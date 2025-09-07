Die Walldorfer um Yasin Zor (l.) machten gegen den Spitzenreiter aus Freiberg ein richtig gutes Spiel. – Foto: Foto Pfeifer

Glücklos gegen den Primus Regionalliga Südwest +++ Der FCA Walldorf macht gegen Freiberg ein gutes Spiel, verliert aber 1:3 Verlinkte Inhalte Regionalliga Südwest FCA Walldorf Freiberg

Es war alles drin, doch letztlich verlief die Partie so, wie es gegen einen Tabellenführer häufig läuft. 1:3 (1:1) unterlag der FC-Astoria Walldorf am Freitagabend trotz eines couragierten Auftritts gegen die SGV Freiberg.

Walldorfs Cheftrainer Andreas Schön und seine Kollegen Tim Wagner und Patrick Vogelbacher schenkten der gleichen Elf das Vertrauen, die vor Wochenfrist einen 3:1-Sieg in Homburg und vor zwei Wochen ein 4:0-Sieg gegen den SV Sandhausen gefeiert haben. Zum Spiel: Es begann maximal unglücklich für die Hausherren. Eine Eckballvariante brachte das 0:1, Freibergs Tino Bradara war mit dem Kopf zur Stelle (9. Spielminute). Die erste Walldorfer Torannäherung gab es nach 13 Minuten. Auf Vorlage von Tim Fahrenholz verzog Marcel Carl, danach zwangen zuerst Felix Kendel (21.) und dann Maik Goß Freibergs Torhüter Benedikt Grawe zu einer Parade (25.).

Zu diesem Zeitpunkt war Emilian Lässig schon nicht mehr auf dem Platz. Der linke Innenverteidiger musste verletzungsbedingt ausgewechselt und von Neuzugang Marvin Mutz ersetzt werden. Selbiger brachte sich direkt mit zwei Kopfbällen nach Ecken in Szene, verfehlte aber beide Male deutlich das Gehäuse (19./26.). So überraschend die Gäste in Führung gingen, so überraschend gelang dem FCA der Ausgleich. Einen eigentlich harmlosen Schuss von Carl ließ Grawe nach vorne abprallen und Kendel stand genau dort, wo ein Torjäger stehen muss. Der 25-Jährige staubte ab und machte mit seinem zweiten Saisontor das 1:1 (45.+3). Danach war noch keine Pause, Kendel machte zwei Minuten später beinahe das 2:1. Sein strammer 16-Meter-Schuss strich jedoch haarscharf am Tor vorbei.