen Gegentreffer bekommen. Daher ist Vorsicht geboten."Personalien: Gegenüber der Vorwoche gibt es keinerlei Veränderungen.





Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Nach insgesamt 145 Minuten hartumkämpften Minuten konnten wir einen gut organisierten Gegner aus Obernzell-Erlau am Ende auch ein Stück glücklich, aber letztlich verdient mit 1:0 bezwingen. Das spricht absolut für die Mannschaft, die momentan sämtliche Rückschläge geschlossen wegsteckt und mit 10 Punkten eine hervorragende Ausbeute verzeichnet hat. DasSpiel gegen Garham - das sechste innerhalb von 20 Tagen - wird sicher wieder eine sehr harte und schwere Aufgabe. Der Sieg der Stemplinger-Elf in Deggendorf spricht Bände, aber wir werden wieder an unsere Grenzen gehen. Mit Hilfe unserer zweiten Mannschaft können wir auch wieder eine vernünftige Elf stellen, denn es fehlen auch dieses Mal sieben Mann."



Personalien: Jonas Achatz, Felix Brunner, Marcel Steinbauer, Alexander Kitzke, Benjamin Wolfsegger, Marco Dachs und Tim Weinberger sind nicht dabei.





Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Nach der bitteren Niederlage gegen Waldkirchen fahren wir zum absoluten Top-Favoriten nach Ruhmannsfelden. Beeindruckend, was die Spielvereinigung für eine Ausgeglichenheit und Offensivpower aufbieten kann. Es gilt also erstmal geschlossen dagegenzuhalten und immer wieder Nadelstiche zu setzen. Dass das möglich ist, haben wir im Frühjahr bewiesen. Deswegen sehen wir uns auch keinesfalls chancenlos und versuchen, den obligatorischen Auswärtspunkt mitzunehmen."



Personalien: Mario Gotzler, Justin Freundorfer, Elias Klamant, Johannes Leizinger und Udo Tolksdorf fehlen den Gästen.







Heute, 19:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen SV Bischofsmais Bischofsmais 19:00 live PUSH





Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Am vergangenen Spieltag haben wir endlich den verdienten ersten Dreier feiern dürfen. Nun kommt aber die nächste Herausforderung mit Bischofsmais, die mit ihren tschechischen Spielern vor allem in der Offensive eine super Qualität haben. Wir müssen voll dagegenhalten, wieder eine konzentrierte Leistung abliefern und wollen die Punkte in Waldkirchen lassen."



Personalien: Florian Kaltenecker und Luca Resch müssen passen. Hinter Tim Hilgart und Luis Grubmüller stehen noch Fragezeichen.





Marco Kolmer (Co-Spielertrainer SV Bischofsmais): "Gegen Deggendorf haben wir insgesamt eine gute Leistung abgeliefert. Leider wurde uns durch eine sehr fragwürdige Handelfmeter-Entscheidung ein nicht unverdienter Punktgewinn verwehrt. In Waldkirchen wollen wir an unsere gute Vorstellung anknüpfen und uns für die deftige Abfuhr beim letzten Duell revanchieren. Für unseren Verein ist es nach wie vor eine tolle Sache, zu einem Flutlichtmatch auf Bezirksliga-Niveau nach Waldkirchen reisen zu dürfen. Darum freuen wir uns auf die schwere Herausforderung und hoffen, etwas Zählbares einfahren zu können."



Personalien: Michael Ganserer und Robin Zellner sind verletzt, Michael Jochim kehrt in den Kader zurück.









Fabian Wiesmaier (Spielertrainer FC Obernzell-Erlau): "Wir freuen uns auf das Derby. Es ist uns durchaus bewusst, dass es kein einfaches Spiel wird. Salzweg hat sich gezielt und stark verstärkt, ist gut in die Saison gestartet. Allerdings brauchen wir uns nicht verstecken, wir waren fleißig und unser Start war genauso erfreulich. Wir wollen etwas Zählbares aus der Partie mitnehmen und sind allesamt hochmotiviert."



Personalien: Hannes Kornexl, Jakob Schäfer und vermutlich auch Jonas Wandl sind keine Optionen. Julian Süß steht auf der Kippe.





Julian Blöchl (Trainer FC Salzweg): "Trotz der ersten Saisonniederlage in Karpfham, haben wir sehr viele wertvolle und auch positive Erkenntnisse aus dieser Partie mit. In Obernzell erwarte ich ein sehr giftiges und intensives Spiel. Wir fahren sicher nicht dorthin, um mit leeren Händen zurückzukehren."



Personalien: Konrad Rüther ist aus dem Urlaub zurück und auch bei Jonas Mautner könnte es wieder gehen. Neben Niklas Schröder und Severin Muthmann kann auch Rotsünder Drin Rexhaj nicht aufgeboten werden.







Der TSV Grafenau um Routinier Daniel Ranzinger peilt den ersten Heimsieg der noch jungen Saison an – Foto: Bernardo Picture





Morgen, 13:00 Uhr TSV Grafenau Grafenau SpVgg Plattling Plattling 13:00 PUSH





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Gegen Mauth haben wir vor allem die Grundtugenden des Fußballs vermissen lassen. Diese müssen wir gegen eine spielerisch starke Mannschaft aus Plattling wieder an den Tag legen. Wenn uns das gelingt, sind die ersten drei Punkte auf heimischem Geläuf auf jeden Fall drin."



