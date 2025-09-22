Freitagabend – Derbyabend …

… im Lettenpark in Auggen. Flutlichtspiel, guter Kunstrasen und schönes Wetter – es war angerichtet. Um es vorwegzunehmen: Die Begegnung hielt in vielen Facetten, was sie versprach.

Das Minardi-Team legte stark los. Schon nach 10 Spielminuten setzte Spielertrainer Angelo Minardi den Ball an die Latte. In der 19. Minute machte er es besser: Obwohl gut bewacht, lupfte Minardi die Kugel über VfR-Goalie Elias Kiefl zur 1:0-Führung für den FCA II ins Netz.

Es begann nun das Spiel der Gastgeber gegen Elias Kiefl, der total stark über sich hinauswuchs. Es blieb bis zum Pausenpfiff beim 1:0 für Auggen. Nach dem Wechsel wieder das Heimteam mit einer ganz starken Phase und vielen Möglichkeiten.

In der 52. Minute das 2:0 für Auggen durch Selim Kurt. Dann wurde Elias Kiefl zum Tausendsassa. Was der ehemalige FCA-Keeper (10 Jahre) an hundertprozentigen Chancen zunichtemachte – unfassbar! Es hätte gut und gerne 4:0 oder 5:0 für den FCA II stehen können, ja müssen.

Dann der Cut in diesem Match: In der 68. Minute die Gelb-Rote Karte für Gurami Khazalashvili (FCA II). Innenverteidiger Nick Gladrow wechselte sofort bei der entstandenen Überzahl in den Angriff und entdeckte seine Torjägerqualitäten.

In der 72. Minute erzielte er das 2:1 auf Vorarbeit von Joker Sebastian Wiesler. Kurz darauf setzte Kapitän Nick Gladrow noch einen drauf und erzielte mit einem weiteren trockenen Flachschuss das 2:2 (80.). Yigit Hasan Adali bereitete den Treffer mustergültig vor.

Bemerkenswert: Redet man oft vom letzten Pass, war es bei der VfR-Reserve der „letzte Wurf“. Denn beide Tore bereitete Souleymane Soumahoro jeweils mit einem langen Einwurf vor.

Am Ende ein glückliches Unentschieden für die Möhlinkicker.

Tore:

1:0 (19.) Angelo Minardi

2:0 (52.) Selim Kurt

2:1 (72.) Nick Gladrow (Sebastian Wiesler)

2:2 (80.) Nick Gladrow (Yigit Hasan Adali)

Aufstellung VfR Hausen II:

Kiefl, Bozkurt (90. Badalli), Soumahoro, Mutlu (68. Wiesler), Schnurr, Ablaß, Adali, Eichelberg, Cham, Manjang, Gladrow (C).

Schiedsrichter:

Zan Gavranovic (FV Tumringen)

Mike Gaulrapp (VfR)