Glücklos statt wunderbar – Hohenfurch muss nach Remis in die Relegation

Christopher Resch hat geschwiegen. Der Trainer des SV Hohenfurch blieb stumm, als ihn die frohe Kunde aus Landsberg erreichte. Die FT Jahn war gegen den FC Eichenau kurz nach der Pause mit 1:0 in Führung gegangen. Weil auch sein Team gegen den SC Unterpfaffenhofen zu diesem Zeitpunkt in Front lag, bahnte sich eine Sensation an. Der Sportverein hatte zu diesem Zeitpunkt den direkten Klassenerhalt in der Tasche.

Es dauerte nicht lange, da war der beglückende Zwischenstand nur noch Makulatur. Die „Upfer“ egalisierten durch Leon Mörtlbauer das 1:0, das Nico Schönfelder noch in der ersten Hälfte per Elfmeter erzielt hatte. Auch die Nachrichtenlage aus Landsberg verschlechterte sich. Eichenau glich aus und hatte gleich wieder die richtige Antwort parat, als die FT noch einen draufsetzte. Am Ende hieß es am Lech 2:2 und in Hohenfurch 1:1. Weil aber der TSV Oberalting überraschend den müden Meister aus Geiselbullach auf dessen eigenen Rasen schlug und die Reserve des TSV Landsberg erwartungsgemäß drei Zähler in Weil abholte, rutschten die Hohenfurcher in der Tabelle noch vom zehnten auf den zwölften Platz. Was für die Relegation eine attraktive Konstellation nach sich zog, jedenfalls wenn es nach dem eigenen Schatzmeister geht. Der SVH muss ausgerechnet gegen den TSV Burggen/Bernbeuren nachsitzen, der in der Kreisklasse 4 die Saison auf Platz zwei beendete.

„Wir hoffen, dass wir zwei gute Tage erwischen“, so Resch. Er fiebert schon dem Duell mit dem Nachbarn entgegen, das einige Zuschauer aus dem Altlandkreis anlocken sollte. Beide Mannschaften haben intensiv Werbung gemacht für diese Auseinandersetzung. Burggen/Bernbeuren durch eine furiose Saison in der Kreisklasse und Hohenfurch durch einen unwiderstehlichen Schlussspurt, der dem Team fünf unerwartete Punkte gegen Moorenweis, Oberweikertshofen und Unterpfaffenhofen einbrachte, die allesamt in der Tabelle weit vor ihnen platziert waren. „Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Relegation“, gibt sich Resch deshalb betont locker vor dem großen Showdown.