»Glücksfall«: Neuer Trainerjob für Daniel Friedl in Burglengenfeld

„Nachdem wir überraschend einen Trainer für die zweite Mannschaft suchen mussten, war der Name Daniel Friedl relativ schnell im Gespräch. Der Kontakt bestand schon länger, denn wir haben uns bereits über die letzten ein, zwei Jahre immer wieder in verschiedenen Bereichen ausgetauscht. Wir sind froh, dass sich Daniel dieses Projekt vorstellen kann. Trotz seines noch jungen Alters hat er schon viel Erfahrung als Trainer gesammelt – in verschiedenen Ligen und auch in höherklassigen Mannschaften. Daher ist Daniels Zusage für uns durchaus ein Glücksfall. Wir erwarten uns von dieser Verpflichtung eine positive Entwicklung unserer jungen Spieler. Und dass, wenn möglich, der ein oder andere Spieler an die erste Mannschaft herangeführt wird. Hierfür ist Daniel unserer Meinung nach der richtige Trainer“, blicken die Abteilungsleiter Alexander Stauffer und Florian Hofer positiv auf die Trainer-Verpflichtung. Die Verantwortlichen erhoffen sich durch eine konstruktive Zusammenarbeit, in den nächsten Jahren aus der eigenen Jugend Talente für die Landesliga-Mannschaft gewinnen zu können: „Wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist.“



Seit inzwischen elf Jahren ist Daniel Friedl im Trainergeschäft tätig. Er coachte mehrere Mannschaften im Schwandorfer Raum (Kreisliga, Kreisklasse und A-Klasse) und zuletzt den SV Sulzbach/Donau. Nach einer halbjährigen Pause – die so gewollt war – greift der 42-Jährige jetzt wieder an. „Ich habe richtig Bock auf den ASV Burglengenfeld. Das ist ein toller Verein mit einer super Abteilungsleitung. Hier finde ich eine interessante und junge Truppe vor. Das reizt mich sehr. Jahr für Jahr kommt ein guter Schwung an Jugendspielern raus, was es so spannend macht. Zudem habe ich zwei super Co-Trainer, Patrick Schleicher und Lukas Weiß, an meiner Seite“, sagt Friedl, der sich auch auf die Zusammenarbeit mit der Landesliga-Crew des ASV freut: „In Kombi mit dem Trainerduo der Ersten, Erkan Kara und Matze Graf, dürfte das sehr gut funktionieren.“ Als sportliche Ziele nennt Friedl in erster Linie die „schnellstmögliche Integration der Nachwuchsspieler in den Herrenbereich“ sowie mittelfristig „die vordere Tabellenregion in der A-Klasse“.