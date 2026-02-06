»Glücksgriff«: Zwei Altstadt-Kracher für den TSV Kornburg Tobias Weber und Jakub Mintal kommen von der SpVgg Bayreuth +++ Zuletzt vereinsloser Fatjon Collari komplettiert das Torwart-Team +++ von Helmut Weigerstorfer · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Bei der Begrüßung (v.l.): Co-Trainer Tim Olschewski, Fatjon Collari, Tobias Weber, Jakub Mintal und Cheftrainer Hendrik Baumgart – Foto: TSV Kornburg

Kornburg macht auch in dieser Winterpause Kornburg-Dinge. Der TSV hat "Last Minute" auf dem Transfermarkt aber so richtig zugeschlagen. Von Regionalligist Bayreuth kommen Tobias Weber und Jakub Mintal vom Bayernligisten, zudem Keeper Fatjon Collari. Der 26-Jährige war seit Sommer vereinslos und lief zuvor für die SpVgg Bayern Hof auf. Der mittelfränkische Verein reagiert somit eigenen Angaben zufolge auf die Lücken, die sich durch Sommerabgang von Schlusselspieler Danilo Dittrich und der verletzungsbedingte Ausfall von Marcel Schelle aufgetan haben.

Kornburg setzt also weiterhin darauf, fertige und höherklassig erprobte Spieler zu verpflichten. Vor allem Tobias Weber passt in dieses Schema. Der beim 1. FC Nürnberg ausgebildete Abwehrspieler darf in der Altstadt getrost als Urgestein bezeichnet werden. Ein Jahrzehnt lief er für die Oberfranken auf - unter anderem auch in der 3. Liga. "Nach fast zehn Jahren in Bayreuth bin ich sehr glücklich, dass der Wechsel nach Kornburg geklappt hat. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei einem ambitionierten Verein mit einer super Mannschaft", sagt der 30-Jährige zu seinem Wechsel. Apropos: Club. Nach Luciano Pinola gibt es nun den nächsten Spieler mit klingendem FCN-Namen im Kader. Jakub Mintal, Sohn vom legendären "Phantom" Marek Mintal, soll künftig für Tore sorgen beim mittelfränkischen Bayernligisten. "Ich freue mich sehr über den Wechsel zum TSV Kornburg. Die Gespräche waren von Anfang an sehr positiv, und ich sehe hier eine spannende neue Herausforderung. Ich bin überzeugt, bei diesem Verein den nächsten Schritt machen zu können und mit viel Einsatz meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten", äußert sich der 21-Jährige dazu.