Personalien: Simon Müller und Tim Wegerbauer können nicht mitwirken.







Die aktuelle Lage bei der SpVgg Plattling:





Thomas Köglmeier (Spielertrainer TSV Grafenau): "Gegen Mauth haben wir vor allem die Grundtugenden des Fußballs vermissen lassen. Diese müssen wir gegen eine spielerisch starke Mannschaft aus Plattling wieder an den Tag legen. Wenn uns das gelingt, sind die ersten drei Punkte auf heimischem Geläuf auf jeden Fall drin."Personalien: Simon Müller und Tim Wegerbauer können nicht mitwirken.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Mauth Mauth SpVgg Osterhofen Osterhofen 15:00 PUSH





Uli Köberl (Abteilungsleiter TSV Mauth): "Gegen Grafenau haben wir eine gute Leistung gezeigt und dem Gegner wenig Raum gelassen, konnten uns aber nicht mit dem ersten Saisonsieg belohnen. Mit Osterhofen treffen wir auf eine junge Mannschaft mit einer sehr gut besetzten Offensive."



Personalien: Die Lage ist mittlerweile akut angespannt, denn zusätzlich zu den Dauerpatienten sind dieses Mal auch Daniel Damasko, Matthias Krampfl und Korbinian Tolksdorf nicht einsatzbereit.







Marco Dellnitz (Trainer SpVgg Osterhofen): "Nach dem Spielabbruch in Künzing wartet nun das nächste schwere Auswärtsmatch in Mauth auf uns. Trotz der noch immer vorherrschenden schwierigen Personalsituation gilt es weiter Schritt für Schritt Punkte zu sammeln. Wir werden erst am Spieltag sehen, wer letztlich einsatzfähig ist."



Personalien: Nicht auflaufen können Adrianos Biller, Maximilian Schramm, Matthias Lazar, Sebastian Benesch, Dominik Hanninger, Luka Mayerhofer und Moritz Schöfer. Bei Edrisa Lubega könnte es nach langer Verletzungspause mit einem Kurzeinsatz klappen.









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "In Bischofsmais haben wir zwar keinen schönen Fußball gespielt, aber leidenschaftlich gekämpft und mit einer absoluten Rumpftruppe drei wichtige Punkte geholt. Am Sonntag sollte es personell normalerweise wieder deutlich besser aussehen - das haben wir allerdings in der jüngeren Vergangenheit schon öfter gemeint und letztlich war es dann nicht der Fall. Oberdiendorf ist ein gefährlicher Gegner, der offensiv stark ist und für mich das Potenzial für eine Platzierung im vorderen Tabellendrittel hat. Daheim wollen wir jedoch gewinnen und dementsprechend gilt es aufzutreten."



Personalien: Alexander Sperl, Luis Weber und Daniel Breu kehren allesamt aus dem Urlaub zurück. Routinier Tobias Eckl konnte nach seinem Muskelfaserriss trainieren und sollte einsatzbereit sein. Roman Artemuk könnte im Optimalfall ebenfalls eine Kaderoption werden. Luca Frank hat sich in Bischofsmais verletzt und wird mit großer Wahrscheinlichkeit passen müssen.





Anton Autengruber (Trainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Die Erleichterung nach dem ersten Saisonsieg war groß. Jetzt würden wir in Deggendorf gerne nachlegen. Allerdings sind wir bei einem der Mitfavoriten in der Außenseiterrolle. Um etwas holen zu können, wird vor allem eine gute Defensivarbeit erforderlich. Die hat in den letzten beiden Partien gepasst und nach vorne sind wir immer für das eine oder andere Tor gut."



Personalien: Luca Büchler und Lukas Binder sind im Urlaub. Ob der gegen Schalding 2 angeschlagen vom Feld gegangene Jonas Rasshofer rechtzeitig fit wird, ist fraglich.











Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining 2): "Wir haben eine gute Trainingswoche hinter uns und die Jungs sind heiß die ersten drei Punkte einzufahren."



Personalien: Benedikt Heininger, Martin Prenaj, Paul Scheungrab, Godwin Omoaregba, Philipp Schwarzkopf und Finn Brand können nicht mitwirken.





Daniel Seidl (Trainer FC Künzing): "Schalding 2 ist definitiv besser, als es ihr aktueller Tabellenplatz aussagt. Eine junge, gut ausgebildete Mannschaft, die aktiv Fußballspielen will und obendrein noch einen hervorragenden Trainer besitzt. Die Bayernliga-Reserve wird sicher nicht die ganze Saison da unten hängen. Wir sind aber aktuell gut drauf und wollen etwas Zählbares mitnehmen. Dazu müssen wir dieselbe Energie an den Tag legen, wie wir es die letzten Wochen geschafft haben."



Personalien: Daniel Schmalzl, Lukas Zettlmeier, Simon Kröninger, Jakob Schönhofer und Tim Sporrer werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.