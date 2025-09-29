Glückliches Ende – Uffing bezwingt SF Bichl

Der SV Uffing erkämpft sich einen 3:2-Erfolg über Bichl. Die Graf-Elf gewinnt damit zum weiten Mal in Folge.

Der SV Uffing bleibt das heimstärkste Team der Kreisklasse 3. Durch den 3:2-Erfolg über die Sportfreunde Bichl rückt die Elf von Sebastian Graf auf den fünften Tabellenplatz vor.

Die Freude über den nächsten Sieg ist das eine, Kritik an der Vorgehensweise das andere. „War unnötig knapp“, räumt Graf ein. „Aber wenn du auf die anderen Ergebnisse schaust, war es wichtig, dass wir vorne reingerutscht sind.“ Es war kein Schmankerl für die Zuschauer, und vermutlich steht der Aufsteiger nicht ganz zu Unrecht hinten drin.

„Aber wir haben uns unnötig schwergetan“, urteilt der Coach nach 90 unrunden Minuten, in denen der SVU den vermeintlich schwächeren Konkurrenten „nicht kontrollieren“ konnte.

Durch einen Sonntagsschuss gerieten die Hausherren in Rückstand, danach taten sie sich schwer, gegen eine Art Siebener-Abwehrkette die richtigen Lösungen zu finden. „Weil wir zu unsauber gespielt haben.“ Der Ausgleich aber war noch vor der Pause machbar. Nicolas Reising bekam den Ball am Elfmeterpunkt und überwand SF-Schlussmann Niklas Fischer mit feinem Lupfer.

SVU bleibt dran und belohnt sich

Kurios: Obgleich die Uffinger den Anstoß zum zweiten Akt ausführten, stand es wenige Augenblicke später 1:2. Sorgloses Pressing und am Ende ein Schlenzer in die lange Torecke skizzierten das Übel. Mitentscheidend für die spätere Wende war freilich eine starke Parade von Lucas Stegemann, der gekonnt das 1:3 verhinderte. „So wäre es schwer geworden“, unkte Graf.

Am Durchhaltevermögen scheitert es beim SVU gleichwohl nicht. Und Könner vor dem Tor haben sie auch. Es dauerte zwar bis eingangs der Schlussphase, dann aber wurde Felix Hoffmann bestens freigespielt, sodass der Angreifer seinen sechsten Saisontreffer markieren konnte.

Leo Rathgeb sorgte letztlich für die Entscheidung in einer engen Partie. „Macht er für seine 20 Jahre richtig souverän“, freute sich Graf über den unaufgeregten Abschluss und drei weitere wichtige Zähler auf dem Konto gleichermaßen.