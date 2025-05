»Glücksfall«: Philip Uhrmann übernimmt Ziegetsdorf

Auf den letzten Drücker hat die SpVgg Ziegetsdorf den direkten Klassenerhalt in der Kreisliga 1 geschafft. Ein 1:1 gegen Donaustauf reichte am letzten Spieltag. Freude herrscht auch darüber, dass die Trainersuche erfolgreich beendet wurde. Chefanweiser am Regensburger Autobahnkreuz wird zur neuen Saison Philip Uhrmann (39), der bereits in der Vergangenheit als Spieler und Co-Spielertrainer bei der SpVgg tätig war. Zwei Spieltage vor dem Saisonende hatten sich die Wege des Vereins und Trainer Mustafa Demirtas getrennt.

„Wir haben uns innerhalb kürzester Zeit geeinigt. Es war ein Glücksfall, einen Mann quasi aus eigenen Reihen bekommen zu haben. Anderenfalls hätte die Trainersuche sicherlich länger gedauert. Philip ist nach wie vor Mitglied im Verein, kennt die Hälfte der Spieler noch aus der gemeinsamen Zeit. Da hat das eine zum anderen geführt“, freut sich Abteilungsleiter Dieter Kaps, so schnell Vollzug melden zu können.



Philip Uhrmann hat kurze Anfahrtswege, kennt die Gegebenheiten und handelnden Personen bestens durch seine bisherige Zeit bei der SpVgg Ziegetsdorf (2020 bis 2023). Nach einer zweijährigen Fußballpause kehrt er nun zurück. „Ich habe bei Ziegetsdorf als Trainer für die neue Saison zugesagt, da ich immer noch mit dem Verein verbunden bin. Ich habe in der abgelaufenen Saison bestimmt zehn Spiele angeschaut“, unterstreicht der Gymnasiallehrer, der einst bei Bad Abbach und Kareth-Lappersdorf Landesliga-Luft schnupperte und dann lange für den Kreisligisten ASV Undorfauf auf Torejagd ging. In Undorf sammelte er auch erste Erfahrungen als Trainer. „Mein Ziel ist es, dass wir uns nach den schwierigen letzten beiden Saisons stabilisieren können und dass wieder etwas mehr Ruhe einkehrt. Dabei möchte ich mithelfen“, skizziert Uhrmann außerdem.



Als spielender Co-Trainer wird auch in Zukunft Sven Baumgärtner (31) fungieren. Derzeit basteln die Verantwortlichen daran, eine schlagkräftige Truppe für die kommende Kreisliga-Saison auf die Beine zu stellen. Drei Neuzugänge sind schon spruchreif, „nach weiteren Verstärkungen halten wir Augen und Ohren offen. Wir sind noch auf der Suche. Der Bestandskader bleibt aber so ziemlich zusammen“, informiert Spartenleiter Kaps.